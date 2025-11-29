El expresidente Jair Bolsonaro presentó un nuevo recurso ante la Corte Suprema de Brasil con la intención de revertir la condena de 27 años y tres meses de prisión que enfrenta. La sentencia fue confirmada por cuatro de los cinco magistrados de la Sala Primera del Supremo Tribunal Federal, y desde el martes el exmandatario cumple la pena en régimen cerrado en la sede de la Policía Federal en Brasilia.

La defensa de Bolsonaro sostiene que la resolución se anticipó mientras aún existía plazo para interponer nuevos embargos, considerados por el equipo legal como un procedimiento legal que permite revisar fallos no unánimes. Los abogados buscan que el caso sea evaluado por un colegiado más amplio, señalando que la decisión inicial podría vulnerar normas internas del tribunal.

¿Qué recursos legales presentó la defensa de Bolsonaro para intentar revertir la sentencia y en qué se basan?

La defensa interpuso embargos infringentes, un recurso excepcional admitido únicamente en decisiones divididas, para solicitar la revisión de la condena. Aunque la jurisprudencia requiere al menos dos votos absolutorios, los abogados sostienen que el reglamento interno del Supremo permite la revisión de cualquier fallo no unánime.

En su argumentación, el equipo legal afirmó: "El propio Reglamento Interno del STF, en su artículo 333, inciso I, establece que es posible interponer embargos infringentes contra una decisión no unánime de la Sala, sin ninguna condición adicional". El recurso busca que el caso se someta a un colegiado más amplio y que se mantenga el voto del magistrado Luiz Fux, quien había solicitado la nulidad de la acción penal y la absolución del exmandatario.

¿Por qué fue condenado Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión en Brasil?

Bolsonaro fue hallado culpable de liderar un complot para impedir la toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras las elecciones de octubre de 2022. La Corte lo condenó por delitos relacionados con intento de golpe de Estado, organización criminal armada, daños al patrimonio público y deterioro de bienes históricos.

La sentencia también incluye una inhabilitación política que se extenderá hasta ocho años después de cumplir la pena, proyectando su final hacia 2060 si no hay reducciones. La condena se considera definitiva desde el 25 de noviembre, cuando el juez instructor del caso, Alexandre de Moraes, declaró firme la resolución y puso fin al proceso judicial.

¿Qué acciones tomó el Partido Liberal respecto a Bolsonaro tras su condena?

El Partido Liberal (PL) suspendió de inmediato el sueldo y todas las funciones de Bolsonaro como presidente honorario, debido a la suspensión de sus derechos políticos. La medida impide que una persona con limitaciones legales mantenga cargos dentro de la organización partidaria.

Según el comunicado oficial citado por Folha de S.Paulo, Bolsonaro recibía más de 39.000 reales mensuales por su puesto en el partido, monto que representaba casi la mitad de sus ingresos combinados entre pensiones y aportes partidarios. La decisión se adoptó después de que el Supremo ratificara la condena y ordenara que el exmandatario continúe bajo detención preventiva en la Policía Federal de Brasilia.