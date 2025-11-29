Cuba denuncia "interferencia electromagnética" de Estados Unidos y acusa guerra psicológica sobre Venezuela
El canciller cubano vincula las interferencias en Venezuela a acusaciones de Estados Unidos sobre Nicolás Maduro y el Cartel de los Soles.
Cuba denunció este sábado la presencia de interferencias electromagnéticas sobre el espacio aéreo venezolano, asociadas al despliegue militar estadounidense en el Caribe. Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de la isla, calificó las acciones como parte de una escalada de presión y guerra psicológica contra el gobierno de Venezuela.
Rodríguez señaló que Washington justifica sus maniobras con la supuesta lucha contra el narcotráfico. Destacó que la estrategia incluye acusaciones contra Nicolás Maduro, vinculado por Estados Unidos al Cartel de los Soles, considerado un grupo relacionado con actividades ilícitas de tráfico de drogas.
¿Qué advertencia emitió la Administración Federal de Aviación de EE. UU. sobre el espacio aéreo venezolano?
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos pidió extremar la precaución al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe. La autoridad señaló que los vuelos en esa zona podrían enfrentar riesgos significativos.
El organismo estadounidense calificó la situación como potencialmente peligrosa, indicando que los pilotos y las aerolíneas deben considerar las condiciones del espacio aéreo antes de planificar rutas.
¿Qué recomendación hizo Trump a las aerolíneas y pilotos sobre el sobrevuelo de Venezuela?
El presidente Donald Trump indicó que el espacio aéreo de Venezuela permanecerá cerrado y recomendó a aerolíneas y pilotos planificar rutas evitando la zona. La advertencia fue difundida mediante su red social Truth, señalando riesgos específicos derivados del despliegue militar.
La Administración Federal de Aviación (FAA) instó el 21 de noviembre a extremar precauciones al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, calificando la situación como potencialmente peligrosa. Las autoridades estadounidenses señalaron que las compañías aéreas debían considerar esta alerta para prevenir incidentes en la región.
Venezuela rechaza acusaciones de EE. UU. y denuncia presiones por intereses energéticos
El gobierno venezolano respondió de manera unificada a las acusaciones de Estados Unidos, rechazando el marco de confrontación bilateral y denunciando una estrategia de agresión multilateral. El presidente Nicolás Maduro aseguró que el verdadero objetivo de Washington es imponer un “cambio de régimen” para controlar los recursos petroleros y de gas de la nación.
Maduro calificó las acciones estadounidenses como una campaña de desprestigio contra su administración, diseñada para justificar medidas contra Venezuela. Frente a lo que describió como 17 semanas de “agresión imperialista” y “guerra psicológica”, destacó la fortaleza del pueblo, que ha construido un poder político, social y militar capaz de enfrentar las amenazas. Organismos internacionales y gobiernos de la región, incluyendo Rusia, la ONU, Colombia, México y Brasil, también han condenado las acciones de Estados Unidos.