La revista Travel + Leisure eligió a Brasil como el “Destino del Año”, gracias a su diversidad de experiencias que brinda a quienes lo visitan, por su vibrante y renovada propuesta culinaria, así como por la forma en que celebra con orgullo y autenticidad su cultura.

Jacqui Gifford, editora en jefe de la publicación, lo define como “un lugar que vive con intensidad y ofrece un verdadero espectáculo”, e invita a los lectores a sumergirse en su esencia, descubriendo cada detalle, desde los paisajes y aromas hasta el ambiente que se respira en sus calles.

Por estas razones, Brasil lidera como Destino del Año

En su edición especial dedicada a Brasil, Travel + Leisure presenta una entrevista con la reconocida cantante pop Anitta y profundiza en los elementos que convierten a este país en un destino único.

Río de Janeiro deslumbra con su famoso carnaval, sus playas emblemáticas y una escena musical llena de energía. A pocos cientos de kilómetros por la costa, San Paulo se impone como el corazón cosmopolita de Brasil, destacado por su riqueza en arte contemporáneo y su sofisticada oferta gastronómica.

Más hacia el interior, se extiende la vasta selva amazónica, con millones de kilómetros cuadrados por descubrir. Eso sí, es fundamental hacerlo acompañado por un guía experimentado, ya que perderse en su inmensidad es más fácil de lo que parece.

Brasil, cuna de reconocimientos internacionales

La revista 'Travel + Leisure' no fue la única en reconocer a Brasil como un importante destino turístico este año. Río de Janeiro fue nombrada la mejor ciudad para una escapada urbana en Sudamérica por los World Travel Awards, conocidos popularmente como los “Óscar del turismo”. Además, la ciudad se llevó los títulos de mejor destino de playa y lugar destacado para festivales y eventos.

Por su parte, la plataforma europea de viajes eDreams ODIGEO anticipa que Río será uno de los destinos más populares en 2026, lo que confirma que va por el camino correcto. Y no es para menos. El barrio de Barra Funda, en SanPaulo, fue elegido como el tercer vecindario más 'cool' del mundo por los expertos de Time Out, mientras que Río también figura en el ranking de las 50 mejores ciudades del mundo para visitar en 2025.

Otro destino brasileño popular en América Latina

La plataforma en línea Booking.com en su informe ‘Travel Predictions 2026’, eligió a la ciudad brasileña de Manaus como uno de los más populares para 2026, principalmente por su ubicación en la vasta Amazonía. La ciudad es conocida por su acceso a la naturaleza virgen, y ofrece una combinación única de urbanismo y aventuras selváticas.

Los viajeros pueden sumergirse en la jungla para actividades como trekking, pesca de pirañas y compartir comidas con familias locales, lo que lo convierte en el destino ideal para celebrar pequeños logros.

