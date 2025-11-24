La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó la muerte del jefe del Estado Mayor de Hezbolá, Haytham Ali Tabatabai. | Composición LR

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó la muerte del jefe del Estado Mayor de Hezbolá, Haytham Ali Tabatabai. | Composición LR

El primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó que Israel no necesita "aprobación" de ningún actor extranjero para atacar a Hamás y a Hezbolá. "Actuamos con total independencia. Las Fuerzas de Defensa israelíes toman medidas inmediatas para frustrar ataques", dijo el lunes 24 de noviembre durante su reunión de gabinete, un día después de que Israel lanzara una oleada de ataques en ambas zonas.

Además, insistió en que las acciones militares están calibradas por el Ministerio de Defensa y luego aprobadas conjuntamente, y argumentó que no hay injerencia externa y que el país tomará decisiones de seguridad por sí mismo. Netanyahu justificó los bombardeos alegando "violaciones del alto el fuego" por parte de Hamás, incluyendo intentos de infiltración más allá de la llamada "línea amarilla" en Gaza, según Al Jazeera.

Irán condena asesinato del jefe militar de Hezbolá

De acuerdo a Al Jazeera, un ataque aéreo israelí en Beirut mató al comandante militar de Hezbolá, Haytham Ali Tabatabai, y a otras cuatro personas. Tras ello, Mahmoud Qmati, alto funcionario del grupo libanés, declaró que Israel había cruzado una "línea roja" y que el liderazgo de Hezbolá estaba evaluando una respuesta militar. El mensaje fue interpretado como una advertencia directa de escalada.

Irán, por su parte, condenó fuertemente el ataque y calificó el asesinato de Tabatabai como una "violación flagrante" del alto el fuego acordado en noviembre de 2024 y de la soberanía del Líbano. En un comunicado difundido por su Ministerio de Exteriores, Teherán calificó la acción como un “cobarde asesinato” contra un comandante de la "Resistencia Islámica Libanesa".

¿Hay pruebas de que Hezbolá se está rearmando, según Israel?

El académico Imad Salamey, citado por Al Jazeera y entrevistado desde Beirut, sostuvo que Israel “carece de pruebas” que demuestren que Hezbolá esté rearmándose, como afirma el gobierno israelí. Según explicó, la negativa del grupo a entregar sus armas está siendo interpretada por Israel como un indicador de rearmado, pero no existe evidencia sustancial que respalde esa lectura.

Salamey agregó que ni el gobierno libanés ni la misión de la ONU en el sur del Líbano (FINUL) han encontrado indicios de que Hezbolá esté reconstruyendo bases o capacidades militares al sur del río Litani. Aún no se ha detectado actividad que viole los términos del acuerdo ni el cese del fuego.

Israel confirmó muerte del jefe militar de Hezbolá

El Ejército israelí confirmó en un comunicado que Tabatabai, considerado el "número dos" de Hezbolá, murió en su ataque aéreo en el sur de Beirut. El gobierno israelí justificó la acción como una represalia a las "reiteradas violaciones" de la Resolución 1701 de la ONU y del alto el fuego de noviembre de 2024, además de la amenaza que el comandante representaba para la seguridad de Israel.

Además, en un videomensaje, Netanyahu afirmó que su política es “absolutamente clara”: Israel no permitirá que Hezbolá “reconstruya su poder ni vuelva a representar una amenaza”. También instó al gobierno libanés a cumplir con su compromiso internacional de desarmar al grupo chií, argumentando que el ataque era parte de un esfuerzo preventivo frente a la supuesta expansión militar del grupo.

Israel destituye a tres generales tras ataques de Hamás en 2023

Desde la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Gaza el 10 de octubre, las autoridades palestinas reportan más de 318 muertos —en su mayoría mujeres, niños y ancianos— además de cientos de heridos por bombardeos israelíes que continúan pese al acuerdo. En paralelo, en Gaza central se recuperaron ocho cadáveres de una familia bajo los escombros de su casa en Maghazi, y se elevó a 582 los cuerpos recuperados desde el inicio del alto el fuego, según la agencia Wafa.

Mientras tanto, en el frente interno israelí, el ejército anunció la destitución de tres generales y sanciones contra varios oficiales por fallas que permitieron el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023. Las autoridades militares reconocieron “responsabilidad personal” en esos fallos, aun cuando el gobierno israelí se ha negado a abrir una comisión estatal independiente pese a la fuerte presión pública. (Fuente: comunicado militar citado en tu texto)