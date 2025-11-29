Avianca, aerolínea líder en países de América Latina, inmoviliza más de 70% de su flota por actualización en sus aviones A320

Avianca, integrante del Grupo Abra y una de las principales aerolíneas de América Latina, alertó que la inmovilización temporal. Foto: AFP.

Avianca, integrante del Grupo Abra y una de las principales aerolíneas de América Latina, alertó que la inmovilización temporal. Foto: AFP.

La aerolínea colombiana Avianca anunció que más del 70% de su flota de aviones A320 deberá permanecer temporalmente en tierra debido a una actualización “urgente” de software requerida por Airbus, fabricante de estas aeronaves. La compañía explicó que la notificación fue enviada directamente por el consorcio europeo, que ordenó realizar de inmediato la actualización para garantizar la seguridad operativa.

“Airbus notificó que una parte significativa de la flota de aviones de la familia A320 a nivel global requiere una actualización urgente de software. Por esta razón, los aviones involucrados deberán permanecer en tierra cuando lleguen a sus bases de mantenimiento hasta que se hayan realizado los trabajos”, explicó la aerolínea mediante su comunicado oficial.

Avianca, integrante del Grupo Abra y una de las principales aerolíneas de América Latina, alertó que la inmovilización temporal generará “disrupciones significativas” en sus operaciones durante los próximos diez días, luego de que Airbus detectara un incidente en el sistema de control de vuelo provocado por la exposición a rayos solares.

Airbus interviene en sus modelos A320

Airbus ordenó la detención inmediata de vuelos de unos 6.000 aviones de la familia A320 para reemplazar de urgencia un programa de control de navegación que presentó una falla crítica. La compañía informó que, entre el viernes y el sábado, logró intervenir rápidamente más de 5.000 aeronaves, aunque alrededor de un centenar permanecerá en tierra por más tiempo hasta completar la actualización necesaria.

La decisión fue tomada después de que un incidente técnico ocurrido a finales de octubre en Estados Unidos revelara que las radiaciones solares intensas podían corromper datos esenciales para los comandos de vuelo de estos aviones, lo que representaba un riesgo significativo para la seguridad aérea. Airbus explicó a sus clientes que esta vulnerabilidad hacía indispensable reemplazar el software afectado.

Un portavoz de Airbus, citado por la agencia EFE, ha dicho que el 85% de los aviones afectados requieren nada más que un “ajuste informático menor” que se puede implementar con rapidez. El otro 15% necesitará de cambios profundos.

Avianca no fue la única aerolínea afectada

La decisión de Airbus provocó una oleada de retrasos y cancelaciones en todo el mundo, afectando a aerolíneas desde Filipinas hasta Colombia. Avianca fue una de las más golpeadas, pues la mayoría de su flota utiliza estos aviones, lo que la obligó a suspender temporalmente la venta de boletos hasta el 8 de diciembre.

Otras aerolíneas también reportaron complicaciones, como American Airlines, que anticipó retrasos, aunque esperaba completar la actualización en sus 340 aeronaves hacia el sábado. En México, las aerolíneas Volaris y Viva Aerobús advirtieron que sus operaciones enfrentarían demoras, aunque no detallaron cuántos aviones o vuelos serían afectados.

En Europa, el impacto fue desigual. Air France señaló que lograría transportar a la mayoría de sus pasajeros, salvo en su red regional del Caribe, aunque el día previo ya había cancelado 35 vuelos. Lufthansa indicó que completó la mayor parte de las actualizaciones durante la noche y la mañana, lo que evitó cancelaciones, aunque no descartó retrasos puntuales.

EasyJet, por su parte, afirmó haber terminado la intervención en todos sus A320 sin necesidad de suspender vuelos, mientras que JetBlue y Delta avanzaban con las modificaciones en sus A320, A321 y A321neo en Estados Unidos.