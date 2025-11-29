Zelenski ve posible UN “fin digno” a la guerra entre Rusia y Ucrania en los próximos días. | AFP

Zelenski ve posible UN “fin digno” a la guerra entre Rusia y Ucrania en los próximos días. | AFP

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró que ve “factible” la firma de un acuerdo de paz en los próximos días que permita finalizar el conflicto con Rusia. Esta expectativa surge en medio de conversaciones activas que se desarrollan actualmente con Estados Unidos.

"Los estadounidenses están mostrando un enfoque constructivo y es posible que en los próximos días se concreten los pasos para determinar cómo poner un fin digno a la guerra", afirmó en su discurso.

Delegación ucraniana lista para negociar

Zelenski destacó que la delegación ucraniana ya se encuentra en Estados Unidos con el objetivo de continuar las conversaciones basadas en los principios acordados en Ginebra el domingo pasado. Según señaló, la vía diplomática sigue en marcha y los representantes de su país cuentan con lineamientos definidos. “Espero que los chicos trabajen conforme a unas claras prioridades ucranianas", sostuvo.

La comitiva, liderada por Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, llegó a Florida para sostener reuniones con autoridades de la Casa Blanca de alto nivel, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner. Zelenski añadió que, Umerov ya ha presentado un informe detallado. "La tarea es clara: definir con rapidez y rigor los pasos necesarios para poner acabar con la guerra“, resaltó.

La reunión con Macron

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, tiene previsto reunirse con Zelenski este lunes 1 de diciembre en París, con el objetivo de abordar posibles salidas al conflicto entre Rusia y Ucrania. Así lo confirmó una fuente del gobierno francés, quien detalló que ambos líderes dialogarán sobre “las condiciones para una paz justa y duradera".

Además, hace unos días, el mandatario galo le recomendó a Kiev fortalecer sus capacidades militares sin restricciones para prevenir futuras agresiones, y expresó sus dudas sobre la verdadera disposición del Kremlin a alcanzar un alto el fuego. En ese sentido, se mostró escéptico frente al interés de Rusia por negociar el plan de paz impulsado por Donald Trump.

Nuevos ataques en medio de negociaciones

Las conversaciones diplomáticas entre Ucrania y Estados Unidos se desarrollan en un escenario tenso, marcado por una nueva ofensiva rusa a gran escala sobre territorio ucraniano. Durante la madrugada de este sábado, se reportaron ataques con unos 36 misiles y cerca de 600 drones, lo que dejó un saldo de tres personas fallecidas y decenas de heridos en Kiev y zonas cercanas.

Frente a esta situación, Zelenski reiteró que fortalecer la defensa aérea del país es una prioridad urgente. Además, instó a los aliados internacionales a brindar apoyo, advirtiendo que “ninguna nación puede enfrentar una agresión de este tipo por sí sola”. También pidió a los socios europeas a tomar una decisión respecto al uso de los activos rusos congelados en Europa, si Moscú persiste en sus ofensivas.

Por su parte, el vicecanciller ucraniano, Andrí Sibiga, cuestionó la contradicción entre los esfuerzos diplomáticos y las acciones militares rusas, quienes aplican una estrategia de destrucción. “Mientras todos hablan de puntos de planes de paz, Rusia continúa con su ‘plan de guerra’ de dos puntos: matar y destruir”, escribió Sibiga en su cuenta de X.