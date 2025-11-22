Petro envió un mensaje al secretario de Estado de Estados Unidos., Marco Rubio. | AFP

En medio del creciente clima de tensión entre Colombia y Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro lanzó duras declaraciones dirigidas a Marco Rubio, secretario de Estado de los EE.UU., a quien acusó de buscar llevarlo a prisión.

"Si me quiere poner la pijama naranja, inténtelo, pero este pueblo no se le arrodilla. Sus odios del pasado, que no conozco, no hacen culpable a ningún colombiano de lo que le pasó a su abuelo o a su papá", señaló durante un evento público.

Luego añadió. "Tiene que arrodillarse porque aquí hay un jaguar a punto de despertar. No nos amenace, no nos engañe, que sabemos las jugadas. Dos siglos de saber, de andar de guerra en guerra en este pueblo. Guerras de todo tipo, por nada a veces".

La acusación de Petro contra funcionarios colombianos

El mandatario colombiano afirmó que varios líderes políticos de su país viajaron a Washington con la intención de influir en Rubio. Entre los nombres que mencionó figuran los alcaldes de Cali, Alejandro Eder; de Medellín, Federico Gutiérrez; la periodista y aspirante presidencial Vicky Dávila, así como el exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva.

Según Petro, la finalidad de ese viaje habría sido convencer, a través del secretario de Estado, al presidente Donald Trump de que él mantenía vínculos con el narcotráfico. Una acusación que, en sus palabras, forma parte de una estrategia en su contra.

“Las personas que fueron a pedirle a Rubio que le dijera a Trump que me encarcelara y me incluyera en una lista de narcotraficantes, son precisamente quienes sí tienen lazos políticos y familiares con el narcotráfico en Colombia”, manifestó el presidente.

El presunto plan de llevar a Petro a la cárcel

Las declaraciones de Petro sobre Rubio se dan pocos días después de que la revista Cambio diera a conocer un presunto plan para encarcelarlo por parte de la Casa Blanca. Según el reportaje, la trama estaría respaldada por documentos que habrían salido de la oficina del congresista Bernie Moreno.

La polémica creció luego de que Estados Unidos difundiera una foto en la que Moreno sostiene una carpeta, supuestamente con información detallada sobre cómo llevar al presidente colombiano ante la justicia. En la imagen también aparece una representación digital creada con inteligencia artificial, que muestra a Petro vestido como prisionero junto a Nicolás Maduro.

Petro sostuvo que estas tensiones con Trump estarían motivadas por su rechazo a una intervención militar en Venezuela. "Quieren que el Presidente haga lo que quería hacer Duque, prestar las tierras de Colombia para invadir al país hermano. no se puede", expresó.

La orden de suspender cooperación con Estados Unidos

El pasado martes 11 de noviembre, Petro había anunciado la suspensión de la cooperación con las agencias de seguridad de Estados Unidos. La medida fue una respuesta a los bombardeos ordenados por Trump contra embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico.

El mandatario colombiano calificó estos ataques como "ejecuciones extrajudiciales" y condenó la muerte de al menos 76 personas y la destrucción de 20 lanchas. Según el mandatario, afirmó que esta decisión se mantendrá mientras sigan los ataques.

Sin embargo, al día siguiente, el ministro del Interior, Armando Benedetti, salió a matizar las declaraciones del jefe de Estado y aclaró que la cooperación con Estados Unidos continuará, especialmente en áreas clave como la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. "Ha habido una mala interpretación por la prensa colombiana y algunos funcionarios del Gobierno".