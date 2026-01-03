Fiscal general de EE. UU. afirma que Nicolás Maduro y su esposa serán acusados de conspiración narcoterrorista

La fiscal general de EE. UU., Pamela Bondi, imputó a Nicolás Maduro y Cilia Flores por delitos de narcotráfico y terrorismo en Nueva York. Foto: AFP

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, confirmó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido formalmente imputados en el Distrito Sur de Nueva York por una serie de delitos graves vinculados al narcotráfico y al terrorismo. Según detalló, Maduro enfrenta cargos por conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer este tipo de armamento contra el país norteamericano, en uno de los procesos judiciales más contundentes iniciados contra un jefe de Estado en funciones.

En un mensaje vía la red social X, Bondi aseguró que ambos “pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, subrayando que se trata de un caso prioritario para el Departamento de Justicia.

Bondi aprovechó su pronunciamiento para agradecer públicamente al presidente Donald Trump “por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense”, así como a las fuerzas armadas de EE. UU., a las que atribuyó la ejecución de una “increíble y exitosa misión” que permitió la captura de ambos imputados.

Delcy Rodríguez afirma desconocer el paradero de Maduro y exige a EE. UU. una fe de vida tras ataque militar

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró en la madrugada de este sábado que el Gobierno desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, luego del ataque militar lanzado por Estados Unidos contra el país. En un audio transmitido por televisión, Rodríguez afirmó que, tras la ofensiva, no existe información oficial sobre la ubicación del mandatario ni de la primera dama, y exigió al gobierno estadounidense una “fe de vida inmediata” de ambos, en medio de una escalada sin precedentes de tensión política y militar.

La declaración se produjo minutos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que su ejército capturó y sacó de Venezuela a Maduro y Flores, como parte de lo que calificó como un “ataque a gran escala” contra la nación caribeña.