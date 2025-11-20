HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Cuba en alerta sanitaria por más de 47.000 casos de dengue y chikunguña detectados

Solo entre el 11 de octubre y el 1 de noviembre, Cuba identificó 15.590 casos de chikunguña, superando a Brasil, el Caribe y otros países del continente.

Cuba superó los registros de Brasil, Caribe y gran parte de la región.
Cuba superó los registros de Brasil, Caribe y gran parte de la región. | Composición LR

El miércoles 19 de noviembre, las autoridades sanitarias de Cuba reportaron que 47.125 personas presentan síntomas compatibles con dengue y chikunguña, una cifra que representa más del doble de los 20.062 casos registrados desde enero hasta la fecha. Por primera vez, se ha utilizado el término "epidemia" para describir la situación nacional respecto a estas dos enfermedades transmitidas por mosquitos.

Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, informó a través de la televisión estatal que el sistema de salud cubano registró 1.706 nuevos casos el martes, con un total de 3.226 personas hospitalizadas. Del total de pacientes ingresados, el 84,1% permanece en sus hogares bajo atención domiciliaria.

Menores de edad en estado crítico tras chikunguña

El director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán, informó que actualmente hay 126 personas hospitalizadas en estado grave, crítico o en terapia intensiva. De este total, 19 menores de edad permanecen en cuidados intensivos y en estado crítico por complicaciones relacionadas con esta enfermedad.

Con las últimas cifras registradas en los diez primeros meses del año —20.062 personas, según datos recientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)—, la incidencia supera a la de todos los países de América, incluido Brasil, así como a los del Caribe y, en general, a la del resto del continente, con un promedio de 183,43 casos por cada 100.000 habitantes.

lr.pe

Medidas de Cuba para controlar el dengue y el chikungunya

Para enfrentar la compleja situación sanitaria provocada por estas infecciones virales, las autoridades cubanas han aprobado 26 estudios científicos y ensayos clínicos, entre ellos el uso del medicamento nacional Jusvinza, inicialmente desarrollado para tratar la artritis reumatoide. También se investigan las secuelas crónicas, especialmente en adultos mayores, debido a los intensos dolores articulares que persisten tras la fase aguda de la enfermedad.

El Ministerio de Salud Pública insiste en la importancia de eliminar criaderos del mosquito transmisor, usar repelente, proteger las viviendas con mallas y acudir al médico ante los primeros síntomas. A pesar de los rumores, el doctor Francisco Durán confirmó que no se ha detectado la presencia del virus del Nilo Occidental en el país. Con más de 47 mil pacientes ingresados y solo 3.703 camas disponibles, el sistema sanitario enfrenta una fuerte presión, aunque aún no ha colapsado.

