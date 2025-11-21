El dominio del idioma inglés sigue marcando diferencias entre los países de Sudamérica. En la edición 2025 del Índice de Proficiencia en Inglés (EF EPI), publicada por Education First, Perú alcanzó una posición destacada dentro de la región, ubicándose en el puesto 52 a nivel global, superando a naciones como Chile, Colombia y Brasil.

El EF EPI 2025, basado en los resultados de más de 2,2 millones de exámenes realizados en línea por adultos de todo el mundo, presentó una evaluación más integral gracias al uso de inteligencia artificial. Por primera vez, se incluyeron habilidades de expresión oral y escrita, lo que permitió un diagnóstico más completo de la competencia lingüística a nivel internacional.

¿Cuáles fueron los resultados de Perú en el EF EPI 2025?

De acuerdo con el Índice de Dominio del Inglés 2025 de Education First (EF), Perú experimentó una mejoría en su posición global, subiendo una ubicación en el ranking que evalúa a 123 países y territorios donde el inglés se enseña como lengua extranjera. Asimismo, el informe también revela un alza considerable en el rendimiento de la población de 21 años en adelante.

A nivel regional, ninguna zona del país alcanzó el nivel “muy alto”, el más elevado de la medición. No obstante, La Libertad, Lima, Callao, Arequipa y Cuzco obtuvieron resultados correspondientes al nivel “medio”. En contraste, las regiones de Puno y Cajamarca mostraron los puntajes más reducidos.

En cuanto al desempeño por ciudad, únicamente sobresale Lima, situada dentro del rango de “alto”. En el extremo opuesto, Huancayo, Piura, Chiclayo e Ica figuran entre las urbes con menor nivel.

Al analizar el rendimiento por áreas de actividad, los estudiantes obtuvieron 482 puntos, siendo el grupo con la puntuación más baja, seguidos por los trabajadores de contabilidad y finanzas (484 puntos). Por otro lado, los mejores resultados provienen de quienes se desempeñan en estrategia y gestión de proyectos (589), atención al cliente (585) y marketing (565).

¿Cuál es el top de países sudamericanos en el EF EPI 2025?

A continuación te presentamos los 10 primeros puestos de Sudamérica en el Índice de Proficiencia en Inglés 2025, realizado por Education First:

Argentina (575 puntos) - puesto 26 mundial Uruguay (542 puntos) - puesto 34 mundial Paraguay (531 puntos) - puesto 43 mundial Bolivia (521 puntos) - puesto 49 mundial Venezuela (520 puntos) - puesto 51 mundial Perú (519 puntos) - puesto 52 mundial Chile (517 puntos) - puesto 54 mundial Brasil (482 puntos) - puesto 75 mundial Colombia (480 puntos) - puesto 76 mundial Ecuador (466 puntos) - puesto 83 mundial

¿Cuáles son los países mejor rankeados en el EF EPI 2025?

A nivel global, estas son las naciones con mejor promedio en el Índice de Proficiencia en Inglés 2025: