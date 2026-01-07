HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 TITULARES EN LA REPÚBLICA EDICIÓN CENTRAL | #TLR

Mundo

Donald Trump y Gustavo Petro hablaron por teléfono tras amenazas de Estados Unidos y confirmaron reunión en la Casa Blanca

Por su parte, Petro llamó a una movilización masiva de colombianos tras la amenaza de Trump, quien sugiere que podría replicar el ataque perpetrado en Venezuela contra su territorio.

Donald Trump y Gustavo Petro sostuvieron una llamada en la noche del miércoles 7 de enero.
Donald Trump y Gustavo Petro sostuvieron una llamada en la noche del miércoles 7 de enero. | Composición LR | AFP

Donald Trump y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, sostuvieron una llamada telefónica este miércoles 7 de enero de 2026, según pudo confirmar el líder republicano a través de una publicación en Truth Social. Esta conversación, la primera tras las amenazas de Estados Unidos, se da en un contexto de alta tensión en la región, luego de que las fuerzas estadounidenses ingresaran a la fuerza a Venezuela para detener a Nicolás Maduro.

"Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia están realizando los arreglos necesarios. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D. C.", afirmó.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI NO LLEGARÍA A SEGUNDA VUELTA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Reunión entre Petro y Trump tras amenazas

Trump afirmó que le gustaría reunirse con Petro para discutir sobre temas relacionados con el narcotráfico. El republicano acusó en reiteradas ocasiones a su contraparte de estar involucrado con este delito y dejó entrever la posibilidad de repetir la acción que se llevó a cabo en Venezuela, pero esta vez en Colombia.

Hasta el momento, los representantes de los gobiernos no aclararon cuánto duró la llamada y, desde el lado colombiano, no se emitieron juicios al respecto. Por lo pronto, se espera el pronunciamiento del líder de izquierda para determinar el tono en el que se llevarían a cabo estas discusiones y la postura final de Washington sobre una posible acción militar adicional en América Latina.

La conversación entre Trump y Petro

Según el diario El Colombiano, la conversación contó con traducción simultánea y se extendió durante una hora. El presidente colombiano explicó que, al iniciar su intervención pública, tenía previsto un mensaje distinto, pero que decidió modificarlo tras la llamada.

“Hoy hemos hablado por primera vez desde que es presidente. Obviamente, tenía mi inquietud (...) hablamos como una hora sobre narcotráfico y Venezuela”, dijo.

Petro centró su intervención en referencias históricas sobre la violencia política en Colombia. “Si un pueblo osara hacerme daño, Colombia entra al conflicto”, señaló. Luego añadió: “Trump no es bobo. Podemos decir otras cosas, pero no es bobo”, dijo Petro.

El contexto de esta frase se relaciona con una pregunta formulada al presidente Trump sobre si estaría dispuesto a ejecutar una operación contra Petro similar a la realizada contra Nicolás Maduro, a lo que el mandatario republicano respondió: “Eso suena bien”.

Notas relacionadas
Venezuela EN VIVO: Trump y Petro se reunieron vía llamada telefónica en medio de tensiones, afirma Cancillería de Colombia

Venezuela EN VIVO: Trump y Petro se reunieron vía llamada telefónica en medio de tensiones, afirma Cancillería de Colombia

LEER MÁS
La petrolera estatal de Venezuela confirma negociaciones con EE. UU. para vender su petróleo

La petrolera estatal de Venezuela confirma negociaciones con EE. UU. para vender su petróleo

LEER MÁS
Venezolano relata cómo enfrentó a Maduro cara a cara en el tribunal de Nueva York: "No me pude contener al ver a este criminal"

Venezolano relata cómo enfrentó a Maduro cara a cara en el tribunal de Nueva York: "No me pude contener al ver a este criminal"

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump ordena el retiro de EE.UU. de 66 organizaciones internacionales, 31 pertenecen a la ONU: "Ya no sirven a los intereses"

Trump ordena el retiro de EE.UU. de 66 organizaciones internacionales, 31 pertenecen a la ONU: "Ya no sirven a los intereses"

LEER MÁS
Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

LEER MÁS
Venezolano relata cómo enfrentó a Maduro cara a cara en el tribunal de Nueva York: "No me pude contener al ver a este criminal"

Venezolano relata cómo enfrentó a Maduro cara a cara en el tribunal de Nueva York: "No me pude contener al ver a este criminal"

LEER MÁS
Trump exige a Delcy Rodríguez romper relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba para que Venezuela vuelva a extraer y vender petróleo

Trump exige a Delcy Rodríguez romper relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba para que Venezuela vuelva a extraer y vender petróleo

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

Estas oficinas de Reniec tendrán horario extendido de 12 horas durante el verano: revisa qué trámites puedes hacer

Yeap Ban Har: “El cerebro humano está diseñado para ser matemático”

Mundo

Venezuela EN VIVO: Fiscal General de EE. UU. advierte "consecuencia" a buques y sus tripulantes que no obedezcan a la Guardia Costera

La petrolera estatal de Venezuela confirma negociaciones con EE. UU. para vender su petróleo

Agente de ICE mata a mujer durante redada de inmigración en Minneapolis: víctima no era objetivo de ningún operativo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

José Antonio Kast pidió a José Jerí apoyo para frenar migración irregular, crimen organizado y minería ilegal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025