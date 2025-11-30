HOYSuscripcion LR Focus

Gustavo Petro critica la decisión de Trump sobre cierre del espacio aéreo en Venezuela: “No lo puede cerrar un presidente extranjero”

En tanto, Venezuela considera la advertencia de EE. UU. como una "agresión ilegal" y exigió respeto por su soberanía.

Trump cuestionó si el cierre de espacio aéreo pone en riesgo el concepto de soberanía nacional. Foto: AFP
Trump cuestionó si el cierre de espacio aéreo pone en riesgo el concepto de soberanía nacional. Foto: AFP

Gustavo Petro cuestionó la decisión de Donald Trump sobre el cierre del tránsito aéreo hacia Venezuela, el cual anunció este sábado que debe estar "cerrado en su totalidad". El mandatario colombiano dijo que un "presidente extranjero" no puede cerrar el espacio aéreo de otro país.

En un mensaje en su red social Truth Social, Trump escribió: "A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad".

En el contexto, Petro respondió: "Quiero saber ¿bajo qué norma de derecho internacional un presidente de un país le puede cerrar el espacio aéreo a otra nación?", dijo en su red social de X. "Un espacio aéreo nacional no lo puede cerrar un presidente extranjero o se acabó el concepto de soberanía nacional y el concepto de 'derecho internacional'", agregó.

Tensiones 'áreas' en Sudamérica

La advertencia de Trump ocurrió después de que las autoridades de aviación de Estados Unidos pidieron la semana pasada a las aeronaves civiles que operan en el espacio aéreo venezolano a "actuar con precaución" debido a la "situación de seguridad que empeora y la actividad militar intensificada en o alrededor de Venezuela".

Desde entonces, seis aerolíneas, que representan gran parte del tráfico en Sudamérica, suspendieron sus vuelos hacia y desde Venezuela. En respuesta, la autoridad aeronáutica venezolana revocó los permisos para operar en el país a la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la filial colombiana de la chileno-brasileña Latam, GOL de Brasil y la turca Turkish.

Venezuela responde frente a advertencias de Trump

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela emitió un comunicado en el que calificó la advertencia de Trump como una “nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de venezolano”. El documento, divulgado por el canciller Yvan Gil, enfatizó que Venezuela exige respeto a su espacio aéreo y rechaza cualquier forma de presión externa.

En paralelo, la dictadura cubana apoyó al régimen de Maduro. El canciller Bruno Rodríguez denunció la existencia de “persistente interferencia electromagnética en el Caribe, particularmente sobre el espacio aéreo de Venezuela”, atribuida al despliegue militar estadounidense en la región. Rodríguez advirtió que estas acciones forman parte de una escalada de agresión militar y guerra psicológica.

