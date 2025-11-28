Noboa admite que derrota en el referéndum fue un “remezón” y asegura que seguirá adelante con sus reformas
Tras el revés en las urnas, Noboa abrió una nueva etapa política marcada por ajustes internos, advertencias a la oposición y un renovado énfasis en reformas que ahora buscará tramitar por la vía legislativa.
- Noboa cumple 2 años en el poder con un récord de homicidios, baja aprobación y su primera derrota en urnas en Ecuador
- Daniel Noboa reestructura su gabinete ministerial tras fracaso en el referéndum en Ecuador
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reconoció que la derrota en el referéndum del 16 de noviembre significó "un remezón" para el oficialismo. Según dijo, el golpe político alcanzó tanto a su figura como a legisladores, ministros y cuadros de su movimiento.
Durante una entrevista con el exalcalde de Quito Jorge Yunda, Noboa señaló que parte de su equipo esperaba que él "metiera el gol en el minuto 89", cuando —afirmó— el proceso requería un esfuerzo colectivo. Esa evaluación motivó los cambios que aplicó en su gabinete inmediatamente después de la consulta.
El rechazo frustra la Constituyente y redefine la agenda
El "No" se impuso en todas las preguntas del referéndum, incluyendo la propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente para reemplazar la Constitución heredada del correísmo. También quedaron sin respaldo iniciativas como la reducción de asambleístas, la eliminación del financiamiento público a partidos y el retorno de bases militares extranjeras.
Ante el resultado, Noboa anunció que continuará con su proyecto político y que impulsará sus reformas a través de la Asamblea Nacional, donde el oficialismo y sus aliados mantienen mayoría.
Impulsa reforma penal y critica a la oposición
El mandatario anunció que propondrá modificar el Código Penal para retirar a las personas privadas de libertad de los grupos de atención prioritaria definidos en la Constitución. Argumentó que "estar preso significa tener derechos reducidos".
Noboa cuestionó al correísmo por, según dijo, adoptar posturas que favorecen a "criminales". Pidió a la oposición revisar su posición frente a los debates de seguridad y justicia.
Escala tensión con la Corte Constitucional
El presidente expresó que espera que la Corte Constitucional no vuelva a bloquear proyectos de su Gobierno, luego de que el tribunal anuló varias leyes por contener disposiciones inconstitucionales.
Advirtió que los jueces no deberían convertirse nuevamente en "enemigos del pueblo", expresión que ha generado críticas de organismos internacionales por el riesgo que podría implicar para la independencia de poderes.