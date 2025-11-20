Régimen de Nicolás Maduro descarta negociaciones con EE. UU. para su salida del poder: "Mentira"

En su programa semanal, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Diosdado Cabello, ministro del Interior del régimen chavista, negó que exista algún riesgo de que el Gobierno de Nicolás Maduro dimita en los próximos dos años y calificó esa versión como una "mentira", tras la publicación de una investigación de The New York Times que sustentaba dicha propuesta y que, según se interpretó, habría sido promovida por la Casa Blanca.

"Dentro de su propio equipo pululan personajes tan sombríos que parecen criados en un sótano húmedo. Esa fauna desea y saborea los errores por adelantado. Sueñan con que el catire tropiece en su política exterior hacia Venezuela para luego aparecer inflados de ego, dándole recomendaciones a Trump sobre cómo salvar la partida, cuando en realidad lo único que desean es verlo fracasar", aseguró Cabello en un mensaje transmitido a nivel nacional.

Atacar Venezuela sería el fin político de Trump, asegura Maduro

El lunes, Nicolás Maduro aseguró que atacar "militarmente" a Venezuela sería "el fin político" de Trump, pero se mostró dispuesto a hablar con él "face to face" (cara a cara). Por su parte, el presidente de Estados Unidos declaró el domingo que "podría haber discusiones" con Maduro ya que "Venezuela quiere hablar", todo mientras había anunciado que ya se tomó medidas respecto al país caribeño.

En su informe dominical, The New York Times aseguró que Trump dio “el visto bueno” a los planes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para operaciones que tendrían como objetivo preparar un “campo de batalla para acciones futuras” y que propiciaron una comunicación extraoficial por parte de Maduro.

Exasesor asegura que Maduro no dejará el poder y cuestiona estrategia de Trump

El exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, aseguró que Nicolás Maduro no dejará el poder por voluntad propia. En entrevista con La FM, señaló que el presidente venezolano ha demostrado estar dispuesto a "hacer cualquier cosa" para mantenerse en el cargo, incluso manipular elecciones.

Bolton también criticó la falta de preparación del gobierno de Donald Trump frente a la situación en Venezuela. Advirtió que, si no se logran resultados, la reputación del expresidente "sufrirá" y recordó que intentos anteriores para sacar a Maduro fracasaron por falta de estrategia.