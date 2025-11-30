Benjamin Netanyahu ha pedido al presidente de Israel, Isaac Herzog, el indulto de su juicio por corrupción, el cual lleva en proceso cinco años y argumentó que es de “interés público”. Netanyahu se enfrenta a tres casos separados de corrupción presentados en 2019, que incluyen acusaciones de soborno, fraude y abuso de confianza.

El primer ministro israelí dijo que estaba en su “interés personal” demostrar su inocencia en el juicio en curso, pero que “el interés público dicta lo contrario”. La solicitud presentada este domingo se enviarán al Ministerio de Justicia para su dictamen y luego se transferirán al asesor legal de la presidencia, quien formulará dictámenes adicionales para el presidente.

"La oficina del presidente es consciente de que se trata de una solicitud extraordinaria que conlleva importantes implicaciones. Tras recibir todas las opiniones pertinentes, el presidente considerará la solicitud de forma responsable y sincera", manifestó un comunicado del despacho de Herzog.

Netanyahu busca la reconciliación en Israel

Netanyahu afirmó que el juicio ha dividido al país y que un indulto contribuiría a restaurar la unidad nacional. También declaró que la exigencia de comparecer ante el tribunal tres veces por semana es una distracción que le dificulta liderar el país.

"La continuación del juicio nos desgarra por dentro, aviva esta división y profundiza las divisiones. Estoy seguro, como muchos otros en la nación, de que una conclusión inmediata del juicio ayudaría enormemente a calmar las llamas y promover la amplia reconciliación que nuestro país necesita con tanta urgencia", dijo.

La solicitud de Netanyahu se produjo cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó a Herzog para que lo indultara en los casos en cuestión. Herzog también recibió una carta del presidente estadounidense a inicios de noviembre, instándolo a considerar el indulto.

“Por la presente le pido que conceda un indulto total a Benjamin Netanyahu, quien ha sido un primer ministro de guerra formidable y decisivo, y que ahora está guiando a Israel hacia una época de paz”, escribió Trump en la carta.

Acusaciones contra Benjamín Netanyahu

Netanyahu también es buscado por la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya. En noviembre de 2024, la CPI emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant, acusados ​​de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza.

Netanyahu es el único primer ministro en funciones en la historia de Israel que ha sido sometido a juicio, tras ser acusado de fraude, abuso de confianza y aceptación de sobornos en tres casos separados, acusándolo de intercambiar favores con ricos partidarios políticos.