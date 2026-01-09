El chavismo liberó a la activista Rocío San Miguel, al excandidato Enrique Márquez y a 7 presos políticos más. | Foto: composición LR

El chavismo liberó a la activista Rocío San Miguel, al excandidato Enrique Márquez y a 7 presos políticos más. | Foto: composición LR

La ONG venezolana Foro Penal informó que, desde la noche del 8 de enero, el régimen chavista ha liberado a nueve presos políticos. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró que la liberación de los ciudadanos busca establecer una “convivencia pacífica” en el país.

El líder opositor, Edmundo González Urrutia, se pronunció sobre la reciente liberación de los presos políticos por parte del gobierno interino de Delcy Rodríguez. “Me alegra ver el abrazo de quienes ya pudieron reencontrarse y acompaño a quienes siguen esperando”, publicó en su cuenta en X. Agregó que la excarcelación debe seguir un proceso de verificación y no puede ser selectiva.

El régimen chavista libera 4 presos políticos venezolanos

Los primeros fueron Enrique Márquez, ex candidato presidencial, y Biagio Pilieri, colaborador de María Corina Machado, quienes permanecieron en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, más conocida como el Helicoide. Ambos fueron captados abrazando a sus familiares luego de conseguir su libertad en Caracas.

“Ya terminó todo”, expresó Márquez al reencontrarse con su esposa. El 7 de enero fue arrestado por cuestionar la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de julio de 2024. Pilieri fue detenido el 28 de agosto de ese mismo año por difundir actas elaboradas por la oposición para respaldar el triunfo electoral de Edmundo González Urrutia.

También se concretó la liberación de Larry Osorio Chía, detenido el 6 de agosto de 2021. Así, es la persona que más tiempo ha estado encarcelada. Se le imputaron delitos de instigación al odio y terrorismo. La activista Aracelis Del Carmen Balza Ramírez fue la novena presa liberada por el régimen venezolano. Su arresto se produjo en octubre del año pasado durante los actos de canonización de José Gregorio Hernández.

Cinco españoles entre los presos liberados en Venezuela

Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y Foro Penal publicaron los nombres de los cinco ciudadanos españoles que estaban en manos del chavismo. Entre ellos se encuentran José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y Rocío San Miguel.

Basoa y Martínez Adasme fueron detenidos en la ciudad de Puerto Ayacucho, al centro-sur de Venezuela, por presunta planificación de actos “terroristas” en septiembre de 2024, según la ONG. Asimismo, Moreno fue intervenido en junio del año pasado tras la incautación de un barco de exploración marina en el que se encontraba. Las autoridades venezolanas justificaron su acción al señalar que el comportamiento de la embarcación era “muy sospechoso”.

San Miguel, de nacionalidad española y venezolana, fue arrestada en febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Las autoridades la acusaron de estar involucrada en un presunto complot para atacar una base militar en Táchira, un estado que limita con Colombia, y de planear un ataque contra el gobierno de Maduro. “Rocío ya está en libertad, su salud está en condiciones estables y está bien”, declaró su abogada Theresly Malavé tras su liberación. Por otro lado, Foro Penal no tiene información disponible sobre Gorbe Cardona.