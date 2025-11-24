Estados Unidos designa oficialmente al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera

El Departamento de Estado de Estados Unidos denominó oficialmente al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera a través de una resolución publicada en el Registro Federal. Este escrito, difundido de forma digital, señala que esta cúpula —vinculada principalmente a Nicolás Maduro— cumple con las condiciones descritas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad que regula la designación de grupos terroristas extranjeros (FTO, por sus siglas en inglés).

Previamente, antes de la designación, el Departamento del Tesoro de EE. UU. catalogó en julio al Cártel de los Soles como un grupo terrorista global especialmente designado (SDGT); sin embargo, su designación como FTO intensifica la presión de la administración Trump, junto a los reiterados ataques en el Caribe, para acabar con la profunda crisis ocasionada por el narcotráfico.

Venezuela tilda de "ridícula patraña" la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera

Tras la publicación en la página oficial de la Reserva Federal, el Gobierno de Venezuela —liderado por Nicolás Maduro— reaccionó a la entrada en vigor de la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, a la que calificó como una “ridícula patraña”. Esta mención se suma a las múltiples respuestas del régimen venezolano, que sostiene que dicha organización es "un invento" por parte de Estados Unidos.

"La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica, firme y absoluta la nueva y ridícula patraña del secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Marco Rubio, que designa como organización terrorista al inexistente Cártel de los Soles, reeditando así una infame y vil mentira para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela, bajo el clásico formato estadounidense de cambio de régimen", publicaron en un escrito.

Desde que iniciaron los ataques de Estados Unidos a Venezuela —específicamente a Nicolás Maduro—, este ha negado en reiteradas oportunidades tener vínculos con el narcotráfico, y su Gobierno, incluido el ministro del Interior Diosdado Cabello, ha rechazado toda posibilidad relacionada con la existencia del Cártel de los Soles. Tras el comunicado, instaron "a ratificar esta errática política de agresiones y amenazas", que consideran que "no contribuye en nada a un verdadero y genuino combate contra el tráfico ilícito de drogas".

Orígenes del Cartel de los Soles

Un informe realizado por InSight Crime —cuyo contenido relatamos en una nota para nuestro diario— reveló que el Cártel de los Soles es un término de los años noventa utilizado para describir a militares venezolanos de alto rango vinculados al tráfico de drogas. El nombre hace alusión a las estrellas doradas de los uniformes, llamadas también chatarreras.