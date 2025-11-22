HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Tatiana Schlossberg, periodista y nieta de John F. Kennedy, revela que tiene cáncer terminal a los 35 años

Tras múltiples tratamientos y recaídas, los oncólogos le dijeron a Schlossberg que, en el mejor de los casos, podrían mantenerla con vida alrededor de un año.

Tatiana Schlossberg descubrió su enfermedad el 25 de mayo de 2024, pocas horas después de dar a luz a su segunda hija.
Tatiana Schlossberg descubrió su enfermedad el 25 de mayo de 2024, pocas horas después de dar a luz a su segunda hija. | Composición LR

Tatiana Schlossberg, periodista estadounidense y nieta del expresidente John F. Kennedy, reveló en un ensayo en The New Yorker que padece un cáncer terminal a los 35 años. Los médicos le diagnosticaron leucemia mieloide aguda con una rara mutación denominada "Inversión 3", un subtipo que suele aparecer en pacientes de mayor edad y que, en su caso, "no puede curarse con un tratamiento estándar".

Según cuenta, la enfermedad se descubrió el 25 de mayo de 2024, pocas horas después de dar a luz a su segunda hija en el hospital Columbia-Presbyterian de Nueva York. Un análisis de sangre posparto reveló un recuento de glóbulos blancos de 131.000 por microlitro (frente al rango normal de 4.000 a 11.000), lo que llevó a los médicos a sospechar leucemia. Tras múltiples tratamientos y recaídas, sus oncólogos le dijeron que, en el mejor de los casos, podrían mantenerla con vida alrededor de un año.

TE RECOMENDAMOS

RUTH LUQUE EXPONE BLINDAJE DEL CONGRESO Y SAGASTI EN ENTREVISTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: EE. UU. publica un tesoro de archivos secretos sobre el asesinato de John F. Kennedy

lr.pe

Los dolorosos tratamientos y la despedida a sus pequeños hijos

Después del diagnóstico, los médicos le explicaron que no podía curarse “con un tratamiento estándar” y que necesitaría al menos unos meses de quimioterapia intensiva para reducir las células blásticas en la médula ósea, seguida de un trasplante de médula ósea. Ella misma cuenta que no podía creer lo que oía, se consideraba "una de las personas más sanas" que conocía, acostumbrada a correr largas distancias y a participar en pruebas físicas exigentes.

Schlossberg pasó cinco semanas ingresada en el Columbia-Presbyterian tras el parto, donde sufrió, además, una hemorragia posparto que casi le cuesta la vida. De allí fue derivada al Memorial Sloan Kettering (MSK), uno de los mayores centros de trasplante de médula del país. Primero recibió quimioterapia en casa y luego una quimio aún más agresiva en el hospital, antes de someterse a un primer trasplante con células madre de su hermana. El procedimiento la dejó sin defensas, apenas podía hablar o tragar, y perdió el cabello, que ocultaba con pañuelos. Pese a todo, llegó a entrar en remisión, aunque posteriormente el cáncer reapareció.

En enero de 2025, se incorporó a un ensayo clínico de terapia con células CAR-T, en el que se modificaron células T de su hermana para atacar las células cancerosas. Esa fase estuvo marcada por complicaciones graves: síndrome de liberación de citocinas, pulmones llenos de líquido, riesgo constante de ingresar en UCI y pérdida acelerada de peso. Más adelante, recibió un segundo trasplante con un donante anónimo joven del noroeste del Pacífico y volvió a pasar por nuevas hospitalizaciones. En el último ensayo, su médico le dijo que el tratamiento "podría mantenerla con vida un año, quizá", lo que la llevó a pensar en que sus hijos tal vez no la recordarían.

Tatiana habla con especial dolor de su maternidad interrumpida. Explica que tiene un hijo de 3 años y una niña de 1, pero que, por el riesgo extremo de infecciones tras los trasplantes, "nunca pudo realmente cuidar" de su hija. Escribe que su "primer pensamiento" al saber que quizá solo le quedaba un año fue que sus hijos "no la recordarían", y que su pequeño, con el tiempo, podría confundir los pocos recuerdos reales con fotos y relatos. Sobre la menor, admite que no sabe si, cuando ella muera, la niña sentirá o recordará de verdad que esa madre enferma que entraba y salía del hospital era, en efecto, su mamá.

