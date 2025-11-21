Gustavo Petro denuncia que su esposa no puede volver a Colombia tras sanciones impuestas por EE. UU.

Gustavo Petro denunció que su esposa y primera dama, Verónica Alcocer, no ha podido regresar a Colombia porque se suspendió el mantenimiento de su helicóptero tras las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos y las tensiones con el presidente norteamericano Donald Trump.

La lista de sancionados —que incluye a Petro, a su esposa, a su hijo mayor y al ministro del Interior, Armando Benedetti— enfrenta una serie de restricciones, entre ellas el bloqueo de tarjetas bancarias (Mastercard y Visa) y el veto sobre su salario.

"La mamá de Antonella (hija menor de Petro) no puede llegar aquí porque no puede, a tal grado ha llegado la ignominia sobre mi gobierno", declaró el mandatario de izquierda durante una conmemoración militar en Bogotá, sin mencionar directamente las sanciones.

Primera dama de Colombia involucrada en negocios ilícitos

Verónica Alcocer, primera dama de Colombia, es cuestionada por la oposición y por medios de comunicación debido a su presunta participación en el negocio para la compra de una flotilla de 17 aviones de combate suecos Gripen, por los que Colombia se comprometió a pagar 4.300 millones de dólares.

Una de las últimas fotografías públicas de Alcocer corresponde al 16 de noviembre, cuando la prensa sueca difundió imágenes en las que aparece participando en reuniones y eventos de lujo. Se estima que permanece en ese país desde finales de octubre, aproximadamente.

"He pedido que se publiquen todos los datos de los contratos (relacionados con su esposa) porque hubo una avalancha de desinformación (…) decir que recibimos comisiones es una tropelía completa", dijo Petro el miércoles.

La peor crisis de Estados Unidos y Colombia

A pesar de que por décadas fueron aliados históricos, Estados Unidos y Colombia atraviesan su peor crisis desde que Trump y Petro asumieron el poder. Hace poco, el mandatario norteamericano retiró a Colombia el certificado de país aliado en la lucha antidrogas y calificó a Petro como "líder del narcotráfico", sin presentar pruebas.

Las sanciones de Trump —entre las que destaca la suspensión del mantenimiento de la aeronave presidencial colombiana— refuerzan la percepción de que las medidas podrían agravarse en los próximos días o semanas.