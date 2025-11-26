La ruptura entre el vicepresidente boliviano Edman Lara y el presidente Rodrigo Paz terminó de hacerse pública esta semana, después de un prolongado deterioro interno. No fue una renuncia formal ni un trámite administrativo, sino una desvinculación pública y unilateral que Lara definió como una “autoexclusión”. En un video difundido en sus redes, el vicepresidente anunció que ya no se consideraba parte de la administración de Rodrigo Paz y marcó un quiebre político que sorprendió por su contundencia y su rapidez.

La periodista boliviana, Tanya Imaña, en una entrevista para La República confirmó esta fractura y señaló que: “Es evidente que al menos hay un distanciamiento y que la relación no se percibe como un acuerdo para gobernar el país. Cada uno está trabajando por su lado”, lo que explica la contundencia de la decisión y la visibilidad mediática del conflicto.

Lara acompañó ese anuncio con una crítica directa al entorno presidencial y denunció la presencia de operadores y voceros que, según él, distorsionan el rumbo del Gobierno. “Cada medio vendido, cada tiktoker creador de contenido vendido al gobierno que hay, yo ya no soy parte de ese gobierno”, afirmó y confirmó su salida como un acto de ruptura ética más que como una disputa interna.

El punto más delicado de su mensaje llegó al señarlar la influencia de intereses empresariales sobre Paz. Lara remarcó sin matices: “Mientras Samuel Doria Medina siga controlando a Rodrigo Paz, yo prefiero no meterme”, mensaje claro que sugiere que el proyecto que ambos llevaron al poder habría sido desplazado por agendas ajenas a lo prometido en campaña. Ese señalamiento elevó su autoexclusión a un gesto político de mayor alcance, pues no solo implicaba su salida, sino también la denuncia de una supuesta captura del Gobierno.

Motivos y detonantes de la ruptura del bonomio

La tensión entre Edmand Lara y Rodrigo Paz no surgió de la nada; comenzó a manifestarse incluso antes de la asunción del nuevo gobierno, el 8 de noviembre. A fines de octubre, en un video difundido en TikTok, Lara señaló que tenía problemas para comunicarse con Paz, quien no le contestaba el teléfono. “Yo lo único que le pido a Dios es que ilumine la mente y el corazón de Rodrigo Paz para que no se deje emborrachar del poder, para que no le encapsulen porque ahorita todo el mundo se le está acercando y ya es medio complicado hasta hablar con él”, afirmó.

En la misma línea, agregó: “Antes hablábamos seguido, ahora es difícil hablar con Rodrigo Paz, ya no contesta las llamadas, ya no responde los mensajes, no sé qué está pasando, quiero pensar que está ocupado, pero no se puede olvidar que mucha gente apostó por el binomio del pueblo porque creyó en el capitán Lara”. Estas declaraciones reflejan que los problemas de comunicación y las desconfianzas surgieron desde los primeros días de transición y sentó las bases del conflicto que derivó en su autoexclusión.

Tras la asunción, Lara explicó públicamente las razones detrás de su decisióny elevó el tono de sus críticas hacia el presidente. En apenas dos semanas, el vicepresidente comenzó a señalar que el Ejecutivo no cumplía con las promesas que motivaron su alianza electoral, que fracturó en interno un conflicto político visible para la opinión pública.

El vicepresidente contrastó su propia gestión con la del presidente, mencionó logros que, según él, había alcanzado en apenas 14 días: la apertura de mercados en China, Corea del Sur, India y Japón, su participación en la COP30 en Brasil y la creación de un proyecto de ley para eliminar la renta vitalicia a los ex presidentes.

Lara también cuestionó la creación de una “Comisión de la Verdad” por parte del Ejecutivo, destinada a investigar hechos de corrupción vinculados a hidrocarburos, y afirmó que Paz está “mal asesorado” y “no tiene ni idea de lo que está haciendo”. Además, señaló que el entorno presidencial está compuesto por “gente corrupta” y remarcó: “El tiempo me va a dar la razón, tengo la conciencia tranquila. Estoy trabajando por la patria y lo voy a demostrar. Y se van a dar cuenta al final con el tiempo de que Rodrigo Paz solo es mentiroso”.

