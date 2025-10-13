HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Unión Europea denuncia que Rusia "juega con la guerra" y se arriesga a una escalada

Kaja Kallas, jefa de la diplomacia de la Unión Europea, advirtió que cada incursión de aeronaves rusas en el espacio aéreo europeo incrementa el riesgo de un conflicto bélico.

Kaja Kallas se reunió en Kiev con el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Andrii Sibiga.
Kaja Kallas se reunió en Kiev con el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Andrii Sibiga. | Foto: AFP

Kaja Kallas, jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), denunció que Rusia "juega con la guerra" y se arriesga a una escalada, tras una serie de violaciones del espacio aéreo europeo atribuidas a aeronaves rusas.

"Cada vez que un dron o un avión ruso viola nuestro espacio aéreo, existe el riesgo de una escalada, ya sea involuntaria o no", declaró Kallas en una rueda de prensa realizada en Kiev, la capital de Ucrania.

Estamos sobrepasando el marco de un conflicto hipotético, advierte la UE

"Rusia está jugando con la guerra y estamos sobrepasando el marco de un conflicto hipotético. Para evitar la guerra, debemos traducir el poder económico de Europa en disuasión militar", señaló la ex primera ministra estonia.

Kallas fue recibida en Kiev por el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sibiga. Durante su visita, habló sobre el apoyo financiero y militar, y de la seguridad del sistema energético ucraniano, bombardeado por Rusia.

"El enemigo busca afectar el estado de ánimo y la moral de la población atacando las infraestructuras energéticas. Somos plenamente conscientes de ello", declaró el ministro ucraniano.

Sibiga pidió proteger más a estas infraestructuras con ayuda de los aliados de Ucrania. Asimismo, el gobierno de Volodímir Zelenski reclama sistemas adicionales de defensa antiaérea.

PUEDES VER: La Unión Europea buscaría alistar un 'muro antidrones' frente a la "guerra híbrida" de Rusia y otras amenazas

lr.pe

Rusia bombardea red eléctrica de Ucrania

El Ministerio de Energía de Ucrania, dirigido por Svitlana Hrynchuk, anunció cortes de electricidad en al menos siete regiones del norte, este, centro y sur del país, tras bombardeos rusos contra la red eléctrica.

En cuanto a las violaciones del espacio aéreo europeo, Kallas se refería a una serie de incidentes ocurridos desde hace algunos meses en varios países de la UE, entre ellos Polonia, Rumania, Dinamarca y Alemania.

El 22 y el 25 de septiembre por ejemplo, Dinamarca observó el sobrevuelo de varios de sus lugares sensibles por drones y acusó abiertamente a Rusia.

