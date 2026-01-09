HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima anuncia la contratación de Luis Advíncula
Alianza Lima anuncia la contratación de Luis Advíncula     Alianza Lima anuncia la contratación de Luis Advíncula     Alianza Lima anuncia la contratación de Luis Advíncula     
Sigue EN VIVO las Noticias del Perú y el Mundo | #TLR
Sigue EN VIVO las Noticias del Perú y el Mundo | #TLR     Sigue EN VIVO las Noticias del Perú y el Mundo | #TLR     Sigue EN VIVO las Noticias del Perú y el Mundo | #TLR     
EN VIVO

🔴 TITULARES EN LA REPÚBLICA EDICIÓN CENTRAL | PROGRAMA DEL 09 DE ENERO | #TLR

Mundo

Chavismo libera a solo 9 presos políticos: excandidato Enrique Márquez y ciudadanos españoles entre ellos

En Venezuela, se calcula que el régimen chavista tiene entre 1.000 y 1.200 personas detenidas por razones políticas, según estimaciones de la ONG Foro Penal.

El chavismo liberó a la activista Rocío San Miguel, al excandidato Enrique Márquez y a 7 presos políticos más.
El chavismo liberó a la activista Rocío San Miguel, al excandidato Enrique Márquez y a 7 presos políticos más. | Foto: composición LR

La ONG venezolana Foro Penal informó que, desde la noche del 8 de enero, el régimen chavista ha liberado a nueve presos políticos. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró que la liberación de los ciudadanos busca establecer una “convivencia pacífica” en el país.

El líder opositor, Edmundo González Urrutia, se pronunció sobre la reciente liberación de los presos políticos por parte del gobierno interino de Delcy Rodríguez. “Me alegra ver el abrazo de quienes ya pudieron reencontrarse y acompaño a quienes siguen esperando”, publicó en su cuenta en X. Agregó que la excarcelación debe seguir un proceso de verificación y no puede ser selectiva.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI NO LLEGARÍA A SEGUNDA VUELTA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: El Helicoide: la prisión que Trump pretende clausurar tras convertirse en el centro de torturas en Venezuela

lr.pe

El régimen chavista libera 4 presos políticos venezolanos

Los primeros fueron Enrique Márquez, ex candidato presidencial, y Biagio Pilieri, colaborador de María Corina Machado, quienes permanecieron en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, más conocida como el Helicoide. Ambos fueron captados abrazando a sus familiares luego de conseguir su libertad en Caracas.

“Ya terminó todo”, expresó Márquez al reencontrarse con su esposa. El 7 de enero fue arrestado por cuestionar la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de julio de 2024. Pilieri fue detenido el 28 de agosto de ese mismo año por difundir actas elaboradas por la oposición para respaldar el triunfo electoral de Edmundo González Urrutia.

También se concretó la liberación de Larry Osorio Chía, detenido el 6 de agosto de 2021. Así, es la persona que más tiempo ha estado encarcelada. Se le imputaron delitos de instigación al odio y terrorismo. La activista Aracelis Del Carmen Balza Ramírez fue la novena presa liberada por el régimen venezolano. Su arresto se produjo en octubre del año pasado durante los actos de canonización de José Gregorio Hernández.

PUEDES VER: Edmundo González exige “reconocimiento explícito” de su victoria electoral en Venezuela en julio de 2024

lr.pe

Cinco españoles entre los presos liberados en Venezuela

Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y Foro Penal publicaron los nombres de los cinco ciudadanos españoles que estaban en manos del chavismo. Entre ellos se encuentran José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y Rocío San Miguel.

Basoa y Martínez Adasme fueron detenidos en la ciudad de Puerto Ayacucho, al centro-sur de Venezuela, por presunta planificación de actos “terroristas” en septiembre de 2024, según la ONG. Asimismo, Moreno fue intervenido en junio del año pasado tras la incautación de un barco de exploración marina en el que se encontraba. Las autoridades venezolanas justificaron su acción al señalar que el comportamiento de la embarcación era “muy sospechoso”.

San Miguel, de nacionalidad española y venezolana, fue arrestada en febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Las autoridades la acusaron de estar involucrada en un presunto complot para atacar una base militar en Táchira, un estado que limita con Colombia, y de planear un ataque contra el gobierno de Maduro. “Rocío ya está en libertad, su salud está en condiciones estables y está bien”, declaró su abogada Theresly Malavé tras su liberación. Por otro lado, Foro Penal no tiene información disponible sobre Gorbe Cardona.

Notas relacionadas
Nuevas medidas de Trump HOY, EN VIVO: Venezuela y EE.UU. restablecerán relaciones diplomáticas y Delcy Rodríguez no viajará a Washington

Nuevas medidas de Trump HOY, EN VIVO: Venezuela y EE.UU. restablecerán relaciones diplomáticas y Delcy Rodríguez no viajará a Washington

LEER MÁS
Últimas noticias, Venezuela: Estados Unidos incauta otro buque petrolero que zarpó de Venezuela y que intentaba huir

Últimas noticias, Venezuela: Estados Unidos incauta otro buque petrolero que zarpó de Venezuela y que intentaba huir

LEER MÁS
China se aferra al petróleo que produce este país de América Latina frente a la demanda competitiva de EE.UU.: no es Venezuela

China se aferra al petróleo que produce este país de América Latina frente a la demanda competitiva de EE.UU.: no es Venezuela

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
María Corina Machado dice que Delcy Rodríguez gobernará "temporalmente" y afirma que Venezuela está en "transición"

María Corina Machado dice que Delcy Rodríguez gobernará "temporalmente" y afirma que Venezuela está en "transición"

LEER MÁS
Congresista de Estados Unidos advierte que Delcy Rodríguez "debe entregar a Diosdado" para evitar un golpe de Estado en Venezuela

Congresista de Estados Unidos advierte que Delcy Rodríguez "debe entregar a Diosdado" para evitar un golpe de Estado en Venezuela

LEER MÁS
Últimas noticias, Venezuela: Estados Unidos incauta otro buque petrolero que zarpó de Venezuela y que intentaba huir

Últimas noticias, Venezuela: Estados Unidos incauta otro buque petrolero que zarpó de Venezuela y que intentaba huir

LEER MÁS
Donald Trump anuncia que EE. UU. atacará por tierra a los cárteles de droga que “controlan México”

Donald Trump anuncia que EE. UU. atacará por tierra a los cárteles de droga que “controlan México”

LEER MÁS
La CIA determinó que Delcy Rodríguez y los cercanos al régimen chavista estarían mejor posicionados para liderar Venezuela

La CIA determinó que Delcy Rodríguez y los cercanos al régimen chavista estarían mejor posicionados para liderar Venezuela

LEER MÁS
El dólar estadounidense cedería terreno frente a las monedas de 3 países de América Latina en 2026

El dólar estadounidense cedería terreno frente a las monedas de 3 países de América Latina en 2026

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

Cubano en Perú queda pasmado al ver que su pareja desecha una galonera de plástico: “En la isla cuestan hasta US$50”

Edmundo González exige “reconocimiento explícito” de su victoria electoral en Venezuela en julio de 2024

Mundo

Edmundo González exige “reconocimiento explícito” de su victoria electoral en Venezuela en julio de 2024

Últimas noticias, Venezuela: Estados Unidos incauta otro buque petrolero que zarpó de Venezuela y que intentaba huir

Estados Unidos incauta otro buque petrolero que zarpó de Venezuela y que intentaba huir

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones Generales 2026: cuándo se vota, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025