HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio en Centro de Lima consume almacén cerca al Congreso
Incendio en Centro de Lima consume almacén cerca al Congreso     Incendio en Centro de Lima consume almacén cerca al Congreso     Incendio en Centro de Lima consume almacén cerca al Congreso     
Mundo

Marco Rubio afirma que EEUU no descansará hasta que Hamás devuelva los restos de todos los rehenes a Israel

A pesar de que Hamás entregó varios rehenes y restos, aún quedan 13 cuerpos por recuperar, entre ellos los de los soldados israelí-estadounidenses Itay Chen y Omer Neutra.

En su cuenta de X, Marco Rubio se comprometió a garantizar que los cuerpos de todos los rehenes que aún permanecen en Gaza sean devueltos a Israel.
En su cuenta de X, Marco Rubio se comprometió a garantizar que los cuerpos de todos los rehenes que aún permanecen en Gaza sean devueltos a Israel. | Foto: AFP

El secretario de Estado, Marco Rubio, prometió que Estados Unidos no descansará hasta lograr que los restos de todos los rehenes de Hamás que fallecieron en cautiverio en Gaza sean devueltos a sus familiares en Israel.

"No olvidaremos las vidas de los rehenes de Hamás que murieron en cautiverio", escribió Rubio en su cuenta de X. El funcionario se encuentra en Israel, donde se reunió con familiares de soldados cuyos cuerpos aún permanecen en Gaza

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Marco Rubio se muestra optimista con despliegue de fuerza internacional en Gaza

lr.pe

'No descansaremos hasta que todos sean devueltos', afirma Rubio

"Hoy me reuní con las familias de los ciudadanos estadounidenses Itay Chen y Omer Neutra. No descansaremos hasta que sus restos, y los de todos, sean devueltos", agregó el secretario de Estado de los Estados Unidos.

En su cuenta de X, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, principal organización de allegados de los cautivos, agradeció a Marco Rubio por sus declaraciones y le compartió el siguiente mensaje:

"Trece rehenes necesitan regresar a casa. Trece familias necesitan cerrar este capítulo. Por favor, no se detengan hasta que el último rehén sea liberado", señalaron.

Itay Chen, un sargento con doble nacionalidad israelí-estadounidense que solo tenía 19 años de edad, murió en el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023.

Omer Neutra, por su parte, era un soldado israelí-estadounidense de 21 años de edad que, como Chen, perdió la vida el mismo día del ataque que provocó la posterior guerra en Gaza.

PUEDES VER: Donald Trump advierte a Israel que perderá el apoyo de Estados Unidos si decide anexar Cisjordania

lr.pe

Faltan entregar los cuerpos de 13 rehenes fallecidos

Bajo el alto el fuego promovido por Estados Unidos, que entró en vigencia el 10 de octubre, el movimiento islamista palestino Hamás entregó a los 20 rehenes vivos que mantenía secuestrados desde el ataque.

También devolvió los restos de 15 rehenes muertos en cautiverio, mientras que los cuerpos de otros 13 aún permanecen en Gaza. Hamás alega que tiene dificultades logísticas para encontrar los cadáveres del resto entre las ruinas de Gaza.

A cambio de los rehenes devueltos, Israel ha liberado a cerca de 2.000 prisioneros, en su mayoría palestinos, junto con los restos de decenas de palestinos fallecidos que estaban en territorio israelí.

Notas relacionadas
Donald Trump advierte a Israel que perderá el apoyo de Estados Unidos si decide anexar Cisjordania

Donald Trump advierte a Israel que perderá el apoyo de Estados Unidos si decide anexar Cisjordania

LEER MÁS
Estados Unidos y China tuvieron primeras conversaciones "muy constructivas", según portavoz del Tesoro estadounidense

Estados Unidos y China tuvieron primeras conversaciones "muy constructivas", según portavoz del Tesoro estadounidense

LEER MÁS
Estados Unidos sanciona a Gustavo Petro y lo incluye en la Lista Clinton para personas vinculadas con dinero del narcotráfico

Estados Unidos sanciona a Gustavo Petro y lo incluye en la Lista Clinton para personas vinculadas con dinero del narcotráfico

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuáles son los disfraces de Halloween 2025 más populares? La IA tiene la respuesta

Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween

¿Halloween o la Canción Criolla? La preferencia de los peruanos este 31 de octubre 2025, según la IA

Mundo

Lula confía en que reunión con Trump eliminará los aranceles de Estados Unidos a Brasil: “Demostraremos que fue un error”

Donald Trump rompe de inmediato negociaciones comerciales con Canadá por una polémica campaña publicitaria

Papa León XIV reautoriza la misa tradicional en latín en San Pedro para apaciguar a conservadores

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025