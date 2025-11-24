HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Israel: ejército cesa a varios generales por su fracaso en impedir los ataques del 7 de octubre

Se desconoce si el primer ministro Benjamin Netanyahu también será señalado por su fracaso en evitar los ataques, los más mortíferos en la historia de Israel.

La mayoría de israelíes respalda la creación de una comisión que determine responsabilidades.
La mayoría de israelíes respalda la creación de una comisión que determine responsabilidades.

El ejército de Israel anunció el cese de tres generales y la imposición de sanciones disciplinarias contra otros altos oficiales por su fracaso en impedir los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, los más mortíferos en la historia del país.

La decisión llega dos semanas después de que el jefe del ejército, Eyal Zamir, reclamara una "investigación sistémica" sobre las fallas que permitieron el asalto de los terroristas islamistas en el sur del país, que dejó 1121 muertos.

PUEDES VER: El Ejército de Israel ataca en Líbano y confirma la muerte del jefe de Estado Mayor de Hezbollah

lr.pe

Los tres generales cesados son Aharon Haliva, entonces jefe de inteligencia militar, Oded Basyuk, jefe de operaciones, y Yaron Finkelman, que ese día acababa de asumir el mando de la región militar sur de Israel.

Tanto Haliva como Finkelman ya habían dimitido, alegando su responsabilidad en la tragedia del 7 de octubre, mientras que Basyuk se jubiló tras la guerra de 12 días lanzada por Israel contra Irán en junio de este año.

Según el comunicado del ejército, los tres son responsables del fracaso de la institución militar a la hora de prever y repeler el sangriento ataque lanzado por el movimiento islamista palestino Hamás desde la Franja de Gaza.

También se anunciaron sanciones contra los jefes de la marina y la fuerza aérea, junto con medidas disciplinarias contra otros cuatro generales y varios altos oficiales.

PUEDES VER: Israel vuelve a bombardear Gaza pese al alto el fuego que, según Palestina, ha roto casi 300 veces desde octubre

lr.pe

Queda por ver si el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, podría ser igualmente señalado por su fracaso a la hora de evitar los ataques.

Durante los últimos dos años, Netanyahu ha reiterado que las fallas que condujeron al ataque deberían abordarse una vez concluida la guerra en Gaza.

Según las encuestas, una amplia mayoría de israelíes, de distintos sectores políticos, respalda la creación de una comisión que determine responsabilidades.

El ataque de Hamás desencadenó una devastadora guerra en Gaza, que dejó al menos 69.756 muertos, según cifras del Ministerio de Salud del territorio palestino, que la ONU considera fiables.

Dadas las restricciones impuestas a los medios por Israel, que mantiene un asedio sobre Gaza, y las dificultades de acceso sobre el terreno, AFP no puede verificar de forma independiente los balances y las afirmaciones de las distintas partes.

PUEDES VER: Israel anuncia que abre paso fronterizo en Gaza para permitir la entrada permanente de ayuda humanitaria

lr.pe

Investigación militar

A principios de noviembre se publicó un informe de un comité de expertos designados por Eyal Zamir, que marcó el fin de las investigaciones internas del ejército sobre las carencias que condujeron al ataque del 7 de octubre.

El documento puso de relieve una deficiencia sistémica y organizativa de larga data dentro del aparato militar.

La investigación subrayó también un fracaso de inteligencia y la incapacidad para emitir una alerta sobre los ataques, aun cuando el ejército contaba con información excepcional y de gran calidad.

El informe criticó además los procesos de toma de decisiones deficientes y el "despliegue inadecuado de fuerzas durante la noche del 7 de octubre de 2023, así como fallas en toda la cadena de mando militar.

Actualmente, Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar la tregua que entró en vigor el 10 de octubre tras dos años de guerra.

Hamás indicó que una delegación de "alto nivel" se encuentra en El Cairo para mantener conversaciones sobre la segunda fase del alto el fuego.

