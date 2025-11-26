Ronald Atencio: "Que tengamos afinidad con Cuba y Venezuela no significa que queremos copiarlos"

Ronald Atencio entró en reemplazo de Guillermo Bermejo, luego de que el congresista sea sentenciado por afiliación terrorista. Foto: Sebastián Blanco/Urpi LR

Ronald Atencio entró en reemplazo de Guillermo Bermejo, luego de que el congresista sea sentenciado por afiliación terrorista. Foto: Sebastián Blanco/Urpi LR

El candidato presidencial Ronald Atencio, líder del partido Voces del Pueblo dentro de la alianza Venceremos, se presenta como una figura de la nueva izquierda peruana. Abogado de profesión, conocido por haber ejercido la defensa legal del expresidente Pedro Castillo y ser el actual abogado del excongresista Guillermo Bermejo, busca la presidencia con una propuesta marxista adaptada a la realidad peruana, basándose en la visión de José Carlos Mariátegui: "sin calco ni copia".

-Usted se cataloga marxista, ¿cómo una teoría desfasada la aplicaría en el Perú?

No se trata de aplicar ideologías pasadas, se trata de comprender que explica el Marxismo respecto de un problema que pasa, en este caso, en nuestro país. Nosotros entendemos, como decía nuestro gran amauta José Carlos Mariátegui que nuestro propio proceso histórico tiene que ser "sin calco ni copia". Esto significa que podemos tener inspiración en alguna teoría.

-¿Por qué precisamente en esta teoría?

Por qué creemos que en nuestro país hay un problema de clase, que es lo que explicaba Marx. Tenemos una clase oprimida y una clase opresora. Nosotros sacamos esta idea porque en el Perú tenemos más de 9 millones de pobres, más de 50% de colegios que tienen que ser reestructurados. Hay personas que tienen una buena educación y hay quienes no la tienen. En el Perú, de cada 10 personas que van a atenderse en el sistema de salud, 7 no son atendidas. Hay personas que tienen acceso a la salud y personas que no tienen acceso a la salud. Entonces, como no podemos interpretar, que en nuestro país existe un problema muy grave que acrecienta las brechas sociales.

-En el ámbito de educación, ¿cómo piensa disminuir estas brechas?

Tenemos que reconstruir escuelas. Lo mismo pasa con el sistema de salud y vivienda. Nosotros tenemos 26 mil millones de soles en exoneraciones tributarias que beneficia a las agroexportadoras y la gran minería. Nosotros necesitamos recuperar parte de ese dinero no ingresado a la caja fiscal para que sea redestinado en la construcción de escuelas y nosocomios.

-O sea, ¿apuesta por construir más escuelas para la población?

Hay que reconstruir las escuelas en algunos casos, en otros casos hay que construir los colegios. En el tema del acceso a la educación, muchos jóvenes no tienen ese acceso porque sus padres no tienen dónde encontrar empleo, entonces tenemos que darle trabajo a la gente, y ¿cómo podemos hacer esto? Industrializando la patria. Una de las grandes cosas que tenemos como planteamiento no solo es cambiar la constitución, es industrializar el país.

-¿A qué se refiere con industrializar el país?

Nosotros tenemos actualmente una constitución que nos ha llevado al neoliberalismo atroz que ha llevado a que se construyan escuelas privadas, que no han beneficiado a nuestro país en más de 30 años; que se construyan clínicas, que la salud también esté privatizada, dejando de lado el rol del Estado, y uno de los roles del Estado es contribuir con la industrialización de la patria. Industrializar significa que en nuestro país, el empresariado se ponga por delante, las mineras se pongan por delante y construyan fábricas. Que no se saque solamente cobre, que no se saque roca, sino producto terminado.

-¿Estas fábricas estarían dirigidas por el Estado?

Nosotros tenemos una economía exportadora primaria. Casi el 50% de lo que exporta el Perú es materia prima y lo que nosotros necesitamos es que se exporte producto finalizado, transformado y ¿quién tiene que tener el rol de industrializar la patria? El empresariado privado. Las empresas mineras que tienen más de 30 años de contrato ley, tienen que industrializar la patria, que pongan una fábrica, una industria y en aquellas actividades donde el empresariado privado no va a poder ejercer actividad industrializadora, el Estado tiene que entrar, en algunos casos, a impulsar la industrialización de la patria. En otros casos a generar la industrialización de la patria. Este proceso nos llevará al desarrollo.

