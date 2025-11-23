HOYSuscripcion LR Focus

El Ejército de Israel ataca en Líbano y pone en la mira al segundo al mando de Hezbollah

A pesar de un alto el fuego vigente desde hace un año, Israel bombardeó un bloque de apartamentos en Dahiyeh, bastión del grupo Hezbolá.

Las Fuerzas de Defensa de Israel realizaron un ataque contra el comandante militar de Hezbolá, Ali Tabatabai. Foto: AFP
Las Fuerzas de Defensa de Israel realizaron un ataque contra el comandante militar de Hezbolá, Ali Tabatabai. Foto: AFP

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzó este domingo un ataque en los suburbios de Beirut, capital de Líbano, que dejó al menos cinco muertos e hiriendo a otras 28, según informó el Ministerio de Salud libanés. La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que el segundo al mando y comandante militar de Hezbolá, Haytham Ali Tabatabai, era el objetivo. Según medios israelíes, este es el tercer intento del ejército de asesinarlo desde la guerra del año pasado.

El ataque fue contra un bloque de apartamentos en el bastión de Hezbolá en Dahiyeh que tuvo lugar a pesar de un alto el fuego que entró en vigor hace un año para poner fin a las hostilidades que habían estallado en una guerra.

Destino desconocido del líder de Hezbolá

Según una fuente del medio, Al Jazeera, dijo que el alto rango de Hezbollah le dijo que: “Aún no hay confirmación, pero el hecho mismo de que este ataque israelí ocurriera sin una orden de evacuación, sin una advertencia previa por así decirlo, realmente sugiere que estaban detrás de una figura de alto perfil o un objetivo de alto valor”, informó.

El programa estadounidense Recompensas por la Justicia ofrecía hasta 5 millones de dólares por información sobre Tabatabai. Foto: X

El programa estadounidense Recompensas por la Justicia ofrecía hasta 5 millones de dólares por información sobre Tabatabai. Foto: X

Actualmente, se desconoce el destino de Tabatabai, aunque funcionarios israelíes creen que el ataque fue exitoso. "Israel afirmó que el fallecido era Haytham Ali Tabatabai. Se cree que era el número dos del movimiento, uno de los miembros fundadores de la organización. Una figura militar muy destacada; un hombre buscado por Estados Unidos, que lo calificó de terrorista. Hay una recompensa de 5 millones de dólares por su paradero", añadió, calificando el ataque israelí de una grave brecha de seguridad".

Presión de Israel y EE. UU. contra Hezbolá

El ataque en el sur de la capital se produce días antes de la visita prevista del Papa León XIV al país y mientras los ataques aéreos israelíes sobre el sur del Líbano se han intensificado en las últimas semanas. Israel y Estados Unidos han aumentado la presión sobre el Líbano para que desarme al poderoso grupo militante. El ejército libanés emitió un plan aprobado por el gobierno que desarmaría a Hezbolá.

El gobierno de Netanyahu afirma que Hezbolá trata de reconstruir sus capacidades militares en el sur del Líbano, mientras que el gobierno libanés ha negado esas afirmaciones.

El origen del conflicto

El conflicto entre Israel y Hezbollah tiene sus raíces en la invasión israelí al Líbano en 1982, durante la guerra civil libanesa. Entre 1975 y 1990, Líbano vivió un conflicto armado que involucró a comunidades musulmanas suníes, chiíes y grupos armados como la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). Durante ese periodo, tanto Siria como Israel intervinieron militarmente; en el caso de Israel, su ofensiva buscaba expulsar a la OLP, pero derivó en una prolongada ocupación del sur libanés que se extendió hasta el año 2000.

En noviembre de 2024, Líbano e Israel firmaron un acuerdo de alto el fuego tras más de un año de una destructiva confrontación entre el Estado israelí y Hezbollah. El pacto contemplaba el cese inmediato de hostilidades a lo largo de la frontera compartida y establecía el compromiso de las autoridades libanesas de eliminar toda presencia armada no autorizada dentro de su territorio, incluyendo a Hezbollah y cualquier otro grupo que actuara fuera del control estatal.

