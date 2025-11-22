HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Petro desafía al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, tras presunto plan para enviarlo a prisión

Petro también afirmó que algunos políticos colombianos viajaron a Estados Unidos para influir en Rubio y convencer a Trump de vincularlo con el narcotráfico.

Petro envió un mensaje al secretario de Estado de Estados Unidos., Marco Rubio.
Petro envió un mensaje al secretario de Estado de Estados Unidos., Marco Rubio. | AFP

En medio del creciente clima de tensión entre Colombia y Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro lanzó duras declaraciones dirigidas a Marco Rubio, secretario de Estado de los EE.UU., a quien acusó de buscar llevarlo a prisión.

"Si me quiere poner la pijama naranja, inténtelo, pero este pueblo no se le arrodilla. Sus odios del pasado, que no conozco, no hacen culpable a ningún colombiano de lo que le pasó a su abuelo o a su papá", señaló durante un evento público.  

TE RECOMENDAMOS

RUTH LUQUE EXPONE BLINDAJE DEL CONGRESO Y SAGASTI EN ENTREVISTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Luego añadió. "Tiene que arrodillarse porque aquí hay un jaguar a punto de despertar. No nos amenace, no nos engañe, que sabemos las jugadas. Dos siglos de saber, de andar de guerra en guerra en este pueblo. Guerras de todo tipo, por nada a veces".

PUEDES VER: Guerrillero más buscado de Colombia amenaza las elecciones tras bombardeos de Gustavo Petro

lr.pe

La acusación de Petro contra funcionarios colombianos

El mandatario colombiano afirmó que varios líderes políticos de su país viajaron a Washington con la intención de influir en Rubio. Entre los nombres que mencionó figuran los alcaldes de Cali, Alejandro Eder; de Medellín, Federico Gutiérrez; la periodista y aspirante presidencial Vicky Dávila, así como el exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva.

Según Petro, la finalidad de ese viaje habría sido convencer, a través del secretario de Estado, al presidente Donald Trump de que él mantenía vínculos con el narcotráfico. Una acusación que, en sus palabras, forma parte de una estrategia en su contra.

“Las personas que fueron a pedirle a Rubio que le dijera a Trump que me encarcelara y me incluyera en una lista de narcotraficantes, son precisamente quienes sí tienen lazos políticos y familiares con el narcotráfico en Colombia”, manifestó el presidente.

PUEDES VER: Petro ordena bombardeo contra disidencias de las FARC tras ruptura del acuerdo de paz por parte del grupo armado en Colombia

lr.pe

El presunto plan de llevar a Petro a la cárcel

Las declaraciones de Petro sobre Rubio se dan pocos días después de que la revista Cambio diera a conocer un presunto plan para encarcelarlo por parte de la Casa Blanca. Según el reportaje, la trama estaría respaldada por documentos que habrían salido de la oficina del congresista Bernie Moreno.

La polémica creció luego de que Estados Unidos difundiera una foto en la que Moreno sostiene una carpeta, supuestamente con información detallada sobre cómo llevar al presidente colombiano ante la justicia. En la imagen también aparece una representación digital creada con inteligencia artificial, que muestra a Petro vestido como prisionero junto a Nicolás Maduro.

Petro sostuvo que estas tensiones con Trump estarían motivadas por su rechazo a una intervención militar en Venezuela. "Quieren que el Presidente haga lo que quería hacer Duque, prestar las tierras de Colombia para invadir al país hermano. no se puede", expresó.

PUEDES VER: Canciller de Colombia asegura que apoyarían a que Maduro entregue el poder a un gobierno de transición

lr.pe

La orden de suspender cooperación con Estados Unidos

El pasado martes 11 de noviembre, Petro había anunciado la suspensión de la cooperación con las agencias de seguridad de Estados Unidos. La medida fue una respuesta a los bombardeos ordenados por Trump contra embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico.

El mandatario colombiano calificó estos ataques como "ejecuciones extrajudiciales" y condenó la muerte de al menos 76 personas y la destrucción de 20 lanchas. Según el mandatario, afirmó que esta decisión se mantendrá mientras sigan los ataques. 

Sin embargo, al día siguiente, el ministro del Interior, Armando Benedetti, salió a matizar las declaraciones del jefe de Estado y aclaró que la cooperación con Estados Unidos continuará, especialmente en áreas clave como la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. "Ha habido una mala interpretación por la prensa colombiana y algunos funcionarios del Gobierno".

Notas relacionadas
El país de América Latina con la peor de esperanza de vida de la OCDE, según ranking: no es Colombia ni Chile

El país de América Latina con la peor de esperanza de vida de la OCDE, según ranking: no es Colombia ni Chile

LEER MÁS
Gustavo Petro denuncia que su esposa no puede volver a Colombia tras sanciones impuestas por EE. UU.

Gustavo Petro denuncia que su esposa no puede volver a Colombia tras sanciones impuestas por EE. UU.

LEER MÁS
Petro plantea un "gobierno de transición compartido" en Venezuela para terminar con la "violencia" y "abrir caminos de democracia"

Petro plantea un "gobierno de transición compartido" en Venezuela para terminar con la "violencia" y "abrir caminos de democracia"

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estados Unidos apuesta por este país de América Latina para convertirlo en nueva potencia tecnológica mundial

Estados Unidos apuesta por este país de América Latina para convertirlo en nueva potencia tecnológica mundial

LEER MÁS
China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

LEER MÁS
Perú supera a Chile entre los países de Sudamérica que dominan el inglés en ranking mundial de Education First

Perú supera a Chile entre los países de Sudamérica que dominan el inglés en ranking mundial de Education First

LEER MÁS
Un país de América Latina empieza a ser clave para China tras desplazar compras desde EE.UU.

Un país de América Latina empieza a ser clave para China tras desplazar compras desde EE.UU.

LEER MÁS
Bolsonaro es arrestado por la Policía Federal de Brasil tras intentar romper el grillete electrónico y generar sospecha de fuga

Bolsonaro es arrestado por la Policía Federal de Brasil tras intentar romper el grillete electrónico y generar sospecha de fuga

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Sunat inició afiliación automática del RUC a personas naturales en Perú que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria

Mundo

Cronología del caso Epstein: amistad con Trump, los correos filtrados y archivos desclasificados que revelarán la verdad

Donald Trump firma ley "para divulgar los archivos de Epstein" tras fuerte presión de demócratas y republicanos

Sheik Hasina, la ex primera ministra de Bangladesh, fue condenada a muerte por la represión durante las protestas en su contra

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025