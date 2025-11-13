Cuatro países de América Latina son miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. | Foto: composición LR/IA

Cuatro países de América Latina son miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. | Foto: composición LR/IA

Los Estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) no solo están sujetos a una evaluación de su rendimiento económico. Además, se elabora un informe para establecer indicadores que cuantifiquen la salud de la población y el desempeño del sistema sanitario de los países adscritos.

En particular, un país de América Latina registró el peor dato de esperanza de vida entre todos los miembros de la OCDE, con menos de 76 años. De esta manera, quedó lejos del promedio de la organización internacional (81,1 años) y del primer lugar, que obtuvo Suiza. A continuación, te explicamos las razones que ubican a este Estado en el último lugar del ranking.

TE RECOMENDAMOS HARVEY COLCHADO EN VIVO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El país de América Latina con la esperanza de vida más baja de la OCDE

México es el país de Latinoamérica que registró la esperanza de vida promedio más baja entre todos los miembros de la OCDE, con 75,5 años, según el informe 'Panorama de la salud'. Además, la organización difundió otros datos del Estado mexicano. Sobre el estado de salud, la mortalidad prevenible fue de 243 por cada 100.000 personas en México. Los resultados acerca de los factores de riesgo para la salud fueron:

La prevalencia de personas que fuman diariamente de 8,5%.

El consumo de alcohol fue de 6,2 litros per cápita.

El 28% de los adultos en México no realizaba suficiente actividad física.

Por otro lado, en México, el 78% de la población está cubierta por un conjunto básico de servicios. El 56% de los habitantes está satisfecho con la disponibilidad de atención médica de calidad, pero esta cifra es menor que la media de la OCDE (64%). El gasto per cápita en salud asciende a US$1.588, cifra menor que el promedio de la OCDE (US$5.967).

PUEDES VER: Enfrentamiento entre manifestantes indígenas y miembros de seguridad de la COP 30 en Brasil deja tres heridos

Resultados de los países de América Latina miembros de la OCDE

Chile, Colombia y Costa Rica son países de la región que también pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Así, la OCDE compartió los datos de la salud su población y del sistema sanitario. Te presentamos los principales resultados del informe 'Panorama de la salud'.

Chile

Esperanza de vida: 81,6 años.

Mortalidad prevenible: 151 por 100.000.

Adultos que no realizan suficiente actividad física: 40%.

Habitantes satisfechos con la disponibilidad de atención médica de calidad: 44%.

Gasto per cápita en Salud: US$3.749.

Médicos en ejercicio por cada 1 000 habitantes: 3,3.

Colombia

Esperanza de vida: 77,5 años.

Mortalidad prevenible: 304 por 100.000.

Adultos que no realizan suficiente actividad física: 35%.

Habitantes satisfechos con la disponibilidad de atención médica de calidad: 46%.

Gasto per cápita en Salud: US$1.877.

Médicos en ejercicio por cada 1 000 habitantes: 2,5.

Costa Rica