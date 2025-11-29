Guyana es el país más atractivo para inversionistas y empresarios, según un ranking reciente. | Difusión

Guyana se posiciona como el país más atractivo para la inversión y los empresarios en América Latina, de acuerdo con la edición 2025 del Global Passport Index, elaborado por la consultora Global Citizen Solutions. Con una calificación de 52,4 puntos, el país destaca por su alto nivel de innovación y ocupa el puesto 59 en el ranking mundial.

Además, el ingreso nacional bruto per cápita de Guyana alcanza los US$23.480 (equivalentes a 20.251 euros), superando a economías como la de Brasil, que registra US$15.550 (13.412 euros). En cuanto a la carga tributaria, esta representa el 40% del PIB, una cifra comparable con la de Chile.

¿Qué analiza el Global Passport Index 2025?

El de la firma Global Citizen Solutions, evalúa qué tan atractivos son los países para inversionistas y empresarios. Para ello, toma en cuenta elementos como la solidez económica, el manejo eficiente de los impuestos y la calidad de la gobernanza.

Entre los criterios con mayor peso en el ranking destacan la presión fiscal y la capacidad de innovación. En ese contexto, Guyana vuelve a sobresalir al registrar una carga tributaria del 40%, un porcentaje que en América Latina solo comparte con Chile, nación que también figura entre las más atractivas de la región.

La metodología del estudio, entonces, se basa en un análisis combinado de la estabilidad macroeconómica, la efectividad del sistema fiscal y la calidad institucional para establecer el atractivo de cada país.

Guyana entre las economías más robustas latinoamericanas

El informe aclara que, además de factores como los ingresos nacionales y la carga tributaria, el estudio incorpora indicadores de innovación. Este componente resulta clave para que Guyana se ubique a la par de economías más avanzadas en términos de desarrollo tecnológico.

El posicionamiento de Guyana por encima de referentes regionales como Brasil y Chile evidencia un cambio en las dinámicas económicas de América Latina. Esta tendencia subraya cómo algunos países de la región están ganando protagonismo en el escenario global gracias a transformaciones estructurales y avances en competitividad.

En el ámbito internacional, solo un grupo selecto de naciones logra superar los 80 puntos en el ranking. Singapur lidera la clasificación, seguido de cerca por varias potencias económicas de Europa y América del Norte.

¿Qué países de América Latina completan el ranking?

Brasil se ubica como la segunda economía más atractiva de América Latina para inversionistas, según el Global Passport Index 2025, al obtener una puntuación de 43,9. Este resultado se atribuye, en parte, a una presión fiscal del 27,5% y a un desempeño en innovación que ha sido clasificado como “alto”.

De acuerdo con el informe, Brasil está en el puesto 81 del ranking global en términos de atractivo para la inversión. En tanto, Chile ocupa el tercer lugar a nivel regional con 41,7 puntos, un nivel de innovación igualmente elevado y un ingreso nacional bruto per cápita que asciende a US$27.410 (equivalentes a 23.637 euros).

Otros países latinoamericanos que también aparecen en el listado son Paraguay (40,9 puntos), Uruguay (40,5), Argentina (37,9), Perú y Colombia (ambos con 36,1), Bolivia (35,5) y Surinam (35,3). El ranking deja en evidencia las marcadas diferencias entre los países de la región en aspectos como la carga tributaria, el nivel de ingresos por habitante y el grado de innovación.