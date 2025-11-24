HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Mundo

Netanyahu advierte que no necesita "aprobación" externa para atacar a Hamás y Hezbolá tras recientes bombardeos de Israel

El primer ministro de Israel argumentó que no hay injerencia externa y que el país tomará decisiones de seguridad por sí mismo.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó la muerte del jefe del Estado Mayor de Hezbolá, Haytham Ali Tabatabai.
La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó la muerte del jefe del Estado Mayor de Hezbolá, Haytham Ali Tabatabai. | Composición LR

El primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó que Israel no necesita "aprobación" de ningún actor extranjero para atacar a Hamás y a Hezbolá. "Actuamos con total independencia. Las Fuerzas de Defensa israelíes toman medidas inmediatas para frustrar ataques", dijo el lunes 24 de noviembre durante su reunión de gabinete, un día después de que Israel lanzara una oleada de ataques en ambas zonas.

Además, insistió en que las acciones militares están calibradas por el Ministerio de Defensa y luego aprobadas conjuntamente, y argumentó que no hay injerencia externa y que el país tomará decisiones de seguridad por sí mismo. Netanyahu justificó los bombardeos alegando "violaciones del alto el fuego" por parte de Hamás, incluyendo intentos de infiltración más allá de la llamada "línea amarilla" en Gaza, según Al Jazeera.

TE RECOMENDAMOS

RUTH LUQUE EXPONE BLINDAJE DEL CONGRESO Y SAGASTI EN ENTREVISTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: El Ejército de Israel ataca en Líbano y confirma la muerte del jefe de Estado Mayor de Hezbollah

lr.pe

Irán condena asesinato del jefe militar de Hezbolá

De acuerdo a Al Jazeera, un ataque aéreo israelí en Beirut mató al comandante militar de Hezbolá, Haytham Ali Tabatabai, y a otras cuatro personas. Tras ello, Mahmoud Qmati, alto funcionario del grupo libanés, declaró que Israel había cruzado una "línea roja" y que el liderazgo de Hezbolá estaba evaluando una respuesta militar. El mensaje fue interpretado como una advertencia directa de escalada.

Irán, por su parte, condenó fuertemente el ataque y calificó el asesinato de Tabatabai como una "violación flagrante" del alto el fuego acordado en noviembre de 2024 y de la soberanía del Líbano. En un comunicado difundido por su Ministerio de Exteriores, Teherán calificó la acción como un “cobarde asesinato” contra un comandante de la "Resistencia Islámica Libanesa".

PUEDES VER: Ataque del Ejército de Israel dejó 13 muertos en un campo de refugiados palestinos en Líbano

lr.pe

¿Hay pruebas de que Hezbolá se está rearmando, según Israel?

El académico Imad Salamey, citado por Al Jazeera y entrevistado desde Beirut, sostuvo que Israel “carece de pruebas” que demuestren que Hezbolá esté rearmándose, como afirma el gobierno israelí. Según explicó, la negativa del grupo a entregar sus armas está siendo interpretada por Israel como un indicador de rearmado, pero no existe evidencia sustancial que respalde esa lectura.

Salamey agregó que ni el gobierno libanés ni la misión de la ONU en el sur del Líbano (FINUL) han encontrado indicios de que Hezbolá esté reconstruyendo bases o capacidades militares al sur del río Litani. Aún no se ha detectado actividad que viole los términos del acuerdo ni el cese del fuego.

PUEDES VER: Israel vuelve a bombardear Gaza pese al alto el fuego que, según Palestina, ha roto casi 300 veces desde octubre

lr.pe

Israel confirmó muerte del jefe militar de Hezbolá

El Ejército israelí confirmó en un comunicado que Tabatabai, considerado el "número dos" de Hezbolá, murió en su ataque aéreo en el sur de Beirut. El gobierno israelí justificó la acción como una represalia a las "reiteradas violaciones" de la Resolución 1701 de la ONU y del alto el fuego de noviembre de 2024, además de la amenaza que el comandante representaba para la seguridad de Israel.

Además, en un videomensaje, Netanyahu afirmó que su política es “absolutamente clara”: Israel no permitirá que Hezbolá “reconstruya su poder ni vuelva a representar una amenaza”. También instó al gobierno libanés a cumplir con su compromiso internacional de desarmar al grupo chií, argumentando que el ataque era parte de un esfuerzo preventivo frente a la supuesta expansión militar del grupo.

PUEDES VER: Israel anuncia que abre paso fronterizo en Gaza para permitir la entrada permanente de ayuda humanitaria

lr.pe

Israel destituye a tres generales tras ataques de Hamás en 2023

Desde la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Gaza el 10 de octubre, las autoridades palestinas reportan más de 318 muertos —en su mayoría mujeres, niños y ancianos— además de cientos de heridos por bombardeos israelíes que continúan pese al acuerdo. En paralelo, en Gaza central se recuperaron ocho cadáveres de una familia bajo los escombros de su casa en Maghazi, y se elevó a 582 los cuerpos recuperados desde el inicio del alto el fuego, según la agencia Wafa.

Mientras tanto, en el frente interno israelí, el ejército anunció la destitución de tres generales y sanciones contra varios oficiales por fallas que permitieron el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023. Las autoridades militares reconocieron “responsabilidad personal” en esos fallos, aun cuando el gobierno israelí se ha negado a abrir una comisión estatal independiente pese a la fuerte presión pública. (Fuente: comunicado militar citado en tu texto)

Notas relacionadas
El Ejército de Israel ataca en Líbano y confirma la muerte del jefe de Estado Mayor de Hezbollah

El Ejército de Israel ataca en Líbano y confirma la muerte del jefe de Estado Mayor de Hezbollah

LEER MÁS
Ataque del Ejército de Israel dejó 13 muertos en un campo de refugiados palestinos en Líbano

Ataque del Ejército de Israel dejó 13 muertos en un campo de refugiados palestinos en Líbano

LEER MÁS
Israel vuelve a bombardear Gaza pese al alto el fuego que, según Palestina, ha roto casi 300 veces desde octubre

Israel vuelve a bombardear Gaza pese al alto el fuego que, según Palestina, ha roto casi 300 veces desde octubre

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina donde se necesita más de 5 sueldos anuales para comprar un auto: el segundo más caro del mundo

El país de América Latina donde se necesita más de 5 sueldos anuales para comprar un auto: el segundo más caro del mundo

LEER MÁS
China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

LEER MÁS
China presenta su ‘Dragón Oscuro’, un moderno y avanzado dron militar que acompaña a cazas de última generación

China presenta su ‘Dragón Oscuro’, un moderno y avanzado dron militar que acompaña a cazas de última generación

LEER MÁS
Un país de América Latina empieza a ser clave para China tras desplazar compras desde EE.UU.

Un país de América Latina empieza a ser clave para China tras desplazar compras desde EE.UU.

LEER MÁS
El país de América Latina con la peor de esperanza de vida de la OCDE, según ranking: no es Colombia ni Chile

El país de América Latina con la peor de esperanza de vida de la OCDE, según ranking: no es Colombia ni Chile

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

Mundo

Cronología del caso Epstein: amistad con Trump, los correos filtrados y archivos desclasificados que revelarán la verdad

Donald Trump firma ley "para divulgar los archivos de Epstein" tras fuerte presión de demócratas y republicanos

Sheik Hasina, la ex primera ministra de Bangladesh, fue condenada a muerte por la represión durante las protestas en su contra

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025