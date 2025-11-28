HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Trump anuncia freno a migración de países del Tercer Mundo hacia EE.UU.
Trump anuncia freno a migración de países del Tercer Mundo hacia EE.UU.     Trump anuncia freno a migración de países del Tercer Mundo hacia EE.UU.     Trump anuncia freno a migración de países del Tercer Mundo hacia EE.UU.     
Sigue EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Pedro Castillo condenado a 11 años: rebeldía, fugas y sentencias | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Noboa admite que derrota en el referéndum fue un “remezón” y asegura que seguirá adelante con sus reformas

Tras el revés en las urnas, Noboa abrió una nueva etapa política marcada por ajustes internos, advertencias a la oposición y un renovado énfasis en reformas que ahora buscará tramitar por la vía legislativa.

Daniel Noboa se pronunció tras el fracaso del referendum.
Daniel Noboa se pronunció tras el fracaso del referendum. | AFP

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reconoció que la derrota en el referéndum del 16 de noviembre significó "un remezón" para el oficialismo. Según dijo, el golpe político alcanzó tanto a su figura como a legisladores, ministros y cuadros de su movimiento.

Durante una entrevista con el exalcalde de Quito Jorge Yunda, Noboa señaló que parte de su equipo esperaba que él "metiera el gol en el minuto 89", cuando —afirmó— el proceso requería un esfuerzo colectivo. Esa evaluación motivó los cambios que aplicó en su gabinete inmediatamente después de la consulta.

TE RECOMENDAMOS

LA VERDAD A FONDO con PEDRO SALINAS | PROGRAMA del 27/11/25 | La República - LR+

PUEDES VER: Ataque del Ejército de Israel a Siria deja un saldo de al menos 13 muertos: Gobierno sirio denuncia "crimen de guerra"

lr.pe

El rechazo frustra la Constituyente y redefine la agenda

El "No" se impuso en todas las preguntas del referéndum, incluyendo la propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente para reemplazar la Constitución heredada del correísmo. También quedaron sin respaldo iniciativas como la reducción de asambleístas, la eliminación del financiamiento público a partidos y el retorno de bases militares extranjeras.

Ante el resultado, Noboa anunció que continuará con su proyecto político y que impulsará sus reformas a través de la Asamblea Nacional, donde el oficialismo y sus aliados mantienen mayoría.

PUEDES VER: Aumentan a más de 300 los muertos por las fuertes inundaciones en Indonesia y Tailandia: continúa búsqueda de desaparecidos

lr.pe

Impulsa reforma penal y critica a la oposición

El mandatario anunció que propondrá modificar el Código Penal para retirar a las personas privadas de libertad de los grupos de atención prioritaria definidos en la Constitución. Argumentó que "estar preso significa tener derechos reducidos".

Noboa cuestionó al correísmo por, según dijo, adoptar posturas que favorecen a "criminales". Pidió a la oposición revisar su posición frente a los debates de seguridad y justicia.

PUEDES VER: Venezuela revocó concesión a 6 aerolíneas acusadas de "sumarse a las acciones de terrorismo" de Estados Unidos

lr.pe

Escala tensión con la Corte Constitucional

El presidente expresó que espera que la Corte Constitucional no vuelva a bloquear proyectos de su Gobierno, luego de que el tribunal anuló varias leyes por contener disposiciones inconstitucionales.

Advirtió que los jueces no deberían convertirse nuevamente en "enemigos del pueblo", expresión que ha generado críticas de organismos internacionales por el riesgo que podría implicar para la independencia de poderes.

Notas relacionadas
Noboa cumple 2 años en el poder con un récord de homicidios, baja aprobación y su primera derrota en urnas en Ecuador

Noboa cumple 2 años en el poder con un récord de homicidios, baja aprobación y su primera derrota en urnas en Ecuador

LEER MÁS
Daniel Noboa reestructura su gabinete ministerial tras fracaso en el referéndum en Ecuador

Daniel Noboa reestructura su gabinete ministerial tras fracaso en el referéndum en Ecuador

LEER MÁS
"Tienen que bajarse de su burbuja": excandidato presidencial arremete contra Daniel Noboa tras su derrota en el referéndum en Ecuador

"Tienen que bajarse de su burbuja": excandidato presidencial arremete contra Daniel Noboa tras su derrota en el referéndum en Ecuador

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump anuncia que suspenderá "la migración de todos los países del tercer mundo" hacia EE.UU. de forma permanente

Trump anuncia que suspenderá "la migración de todos los países del tercer mundo" hacia EE.UU. de forma permanente

LEER MÁS
El país de América Latina que más produce y consume arroz en el mundo junto a China: superó más de 3 veces a Perú y Colombia

El país de América Latina que más produce y consume arroz en el mundo junto a China: superó más de 3 veces a Perú y Colombia

LEER MÁS
Putin exige retiro de tropas ucranianas de territorios reclamados por Rusia para poder cesar combates

Putin exige retiro de tropas ucranianas de territorios reclamados por Rusia para poder cesar combates

LEER MÁS
Ataque del Ejército de Israel a Siria deja un saldo de al menos 13 muertos: Gobierno sirio denuncia "crimen de guerra"

Ataque del Ejército de Israel a Siria deja un saldo de al menos 13 muertos: Gobierno sirio denuncia "crimen de guerra"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Mundo

Últimas encuestas en Chile: Kast o Jara, ¿quién va ganando la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025?

Golpe de Estado en Guinea-Bissau: militares toman el control del país y arrestan a presidente tras elecciones presidenciales

Donald Trump tilda de 'enemigo del pueblo' al NYT tras artículo que cuestiona su estado de salud

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025