HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?
¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?     ¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?     ¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?     
Mundo

Cuba denuncia "interferencia electromagnética" de Estados Unidos y acusa guerra psicológica sobre Venezuela

El canciller cubano vincula las interferencias en Venezuela a acusaciones de Estados Unidos sobre Nicolás Maduro y el Cartel de los Soles.

Cuba denuncia interferencias de EE.UU. sobre Venezuela y advierte sobre presión militar. Foto: Composición LR
Cuba denuncia interferencias de EE.UU. sobre Venezuela y advierte sobre presión militar. Foto: Composición LR

Cuba denunció este sábado la presencia de interferencias electromagnéticas sobre el espacio aéreo venezolano, asociadas al despliegue militar estadounidense en el Caribe. Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de la isla, calificó las acciones como parte de una escalada de presión y guerra psicológica contra el gobierno de Venezuela.

Rodríguez señaló que Washington justifica sus maniobras con la supuesta lucha contra el narcotráfico. Destacó que la estrategia incluye acusaciones contra Nicolás Maduro, vinculado por Estados Unidos al Cartel de los Soles, considerado un grupo relacionado con actividades ilícitas de tráfico de drogas.

TE RECOMENDAMOS

Mario Vizcarra en vivo: ¿postulará a la presidencia? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

PUEDES VER: Bolsonaro insiste en revertir su condena y presenta un nuevo recurso, tras el fallo definitivo de 27 años de prisión de la Corte

lr.pe

¿Qué advertencia emitió la Administración Federal de Aviación de EE. UU. sobre el espacio aéreo venezolano?

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos pidió extremar la precaución al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe. La autoridad señaló que los vuelos en esa zona podrían enfrentar riesgos significativos.

El organismo estadounidense calificó la situación como potencialmente peligrosa, indicando que los pilotos y las aerolíneas deben considerar las condiciones del espacio aéreo antes de planificar rutas.

PUEDES VER: Trump advierte que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá "cerrado en su totalidad"

lr.pe

¿Qué recomendación hizo Trump a las aerolíneas y pilotos sobre el sobrevuelo de Venezuela?

El presidente Donald Trump indicó que el espacio aéreo de Venezuela permanecerá cerrado y recomendó a aerolíneas y pilotos planificar rutas evitando la zona. La advertencia fue difundida mediante su red social Truth, señalando riesgos específicos derivados del despliegue militar.

La Administración Federal de Aviación (FAA) instó el 21 de noviembre a extremar precauciones al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, calificando la situación como potencialmente peligrosa. Las autoridades estadounidenses señalaron que las compañías aéreas debían considerar esta alerta para prevenir incidentes en la región.

Venezuela rechaza acusaciones de EE. UU. y denuncia presiones por intereses energéticos

El gobierno venezolano respondió de manera unificada a las acusaciones de Estados Unidos, rechazando el marco de confrontación bilateral y denunciando una estrategia de agresión multilateral. El presidente Nicolás Maduro aseguró que el verdadero objetivo de Washington es imponer un “cambio de régimen” para controlar los recursos petroleros y de gas de la nación.

Maduro calificó las acciones estadounidenses como una campaña de desprestigio contra su administración, diseñada para justificar medidas contra Venezuela. Frente a lo que describió como 17 semanas de “agresión imperialista” y “guerra psicológica”, destacó la fortaleza del pueblo, que ha construido un poder político, social y militar capaz de enfrentar las amenazas. Organismos internacionales y gobiernos de la región, incluyendo Rusia, la ONU, Colombia, México y Brasil, también han condenado las acciones de Estados Unidos.

Notas relacionadas
Ronald Atencio: "Que tengamos afinidad con Cuba y Venezuela no significa que queremos copiarlos"

Ronald Atencio: "Que tengamos afinidad con Cuba y Venezuela no significa que queremos copiarlos"

LEER MÁS
Cuba es el país con “más detenciones arbitrarias” en el mundo, según la ONU: 93 presos políticos en seis años

Cuba es el país con “más detenciones arbitrarias” en el mundo, según la ONU: 93 presos políticos en seis años

LEER MÁS
Cuba en alerta sanitaria por más de 47.000 casos de dengue y chikunguña detectados

Cuba en alerta sanitaria por más de 47.000 casos de dengue y chikunguña detectados

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina que más produce y consume arroz en el mundo junto a China: superó más de 3 veces a Perú y Colombia

El país de América Latina que más produce y consume arroz en el mundo junto a China: superó más de 3 veces a Perú y Colombia

LEER MÁS
Trump advierte que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá "cerrado en su totalidad"

Trump advierte que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá "cerrado en su totalidad"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Mundo

Últimas encuestas en Chile: Kast o Jara, ¿quién va ganando la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025?

Golpe de Estado en Guinea-Bissau: militares toman el control del país y arrestan a presidente tras elecciones presidenciales

Donald Trump tilda de 'enemigo del pueblo' al NYT tras artículo que cuestiona su estado de salud

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025