HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?
¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?     ¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?     ¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?     
Mundo

El país de América Latina más atractivo para inversionistas y empresarios, según Global Citizen Solutions

Este país latinoamericano destaca su ingreso nacional bruto per cápita de US$23.480, con lo que supera a potencias como Brasil. Además, la carga tributaria del 40% resalta su sólido entorno fiscal.

Guyana es el país más atractivo para inversionistas y empresarios, según un ranking reciente.
Guyana es el país más atractivo para inversionistas y empresarios, según un ranking reciente. | Difusión

Guyana se posiciona como el país más atractivo para la inversión y los empresarios en América Latina, de acuerdo con la edición 2025 del Global Passport Index, elaborado por la consultora Global Citizen Solutions. Con una calificación de 52,4 puntos, el país destaca por su alto nivel de innovación y ocupa el puesto 59 en el ranking mundial.

Además, el ingreso nacional bruto per cápita de Guyana alcanza los US$23.480 (equivalentes a 20.251 euros), superando a economías como la de Brasil, que registra US$15.550 (13.412 euros). En cuanto a la carga tributaria, esta representa el 40% del PIB, una cifra comparable con la de Chile.

TE RECOMENDAMOS

Mario Vizcarra en vivo: ¿postulará a la presidencia? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

PUEDES VER: China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

lr.pe

¿Qué analiza el Global Passport Index 2025?

El de la firma Global Citizen Solutions, evalúa qué tan atractivos son los países para inversionistas y empresarios. Para ello, toma en cuenta elementos como la solidez económica, el manejo eficiente de los impuestos y la calidad de la gobernanza.

Entre los criterios con mayor peso en el ranking destacan la presión fiscal y la capacidad de innovación. En ese contexto, Guyana vuelve a sobresalir al registrar una carga tributaria del 40%, un porcentaje que en América Latina solo comparte con Chile, nación que también figura entre las más atractivas de la región.

La metodología del estudio, entonces, se basa en un análisis combinado de la estabilidad macroeconómica, la efectividad del sistema fiscal y la calidad institucional para establecer el atractivo de cada país.

PUEDES VER: El país de América Latina donde necesitas más de 5 sueldos al año para comprar un auto: el más caro del mundo junto a Turquía

lr.pe

Guyana entre las economías más robustas latinoamericanas

El informe aclara que, además de factores como los ingresos nacionales y la carga tributaria, el estudio incorpora indicadores de innovación. Este componente resulta clave para que Guyana se ubique a la par de economías más avanzadas en términos de desarrollo tecnológico.

El posicionamiento de Guyana por encima de referentes regionales como Brasil y Chile evidencia un cambio en las dinámicas económicas de América Latina. Esta tendencia subraya cómo algunos países de la región están ganando protagonismo en el escenario global gracias a transformaciones estructurales y avances en competitividad.

En el ámbito internacional, solo un grupo selecto de naciones logra superar los 80 puntos en el ranking. Singapur lidera la clasificación, seguido de cerca por varias potencias económicas de Europa y América del Norte.

PUEDES VER: El país de América Latina que más produce y consume arroz en el mundo junto a China: superó más de 3 veces a Perú y Colombia

lr.pe

¿Qué países de América Latina completan el ranking?

Brasil se ubica como la segunda economía más atractiva de América Latina para inversionistas, según el Global Passport Index 2025, al obtener una puntuación de 43,9. Este resultado se atribuye, en parte, a una presión fiscal del 27,5% y a un desempeño en innovación que ha sido clasificado como “alto”.

De acuerdo con el informe, Brasil está en el puesto 81 del ranking global en términos de atractivo para la inversión. En tanto, Chile ocupa el tercer lugar a nivel regional con 41,7 puntos, un nivel de innovación igualmente elevado y un ingreso nacional bruto per cápita que asciende a US$27.410 (equivalentes a 23.637 euros).

Otros países latinoamericanos que también aparecen en el listado son Paraguay (40,9 puntos), Uruguay (40,5), Argentina (37,9), Perú y Colombia (ambos con 36,1), Bolivia (35,5) y Surinam (35,3). El ranking deja en evidencia las marcadas diferencias entre los países de la región en aspectos como la carga tributaria, el nivel de ingresos por habitante y el grado de innovación.

Notas relacionadas
Perú supera a Chile entre los países de Sudamérica que dominan el inglés en ranking mundial de Education First

Perú supera a Chile entre los países de Sudamérica que dominan el inglés en ranking mundial de Education First

LEER MÁS
Trump anuncia que suspenderá "la migración de todos los países del tercer mundo" hacia EE.UU. de forma permanente

Trump anuncia que suspenderá "la migración de todos los países del tercer mundo" hacia EE.UU. de forma permanente

LEER MÁS
China sería desplazado por este país que usaría más de 5.000 baterías de litio para operar un enorme barco eléctrico en Sudamérica

China sería desplazado por este país que usaría más de 5.000 baterías de litio para operar un enorme barco eléctrico en Sudamérica

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina que más produce y consume arroz en el mundo junto a China: superó más de 3 veces a Perú y Colombia

El país de América Latina que más produce y consume arroz en el mundo junto a China: superó más de 3 veces a Perú y Colombia

LEER MÁS
Trump advierte que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá "cerrado en su totalidad"

Trump advierte que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá "cerrado en su totalidad"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Mundo

Últimas encuestas en Chile: Kast o Jara, ¿quién va ganando la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025?

Golpe de Estado en Guinea-Bissau: militares toman el control del país y arrestan a presidente tras elecciones presidenciales

Donald Trump tilda de 'enemigo del pueblo' al NYT tras artículo que cuestiona su estado de salud

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025