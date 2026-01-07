Donald Trump y Gustavo Petro hablaron por teléfono tras amenazas de Estados Unidos y confirmaron reunión en la Casa Blanca

Donald Trump y Gustavo Petro sostuvieron una llamada en la noche del miércoles 7 de enero. | Composición LR | AFP

Donald Trump y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, sostuvieron una llamada telefónica este miércoles 7 de enero de 2026, según pudo confirmar el líder republicano a través de una publicación en Truth Social. Esta conversación, la primera tras las amenazas de Estados Unidos, se da en un contexto de alta tensión en la región, luego de que las fuerzas estadounidenses ingresaran a la fuerza a Venezuela para detener a Nicolás Maduro.

"Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia están realizando los arreglos necesarios. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D. C.", afirmó.

Reunión entre Petro y Trump tras amenazas

Trump afirmó que le gustaría reunirse con Petro para discutir sobre temas relacionados con el narcotráfico. El republicano acusó en reiteradas ocasiones a su contraparte de estar involucrado con este delito y dejó entrever la posibilidad de repetir la acción que se llevó a cabo en Venezuela, pero esta vez en Colombia.

Hasta el momento, los representantes de los gobiernos no aclararon cuánto duró la llamada y, desde el lado colombiano, no se emitieron juicios al respecto. Por lo pronto, se espera el pronunciamiento del líder de izquierda para determinar el tono en el que se llevarían a cabo estas discusiones y la postura final de Washington sobre una posible acción militar adicional en América Latina.

La conversación entre Trump y Petro

Según el diario El Colombiano, la conversación contó con traducción simultánea y se extendió durante una hora. El presidente colombiano explicó que, al iniciar su intervención pública, tenía previsto un mensaje distinto, pero que decidió modificarlo tras la llamada.

“Hoy hemos hablado por primera vez desde que es presidente. Obviamente, tenía mi inquietud (...) hablamos como una hora sobre narcotráfico y Venezuela”, dijo.

Petro centró su intervención en referencias históricas sobre la violencia política en Colombia. “Si un pueblo osara hacerme daño, Colombia entra al conflicto”, señaló. Luego añadió: “Trump no es bobo. Podemos decir otras cosas, pero no es bobo”, dijo Petro.

El contexto de esta frase se relaciona con una pregunta formulada al presidente Trump sobre si estaría dispuesto a ejecutar una operación contra Petro similar a la realizada contra Nicolás Maduro, a lo que el mandatario republicano respondió: “Eso suena bien”.