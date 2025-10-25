Marco Rubio afirma que EEUU no descansará hasta que Hamás devuelva los restos de todos los rehenes a Israel

En su cuenta de X, Marco Rubio se comprometió a garantizar que los cuerpos de todos los rehenes que aún permanecen en Gaza sean devueltos a Israel. | Foto: AFP

En su cuenta de X, Marco Rubio se comprometió a garantizar que los cuerpos de todos los rehenes que aún permanecen en Gaza sean devueltos a Israel. | Foto: AFP

El secretario de Estado, Marco Rubio, prometió que Estados Unidos no descansará hasta lograr que los restos de todos los rehenes de Hamás que fallecieron en cautiverio en Gaza sean devueltos a sus familiares en Israel.

"No olvidaremos las vidas de los rehenes de Hamás que murieron en cautiverio", escribió Rubio en su cuenta de X. El funcionario se encuentra en Israel, donde se reunió con familiares de soldados cuyos cuerpos aún permanecen en Gaza

'No descansaremos hasta que todos sean devueltos', afirma Rubio

"Hoy me reuní con las familias de los ciudadanos estadounidenses Itay Chen y Omer Neutra. No descansaremos hasta que sus restos, y los de todos, sean devueltos", agregó el secretario de Estado de los Estados Unidos.

En su cuenta de X, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, principal organización de allegados de los cautivos, agradeció a Marco Rubio por sus declaraciones y le compartió el siguiente mensaje:

"Trece rehenes necesitan regresar a casa. Trece familias necesitan cerrar este capítulo. Por favor, no se detengan hasta que el último rehén sea liberado", señalaron.

Itay Chen, un sargento con doble nacionalidad israelí-estadounidense que solo tenía 19 años de edad, murió en el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023.

Omer Neutra, por su parte, era un soldado israelí-estadounidense de 21 años de edad que, como Chen, perdió la vida el mismo día del ataque que provocó la posterior guerra en Gaza.

Faltan entregar los cuerpos de 13 rehenes fallecidos

Bajo el alto el fuego promovido por Estados Unidos, que entró en vigencia el 10 de octubre, el movimiento islamista palestino Hamás entregó a los 20 rehenes vivos que mantenía secuestrados desde el ataque.

También devolvió los restos de 15 rehenes muertos en cautiverio, mientras que los cuerpos de otros 13 aún permanecen en Gaza. Hamás alega que tiene dificultades logísticas para encontrar los cadáveres del resto entre las ruinas de Gaza.

A cambio de los rehenes devueltos, Israel ha liberado a cerca de 2.000 prisioneros, en su mayoría palestinos, junto con los restos de decenas de palestinos fallecidos que estaban en territorio israelí.