Con estas declaraciones, Lara dejó en evidencia que su autoexclusión responde al desencanto frente a un gobierno que, a su juicio, no cumple sus compromisos ni mantiene coherencia política y consolida un quiebre que ya no es solo interno sino público y mediático.

La cara de Edmand Lara: combativo, directo y con un fuerte deseo de protagonismo

Edmand Lara se proyecta como un político combativo, directo y consciente de su rol en la política boliviana. Su trayectoria en la policía y su lucha contra la corrupción le dieron la base para construir su imagen de “combatiente anticorrupción”. Expulsado de la academia policial por denunciar irregularidades, Lara supo usar su pasado institucional para conectar con votantes jóvenes y ciudadanos desencantados con la política tradicional. Como señaló Natalia Aparicio, para La Reública, “Edmand Lara fue la salida al cansancio de la gente, de los mismos políticos de siempre”, una muestra del tipo de candidato que la población buscaba en medio del hartazgo provocado por la crisis económica y social del país.

Su estilo confrontativo y directo es otra característica central. Lara no teme decir públicamente lo que piensa, incluso si esto implica cuestionar al propio presidente. En un video reciente, criticó a Paz por no haber avanzado en las promesas de campaña ni solucionado los problemas de la población: “Él dice que sus prioridades son solucionar los problemas de la gente, pues déjeme decirle, Rodrigo Paz, que usted miente. No ha solucionado hasta ahora ningún problema de la gente”, afirmó. A esto añadió: “Todavía es cínico y dice que tiene prioridades grandes”, justificó su acusación al señalar que, según él, el presidente habla de grandes objetivos mientras descuida las necesidades inmediatas de la ciudadanía, un contraste que Lara percibe como incoherencia y falta de acción concreta.

Este estilo frontal le ha ganado seguidores, pero también críticas internas. Jaime Paz Zamora, expresidente de Bolivia y padre de Rodrigo Paz, lo calificó de mostrar rasgos de “inmadurez” tras sus declaraciones en un mitin de El Alto contra "Tuto" Quiroga a quien calificó de "cobarde", palabras que alertó sobre su impulsividad y falta de mesura.

Además, distintos episodios han alimentado la percepción de que Lara busca un rol protagónico. Él mismo ha enfatizado su importancia en la victoria de Paz: “El 85% que hicieron presidente a Rodrigo Paz fueron por el capitán Lara, les guste o no aceptar es así”. También aseguró que fue “la garantía” para que gran parte del electorado apoyara al presidente, pese a que “muchos no querían votar por él”. Durante la campaña fue promovido como el “capitán anticorrupción” y reforzó su proyección como referente de honestidad y cambio frente a los candidatos tradicionales.

Lara se aparta y el apoyo a Paz se cuestiona

La creciente tensión entre el vicepresidente Edmand Lara y el presidente Rodrigo Paz se refleja no solo en la distancia política, sino también en la percepción pública. Como señaló Tanya Imaña, “aunque su estilo puede ser percibido como inmaduro por algunos, sigue teniendo un peso político importante entre sectores que valoran su postura anticorrupción”.

En medio de esta polémica, cientos de seguidores de Lara salieron a las calles para manifestar su respaldo al vicepresidente y exigir que no sea “excluido” de las decisiones de Gobierno. Entre las consignas más escuchadas se encontraban: “¡Lara no está solo, carajo!”, “Yo voté por Lara, no voté por Paz” y “¡El voto se respeta!”, mencionaron en la marcha frente a la Vicepresidencia del Estado, en un acto que evidenció el peso político que aún conserva Lara entre ciertos sectores de la población.

Pese a las tensiones y a la existencia de una propuesta de ley para destituirlo, Lara se mostró desafiante y seguro de sí mismo. Tal como enfatizó, “Háganlo, si quieren. No hay problema. Yo tengo la conciencia tranquila”. Según Imaña, aunque su estilo puede ser percibido como inmaduro por algunos, “su personalidad puede ser muy bienvenida en ciertos sectores que lo ven como un paladín de justicia, pero otros actores la califican como inmadura, innecesaria y cansina”, lo que refleja la división de opiniones en torno a su figura y su impacto en la legitimidad del Gobierno.