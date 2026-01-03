HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | EE. UU. bombardea Caracas y anuncia detención de Nicolás Maduro
EN VIVO | EE. UU. bombardea Caracas y anuncia detención de Nicolás Maduro     EN VIVO | EE. UU. bombardea Caracas y anuncia detención de Nicolás Maduro     EN VIVO | EE. UU. bombardea Caracas y anuncia detención de Nicolás Maduro     
Mundo

Fiscal general de EE. UU. afirma que Nicolás Maduro y su esposa serán acusados de conspiración narcoterrorista

Pamela Bondi agradeció públicamente a Donald Trump y a las Fuerzas Armadas de EE. UU. por una operación en Venezuela que calificó como decisiva.

La fiscal general de EE. UU., Pamela Bondi, imputó a Nicolás Maduro y Cilia Flores por delitos de narcotráfico y terrorismo en Nueva York. Foto: AFP
La fiscal general de EE. UU., Pamela Bondi, imputó a Nicolás Maduro y Cilia Flores por delitos de narcotráfico y terrorismo en Nueva York. Foto: AFP

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, confirmó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido formalmente imputados en el Distrito Sur de Nueva York por una serie de delitos graves vinculados al narcotráfico y al terrorismo. Según detalló, Maduro enfrenta cargos por conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer este tipo de armamento contra el país norteamericano, en uno de los procesos judiciales más contundentes iniciados contra un jefe de Estado en funciones.

En un mensaje vía la red social X, Bondi aseguró que ambos “pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, subrayando que se trata de un caso prioritario para el Departamento de Justicia.

TE RECOMENDAMOS

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Bondi aprovechó su pronunciamiento para agradecer públicamente al presidente Donald Trump “por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense”, así como a las fuerzas armadas de EE. UU., a las que atribuyó la ejecución de una “increíble y exitosa misión” que permitió la captura de ambos imputados.

Delcy Rodríguez afirma desconocer el paradero de Maduro y exige a EE. UU. una fe de vida tras ataque militar

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró en la madrugada de este sábado que el Gobierno desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, luego del ataque militar lanzado por Estados Unidos contra el país. En un audio transmitido por televisión, Rodríguez afirmó que, tras la ofensiva, no existe información oficial sobre la ubicación del mandatario ni de la primera dama, y exigió al gobierno estadounidense una “fe de vida inmediata” de ambos, en medio de una escalada sin precedentes de tensión política y militar.

La declaración se produjo minutos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que su ejército capturó y sacó de Venezuela a Maduro y Flores, como parte de lo que calificó como un “ataque a gran escala” contra la nación caribeña.

Notas relacionadas
EE. UU. captura a Nicolás Maduro tras más de una década de dictadura en Venezuela

EE. UU. captura a Nicolás Maduro tras más de una década de dictadura en Venezuela

LEER MÁS
Detienen a Nicolás Maduro EN VIVO: últimas noticias sobre el ataque de Estados Unidos a Venezuela

Detienen a Nicolás Maduro EN VIVO: últimas noticias sobre el ataque de Estados Unidos a Venezuela

LEER MÁS
Estados Unidos descarta nuevas acciones militares en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Estados Unidos descarta nuevas acciones militares en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
EE. UU. captura a Nicolás Maduro tras más de una década de dictadura en Venezuela

EE. UU. captura a Nicolás Maduro tras más de una década de dictadura en Venezuela

LEER MÁS
Detienen a Nicolás Maduro EN VIVO: últimas noticias sobre el ataque de Estados Unidos a Venezuela

Detienen a Nicolás Maduro EN VIVO: últimas noticias sobre el ataque de Estados Unidos a Venezuela

LEER MÁS
Diosdado Cabello aparece en transmisión oficial tras ataques de Estados Unidos y asegura despliegue de fuerzas venezolanas

Diosdado Cabello aparece en transmisión oficial tras ataques de Estados Unidos y asegura despliegue de fuerzas venezolanas

LEER MÁS
Estas 2 potencias globales se unen para evitar que China desate un conflicto militar en Asia

Estas 2 potencias globales se unen para evitar que China desate un conflicto militar en Asia

LEER MÁS
Entran en vigencia los aranceles de México a productos de China, aprobados tras la presión de Estados Unidos

Entran en vigencia los aranceles de México a productos de China, aprobados tras la presión de Estados Unidos

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Apagones y daños a infraestructuras: las imágenes del fuerte sismo de magnitud 6,5 que remeció México

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Dueño de agrupación Carlos Miguel y Orquesta revela detalles del estado de salud de músicos heridos tras ataque: "Uno de ellos está bien"

Mundo

Apagones y daños a infraestructuras: las imágenes del fuerte sismo de magnitud 6,5 que remeció México

“Está temblando”: sismo de magnitud 6,5 en México sorprende a Claudia Sheinbaum y obliga a suspender la mañanera

México: fuerte sismo de magnitud 6,5 remeció la ciudad de Guerrero, según SNN

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

Presidente del TC afirma que Mario Vizcarra tendría impedimentos para postular por sentencia de peculado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025