Mundo

Al menos 13 muertos y decenas de afectados tras voraz incendio que arrasó complejo en Tai Po, Hong Kong

El fuego, originado en el andamiaje de bambú de un bloque residencial, se propagó con rapidez por tres edificios del complejo Wang Fuk Court, dejando cuatro fallecidos, entre ellos un bombero.

Según la policía, habrían más personas atrapadas en los edificios afectados. Foto: EFE
Según la policía, habrían más personas atrapadas en los edificios afectados. Foto: EFE

Un devastador incendio en Tai Po, al norte de Hong Kong, dejó un saldo trágico de al menos 13 fallecidos, de un aproximado de 28 víctimas, según confirmó declaró el servicio de bomberos a AFP, este miércoles 26 de noviembre, según reportes de la Policía. El siniestro se habría iniciado en un andamiaje de bambú que se encontraba en un bloque residencial y se extendió rápidamente a tres edificios de la zona, provocando una emergencia de gran envergadura.

La situación se complicó con la aparición de una densa columna de humo, el colapso de secciones del andamiaje y el cierre de vías cercanas, lo que evidenció la magnitud del incidente. Ante el riesgo de que más personas pudieran estar atrapadas en los inmuebles afectados, se llevó a cabo la evacuación de los residentes y se activaron los equipos de rescate para atender la emergencia.

Incendio comenzó en el andamiaje y escaló a nivel 4

Un incendio de gran magnitud se desató en el exterior de un edificio, donde se hallaba un andamiaje de bambú destinado a trabajos de renovación. Aunque en un principio se activó una alarma de nivel 1, la situación se agravó rápidamente, llevando la emergencia a un nivel 4 a las 15:34 hora local, debido a la rápida propagación de las llamas a través de la estructura.

Las imágenes del siniestro que se compartieron rápidamente por redes sociales mostraron una densa columna de humo negro que envuelve la zona, mientras que partes del andamiaje colapsan ante la fuerza del fuego. Las autoridades han confirmado que, además de las víctimas fatales y los heridos, hay personas atrapadas en el interior de los tres edificios afectados por el siniestro.

Entre los fallecidos hay un bombero

El director de los Servicios de Bomberos, Andy Yeung Yan-kin, visitó el Hospital Príncipe de Gales para supervisar la situación de un bombero que resultó herido durante las operaciones de rescate. Lamentablemente, se confirmó que este agente se sumó a las cuatro víctimas fatales del incidente, junto a tres residentes, según el informe preliminar que fue emitido a las 17:00 hora local.

El siniestro tuvo lugar en el complejo Wang Fuk Court, que actualmente está en proceso de renovación con una inversión de 330 millones de dólares hongkoneses, lo que generó descontento entre los vecinos el año pasado. La estructura exterior del edificio jugó un papel crucial en la propagación del fuego, aunque las causas del siniestro aún no han sido esclarecidas.

Además, la emergencia impactó áreas cercanas, como la Escuela Pública Bautista de Tai Po, que recomendó a los padres evitar la zona debido al incendio y al denso humo que se generó.

