Mundo

Colombia: disidentes de las FARC usan drones explosivos para atacar casa de alcalde y bases militares

El gobierno colombiano calificó el ataque de los disidentes de las FARC como una "grave vulneración a la seguridad ciudadana" y un atentado directo contra la institucionalidad democrática.

Disidentes de las FARC estarían liderados por alias "Iván Mordisco".
Disidentes de las FARC estarían liderados por alias "Iván Mordisco". | Foto: AFP

Guerrilleros disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) emplearon drones explosivos para atacar la casa de un alcalde y dos bases militares en la Amazonía colombiana, informaron autoridades.

El Ministerio del Interior de Colombia precisó que los guerrilleros atentaron contra la casa del alcalde de Calamar, Farid Castaño, una estación de policía y un cuartel del ejército en ese municipio del departamento de Guaviare.

No hubo víctimas mortales que lamentar

"Se trata de una grave vulneración a la seguridad ciudadana y un ataque directo contra la institucionalidad democrática y las autoridades civiles y militares del territorio, agregó la cartera en un comunicado.

Afortunadamente, los ataques perpetrados por disidentes de las FARC (organización terrorista disuelta en 2016) no dejaron víctimas mortales, aunque sí causaron algunos heridos y daños materiales no especificados.

El gobernador de Guaviare, Yeison Rojas, usó su cuenta de 'X' para informar sobre la situación de Farid Castaño. "He tenido comunicación con el alcalde y, gracias a Dios, se encuentra bien", sostuvo.

Ataques con drones explosivos se han vuelto frecuentes

En el departamento Guaviare y el resto de la Amazonía colombiana opera un grupo comandado por alias Iván Mordisco, un exmando medio de las FARC que no dejó las armas tras el acuerdo de paz.

La Federación Colombiana de Municipios, que congrega a los alcaldes del país, sostuvo que esas disidencias son responsables de los hechos contra el alcalde y las dos sedes de las fuerzas del orden.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, intentó negociar la paz con este grupo dedicado al narcotráfico y la minería ilegal; sin embargo, su iniciativa no tu el éxito esperado.

Los ataques con drones por parte de las guerrillas son frecuentes desde el 2024. El ejército sospecha que les instalan explosivos de manera artesanal, técnicas que habrían aprendido de grupos terroristas extranjeros.

Violencia aumenta de cara a elecciones presidenciales

Recientemente, Colombia presentó el primer batallón en América Latina de drones capaces de realizar operaciones ofensivas contra las organizaciones ilegales.

En año y medio van más de 350 ataques, que dejan 15 uniformados muertos y unos 170 heridos, de acuerdo con el ejército.

La violencia política se recrudece de cara a las elecciones presidenciales de 2026, cuyas campañas transcurren bajo la sombra del magnicidio de un pre-candidato de derecha.

