El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia directa a Honduras a pocas horas de sus elecciones presidenciales, condicionando la continuidad del apoyo estadounidense a que el país elija a Nasry “Tito” Asfura, candidato del Partido Nacional. A través de su red Truth Social, Trump afirmó que EE. UU. no “malgastará dinero” en una nación que, según él, podría quedar en manos equivocadas.

En su mensaje, Trump aseguró que si Asfura gana, su administración ofrecerá un “gran apoyo” al nuevo Gobierno hondureño, destacando su confianza en el candidato. Por su parte, el empresario derechista confirmó que el apoyo de Trump a su candidatura presidencial, puede traer beneficios a los inmigrantes y a la economía de Honduras.

TE RECOMENDAMOS Mario Vizcarra en vivo: ¿postulará a la presidencia? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

PUEDES VER: Candidato derechista Nasry Asfura dice que apoyo de Donald Trump puede traer beneficios a Honduras

Trump pone en mesa la liberación de Juan Orlando Hernández

Además, Trump reiteró su intención de otorgar un “indulto total y completo” al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, actualmente condenado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Según el mandatario estadounidense, Hernández ha sido tratado “con mucha dureza e injusticia”, una afirmación que contradice las conclusiones del sistema judicial norteamericano.

De acuerdo con el Departamento de Justicia y la corte del Distrito Sur de Nueva York, Hernández participó durante años en una conspiración para traficar más de 400 toneladas de cocaína con destino a Estados Unidos, además de incurrir en delitos relacionados con el porte ilegal de armas. Por ello fue condenado a 45 años de prisión y cinco años de libertad supervisada, junto con una multa de ocho millones de dólares.

Las declaraciones del presidente estadounidense se producen en plena recta final de las elecciones hondureñas, donde Rixi Moncada, del gobernante Partido Libertad y Refundación; Salvador Nasralla, del Partido Liberal; y Nasry "Tito" Asfura, del Partido Nacional, compiten por la presidencia para el periodo 2026-2030.

La injerencia de Trump en las elecciones de Honduras

Trump expresó públicamente su respaldo a Nasry Asfura el 26 de noviembre, un gesto que el candidato hondureño agradeció de inmediato. Desde entonces, el mandatario ha intensificado la presión sobre el proceso electoral en Honduras, advirtiendo que su administración podría recortar la ayuda al país si Asfura no gana la presidencia en una sola vuelta.

El respaldo de Trump llegó acompañado de contundentes descalificaciones hacia los otros dos principales aspirantes: Rixi Moncada, del oficialista Partido Libre, a quien calificó de “comunista”, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, a quien tildó de “casi comunista”.

Moncada, sin mencionar directamente al mandatario estadounidense, respondió asegurando que actores externos intentan “revivir a criminales” y que el “bipartidismo golpista, narcotraficante y fraudulento” ya ha sido derrotado. Estas declaraciones cruzadas aumentan la tensión política en la recta final de una elección decisiva para el futuro institucional de Honduras.