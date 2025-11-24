HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Mundo

Estados Unidos designa oficialmente al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera

El Registro Federal de Estados Unidos publicó este lunes 24 de noviembre la resolución con "base fáctica suficiente" para denominar al Cártel de los Soles como grupo terrorista extranjero.

El Cartel de los Soles fue reconocido como organización terrorista extranjera.
El Cartel de los Soles fue reconocido como organización terrorista extranjera. | Composición LR

El Departamento de Estado de Estados Unidos denominó oficialmente al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera a través de una resolución publicada en el Registro Federal. Este escrito, difundido de forma digital, señala que esta cúpula —vinculada principalmente a Nicolás Maduro— cumple con las condiciones descritas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad que regula la designación de grupos terroristas extranjeros (FTO, por sus siglas en inglés).

Previamente, antes de la designación, el Departamento del Tesoro de EE. UU. catalogó en julio al Cártel de los Soles como un grupo terrorista global especialmente designado (SDGT); sin embargo, su designación como FTO intensifica la presión de la administración Trump, junto a los reiterados ataques en el Caribe, para acabar con la profunda crisis ocasionada por el narcotráfico.

TE RECOMENDAMOS

RUTH LUQUE EXPONE BLINDAJE DEL CONGRESO Y SAGASTI EN ENTREVISTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: EE. UU. y líderes europeos tienen reunión productiva en Suiza respecto al plan de paz para Ucrania

lr.pe

Venezuela tilda de "ridícula patraña" la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera

Tras la publicación en la página oficial de la Reserva Federal, el Gobierno de Venezuela —liderado por Nicolás Maduro— reaccionó a la entrada en vigor de la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, a la que calificó como una “ridícula patraña”. Esta mención se suma a las múltiples respuestas del régimen venezolano, que sostiene que dicha organización es "un invento" por parte de Estados Unidos.

"La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica, firme y absoluta la nueva y ridícula patraña del secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Marco Rubio, que designa como organización terrorista al inexistente Cártel de los Soles, reeditando así una infame y vil mentira para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela, bajo el clásico formato estadounidense de cambio de régimen", publicaron en un escrito.

Desde que iniciaron los ataques de Estados Unidos a Venezuela —específicamente a Nicolás Maduro—, este ha negado en reiteradas oportunidades tener vínculos con el narcotráfico, y su Gobierno, incluido el ministro del Interior Diosdado Cabello, ha rechazado toda posibilidad relacionada con la existencia del Cártel de los Soles. Tras el comunicado, instaron "a ratificar esta errática política de agresiones y amenazas", que consideran que "no contribuye en nada a un verdadero y genuino combate contra el tráfico ilícito de drogas".

Orígenes del Cartel de los Soles

Un informe realizado por InSight Crime —cuyo contenido relatamos en una nota para nuestro diario— reveló que el Cártel de los Soles es un término de los años noventa utilizado para describir a militares venezolanos de alto rango vinculados al tráfico de drogas. El nombre hace alusión a las estrellas doradas de los uniformes, llamadas también chatarreras.

Notas relacionadas
Pedro Baños: “Estados Unidos no es capaz de parar a China”

Pedro Baños: “Estados Unidos no es capaz de parar a China”

LEER MÁS
Agentes migratorios irrumpieron con armas en casa de peruana en EE.UU. y la agredieron: ''Me van a quitar a mis hijos''

Agentes migratorios irrumpieron con armas en casa de peruana en EE.UU. y la agredieron: ''Me van a quitar a mis hijos''

LEER MÁS
EE. UU. y líderes europeos tienen reunión productiva en Suiza respecto al plan de paz para Ucrania

EE. UU. y líderes europeos tienen reunión productiva en Suiza respecto al plan de paz para Ucrania

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

LEER MÁS
China presenta su ‘Dragón Oscuro’, un moderno y avanzado dron militar que acompaña a cazas de última generación

China presenta su ‘Dragón Oscuro’, un moderno y avanzado dron militar que acompaña a cazas de última generación

LEER MÁS
El país de América Latina donde se necesita más de 5 sueldos anuales para comprar un auto: el segundo más caro del mundo

El país de América Latina donde se necesita más de 5 sueldos anuales para comprar un auto: el segundo más caro del mundo

LEER MÁS
El país de América Latina con la peor de esperanza de vida de la OCDE, según ranking: no es Colombia ni Chile

El país de América Latina con la peor de esperanza de vida de la OCDE, según ranking: no es Colombia ni Chile

LEER MÁS
Frente Institucional Militar de Venezuela y oficiales retirados piden al régimen de Maduro una "transición democrática"

Frente Institucional Militar de Venezuela y oficiales retirados piden al régimen de Maduro una "transición democrática"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

Mundo

Cronología del caso Epstein: amistad con Trump, los correos filtrados y archivos desclasificados que revelarán la verdad

Donald Trump firma ley "para divulgar los archivos de Epstein" tras fuerte presión de demócratas y republicanos

Sheik Hasina, la ex primera ministra de Bangladesh, fue condenada a muerte por la represión durante las protestas en su contra

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025