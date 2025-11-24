Hezbolá entierra a su jefe militar muerto en un bombardeo israelí al sur de Beirut

El ataúd de Tabatabai fue envuelto con la bandera de Hezbolá y cargado por sus simpatizantes. | Foto: AFP

El ataúd de Tabatabai fue envuelto con la bandera de Hezbolá y cargado por sus simpatizantes. | Foto: AFP

El movimiento libanés Hezbolá despidió a su jefe militar, Haitham Ali Tabatabai, quien perdió la vida en un bombardeo israelí realizado en un suburbio del sur de Beirut, capital de Líbano.

Tabatabai es el comandante de Hezbolá de mayor rango asesinado por Israel desde el "alto el fuego" acordado en noviembre de 2024 para poner fin a más de un año de hostilidades.

TE RECOMENDAMOS RUTH LUQUE EXPONE BLINDAJE DEL CONGRESO Y SAGASTI EN ENTREVISTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: El Ejército de Israel ataca en Líbano y confirma la muerte del jefe de Estado Mayor de Hezbollah

El asesinato de Tabatabai se produce en plena intensificación de los ataques de Israel contra Líbano, y en un momento en que Estados Unidos aumenta la presión sobre el gobierno libanés para el desarme de Hezbolá.

Cientos de simpatizantes de Hezbolá se congregaron al sur de Beirut para la procesión funeraria de Tabatabai y de otros dos cuadros del movimiento muertos el domingo.

Los ataúdes envueltos en la bandera amarilla de este movimiento afín a Irán fueron cargados por milicianos vestidos con uniformes militares que entonaron cánticos religiosos, reportó un corresponsal de AFP.

La multitud también gritó consignas contra Israel y Estados Unidos y los asistentes portaron retratos de dirigentes del grupo y del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei.

PUEDES VER: Exagente de la DEA asegura que el Cartel de los Soles en Venezuela opera con Hezbolá y amenaza a Estados Unidos

El ejército israelí afirmó que "eliminó" a Tabatabai, presentado como "el jefe del Estado Mayor de Hezbolá".

Hezbolá declaró que Tabatabai había asumido el papel de comandante militar tras la última guerra con Israel, en la que el grupo sufrió grandes pérdidas, incluida la muerte de sus principales dirigentes.

Israel ha bombardeado repetidamente Líbano a pesar de la tregua, argumentando que sus objetivos son miembros e infraestructuras de Hezbolá para impedir que el grupo se rearme.

Según el acuerdo, Hezbolá debía retirar sus fuerzas al norte del río Litani, a unos 30 kilómetros al norte de la frontera con Israel, y desmantelar su infraestructura militar en esa zona.

En virtud de un plan aprobado por el gobierno, el ejército libanés debe desmantelar la infraestructura militar de Hezbolá al sur del río antes de que termine el año.

Hezbolá ha rechazado enérgicamente esta medida.

Durante el funeral, Ali Damush, un alto mando del movimiento chiita, afirmó que el asesinato de Tabatabai busca "asustar y debilitar" a Hezbolá para que "se rinda y se someta" y aseguró que no se logrará este objetivo.

Además, instó a las autoridades de Líbano a "rechazar las presiones" para someterse a lo que calificó de "dictados" de Estados Unidos e Israel.