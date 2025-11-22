Bielorrusia, aliado de Vladimir Putin, indulta a 31 ucranianos en virtud de un acuerdo con Donald Trump

El presidente bielorruso Alexander Lukashenko es bastante cercano a Vladimir Putin. | Foto: AFP

Bielorrusia, un estrecho aliado de Vladimir Putin, indultó a 31 ciudadanos ucranianos, como parte de un acuerdo entre el presidente Alexander Lukashenko y su homólogo estadounidense Donald Trump.

Trump ha presionado a Bielorrusia para que libere a los presos políticos durante sus contactos con Lukashenko, quien gobierna el país desde 1994 y ha desmantelado la libertad de prensa y la oposición política.

A cambio, Estados Unidos levantó parcialmente las sanciones impuestas contra Belavia, la aerolínea estatal bielorrusa, que podrá realizar el mantenimiento y comprar piezas para su flota, que incluye aviones Boeing.

"El presidente indultó a 31 ciudadanos ucranianos que cometieron delitos penales en el territorio de nuestro país", declaró Natalia Eismont, la portavoz oficial del presidente Lukashenko.

La medida tenía como objetivo crear las condiciones para la resolución del conflicto armado en el Estado vecino, añadió la vocera, en referencia a la ofensiva rusa en Ucrania.

"Los ucranianos, cuya identidad no fue revelada, están siendo entregados a Kiev en este momento", aseguró Eismont en la televisión estatal.

Estos indultos se producen después de que Estados Unidos propusiera un plan para poner fin al conflicto en Ucrania, acogido con satisfacción en Moscú y con rechazo en Kiev.

El documento de 28 puntos obligaría a Ucrania a ceder territorio, reducir su ejército y comprometerse a no unirse nunca a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).