-¿Buscaría que el Estado entre a estatizar las mineras?

Nosotros no estamos hablando de estatización porque tenemos mineros informales que desean formalizarse. Nosotros queremos formalizarlos, no queremos estatizarlos y para formalizarlos hay un cuello de botella, que son las concesiones que están en manos de terceros. Nosotros decimos: "así como la tierra es para el que trabaja la tierra, la actividad minera es para el que realiza actividad minera". Esas concesiones mineras ociosas o tienen que ser expropiadas o se les tiene que pagar un impuesto para que dejen al minero artesanal o al pequeño minero formalizarse. Vamos a entregar la actividad minera al privado, por eso decía que no se trata de estatizar sino que el Estado sea el impulsor de la industrialización.

-Usted busca que el artesano cree empresa a través de la tierra que está trabajando

Debemos diferenciar el minero ilegal del minero informal. El ilegal es el que realiza actividad donde está prohibido y nosotros como Estado no vamos a otorgar autorización. Sin embargo, hay otras zonas donde sí se puede hacer actividad minera que son la actual minería informal en proceso de formalización, los que están inscritos en el Reinfo. De estos inscritos en el Reinfo, el 90% está trabajando sobre concesión ajena. Personas que nunca han hecho actividad minera, pero que se han repartido el país. Necesitamos entregarle estas concesiones a los que están trabajando la tierra y que ellos sean los impulsores de la industrialización de la empresa.

-Si bien usted está impulsando las empresas nacionales, ¿estaría a favor de que empresas extranjeras vengan a invertir su capital en el Perú?

Sí, pero con condicionamientos. Por ejemplo, si vas a explotar cobre, perfecto, pero al costado necesito que pongas una industria y que el producto sea industrializado. Que no se vaya del país el cobre, que se vaya el cable. Que se vayan productos finalizados que vayan a servir para otro tipo de tecnología.

-¿El condicionamiento no cerraría puertas para que extranjeros inviertan en nuestro país?

Si tú eres una empresa que tu especialidad es solamente actividad extractiva minera y se te va a atar a la industrialización de la patria, tendrás que generar un contrato con otra empresa que desarrolle ese tipo de tecnologías, entonces la empresa minera no va a venir sola, va a venir con su aliado, va a tercerizar o verá la forma en no gastar en flete, en llevar el producto. Se va a quedar en el país y además contribuye en la industrialización de nuestra patria, que crea trabajo, seguridad social, sueldo digno.

-¿Y si la empresa viene con sus propios trabajadores extranjeros?

No será así. Para tener tecnología y mano de obra de vanguardia, al inicio tienen que traer a los mejores técnicos y estos van a tener que capacitar porque es físicamente imposible que puedan traerse a todos los trabajadores de una industria. Traerán al jefe de planta o al ingeniero que dirija todo el equipo, y nuestro propio país va a tener también que capacitarse en este tipo de actividades o estos ingenieros capacitarán a nuestros ingenieros. Se va a trasladar la capacitación de otros países a nuestro país.

-Ante el condicionamiento, ¿las empresas no apostarían por importar en otros países en lugar de Perú?

El cobre y el litio están acá en el Perú, no en otro país. Si vas a sacar litio, saca la batería. Si le va a interesar al empresariado extranjero porque se le está diciendo: "Vas a transformar tu producto y vas a tener la capacidad de tener más actividad industrial. Vas a eliminar costos". Es más, ningún empresario se ha mostrado en contra de esta actividad porque saben que los va a beneficiar, al propio empresariado peruano lo va a beneficiar.

-¿Qué le han dicho los empresarios sobre este tema?

He conversado con muchos empresarios y lo que me han dicho es: "Lo que tú estás proponiendo es algo que nunca ha hecho la derecha peruana". Se sorprenden como un hombre de izquierda propone este tipo de cosas. Y yo les digo que debemos entender que somos una generación nueva y diferente, transformadora y revolucionaria que ha comprendido el mundo. Nosotros miramos a nuestro par Chino y tenemos que entender que el proceso revolucionario de un país no pasa por leer un libro, sino por reactivar la economía.