PUEDES VER: ¿Quién mató a John F. Kennedy? Las teorías que desafían la versión oficial tras 61 años del magnicidio en EE.UU.

lr.pe

Tatiana sobre Robert F. Kennedy Jr.: "Una vergüenza"

En la parte más política de su ensayo, Schlossberg narra que, mientras ella pasaba por la terapia CAR-T y otros tratamientos financiados con dinero público, su primo Robert F. Kennedy Jr. –“Bobby”– era nominado y confirmado como secretario de Salud y Servicios Humanos en el gobierno de Donald Trump. Lo describe "sobre todo como una vergüenza" para ella y para su familia inmediata, y cuenta que siguió su confirmación desde la cama del hospital, con el miedo de que las decisiones de un familiar suyo dañaran el mismo sistema científico y médico del que depende su vida.

Tatiana critica que Bobby, conocido por su escepticismo hacia las vacunas, impulsara recortes masivos a la investigación médica: habla de miles de millones menos para los Institutos Nacionales de Salud (NIH), de la eliminación de cientos de becas y ensayos clínicos y de recortes a la investigación en vacunas de ARNm que podrían usarse contra ciertos tipos de cáncer. Además, le alarma que, a instancias suyas, fármacos como el misoprostol hayan quedado “bajo revisión” por la FDA.

PUEDES VER: La trágica vida de Rosemary Kennedy: la hermana del expresidente oculta que sufrió una lobotomía

lr.pe

¿Quién es Tatiana Schlossberg y qué enfermedad padece?

Tatiana Schlossberg es una periodista estadounidense especializada en medio ambiente y cambio climático. Trabajó para las secciones de Ciencia y Clima de The New York Times y publicó artículos en medios como The Atlantic y otros. En 2019, lanzó el libro 'Inconspicuous Consumption: The Environmental Impact You Don’t Know You Have', en el que examina cómo la vida cotidiana —la tecnología, la moda, la alimentación o la energía— está ligada a la crisis climática.

Es hija de Caroline Kennedy, actual embajadora de Estados Unidos en Australia e hija de John F. Kennedy y Jacqueline Kennedy Onassis, y del diseñador Edwin Schlossberg, lo que la convierte en nieta directa del expresidente asesinado. Está casada desde 2017 con el médico George Moran, con quien tiene dos hijos pequeños.

La enfermedad que padece es leucemia mieloide aguda con una mutación citogenética rara conocida como Inversión 3, que suele aparecer en pacientes de mayor edad. Aunque ha logrado entrar en remisión en varias ocasiones tras quimioterapias, trasplantes y terapias experimentales, ella misma señala que, a noviembre de 2025, su diagnóstico es "terminal" y que vive centrada en el tiempo que aún puede compartir con su familia.

Notas relacionadas
¿Quién mató a John F. Kennedy? Todo sobre Lee Harvey Oswald, exmarine que asesinó al expresidente de EEUU en 1963

¿Quién mató a John F. Kennedy? Todo sobre Lee Harvey Oswald, exmarine que asesinó al expresidente de EEUU en 1963

LEER MÁS
La trágica vida de Rosemary Kennedy: la hermana del expresidente oculta que sufrió una lobotomía

La trágica vida de Rosemary Kennedy: la hermana del expresidente oculta que sufrió una lobotomía

LEER MÁS
Los reporteros que informaron del asesinato de John Kennedy

Los reporteros que informaron del asesinato de John Kennedy

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

LEER MÁS
Estados Unidos apuesta por este país de América Latina para convertirlo en nueva potencia tecnológica mundial

Estados Unidos apuesta por este país de América Latina para convertirlo en nueva potencia tecnológica mundial

LEER MÁS
Un país de América Latina empieza a ser clave para China tras desplazar compras desde EE.UU.

Un país de América Latina empieza a ser clave para China tras desplazar compras desde EE.UU.

LEER MÁS
China presenta su ‘Dragón Oscuro’, un moderno y avanzado dron militar que acompaña a cazas de última generación

China presenta su ‘Dragón Oscuro’, un moderno y avanzado dron militar que acompaña a cazas de última generación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

Mundo

Cronología del caso Epstein: amistad con Trump, los correos filtrados y archivos desclasificados que revelarán la verdad

Donald Trump firma ley "para divulgar los archivos de Epstein" tras fuerte presión de demócratas y republicanos

Sheik Hasina, la ex primera ministra de Bangladesh, fue condenada a muerte por la represión durante las protestas en su contra

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025