-Bueno, China es totalitarista

Ahí entra "sin calco, ni copia" como decía Mariátegui. No porque yo mire un país tengo que hacer un copia y pega a nuestro país. Vamos a copiar lo que se tenga que adaptar a nuestro país. Ellos no tienen comunidades nativas ni campesinas por ejemplo.

-En el caso de los bancos, ¿que condiciones pondría?

No se puede permitir que solo cuatro bancos acumulen el 80% de los créditos. Estamos dejando en un grupo de personas la decisión del flujo de intereses de nuestro país. El Banco de la Nación tiene que ser repotenciado y tiene que entrar a competir. Las personas están en manos del privado y son destripados por el privado con tasas de intereses altísimas.

-¿Plantea poner un tope a las tasas de interés?

Creo que lo primero que tiene que hacerse es que el propio sistema financiero tiene que entender que hay intereses draconianos. El BCR también tiene que cumplir una función de mirar las tasas de intereses de nuestro país, pues su función no solamente es la estabilización monetaria. Tenemos un 80% de informales que sacan créditos en el 'gota a gota', en el usurero, que les cobra 10% mensual, la misma tasa de interés que le podría cobrar un banco anual. Tenemos que llevar estas economías informales a la formalidad y que exista una mayor apertura para el crédito.

-¿El BCR continuará como entidad independiente en un posible Gobierno de usted?

Tiene que seguir independiente, en eso no hay ningún problema.

-Usted se denomina marxista, ¿cree que Cuba o Venezuela es una dictadura?

Esta pregunta me la hacen siempre, pero no están entendiendo que nosotros no queremos copiar ni a Cuba ni a Venezuela. Que respetemos a Cuba y Venezuela y que nuestra solidaridad está con ellos. Que nosotros tengamos afinidad con Cuba y Venezuela no hace que siquiera intentemos copiarlos porque son países diferentes. Cuba es una isla y no tiene recursos naturales como Perú, ¿cómo podemos copiar algo que no se parece a nosotros? Venezuela igual. A pesar de estar cerca de nosotros, tiene una configuración diferente. Tiene las reservas más grandes de petróleo y nosotros no las tenemos.

-Pero, ¿sí son dictaduras?

Ellos tienen su propio sistema de elección democrática diferente al nuestro, así como los países árabes o los países de Europa, cada uno tiene su propio sistema de elección y decisión de autonomía de los pueblos. Nosotros no queremos ser ni Cuba, ni Venezuela, ni ellos quieren ser nosotros. Igual pasa con China, pero miramos este país como ejemplo de industrialización.

-Yendo al ámbito social, usted se ha catalogado católico, ¿diría que es conservador?

Yo lo que podría decir como futuro presidente de la República es que busco devolverle a la patria lo que necesita, el desarrollo, la neutralización. La fé que pueda profesar no influye en las decisiones de Gobierno.

-¿Apoya la unión civil?

Yo creo que la población LGTB+ necesita tener un sistema jurídico de protección. Tu vida privada es tuya, pero el Estado tiene que responder a determinados hechos y sucesos y sí dos personas desean preservar algún tipo de seguridad jurídica, el Estado tiene que respaldar porque el otro lado es llevarlo a la ilegalidad.

-¿A favor o en contra del aborto?

En principio respetamos el derecho a la vida. No estamos de acuerdo con extingir la vida sin ningún tipo de regulación, pero sí en casos excepcionales donde sí debe existir el aborto.

-¿En qué casos?

Cuando se pone en riesgo la vida de la madre o el niño, cuando el feto no va a poder tener forma de seguir desarrollandose. En casos de violación traumática, donde no pueda seguir concibiendo y puede generar problemas mayores a futuro.

-En el caso de niñas de 13 o 14 años que queden embarazadas, ¿se apoyaría el aborto?

No está en la suficiente madurez psicológica para poder enfrentar este tipo de situación pero creo que el Estado tiene que intervenir ahí con apoyo psicológico u otro rol determinante.