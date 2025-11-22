Lotería de Boyacá de HOY, 22 de noviembre 2025: resultados del sorteo 4599, números ganadores y premio mayor en Colombia

El número ganador de la Lotería de Boyacá puede darte el premio mayor. Foto: Lotería de Boyacá

El número ganador de la Lotería de Boyacá puede darte el premio mayor. Foto: Lotería de Boyacá

Este sábado 22 de noviembre, sigue en directo el sorteo 4599 de la Lotería de Boyacá a través de YouTube, la transmisión por Facebook Live y la cobertura de La República. En esta emisión se anunciarán tanto el premio mayor como los demás números ganadores, conformados por cuatro cifras más una serie de tres dígitos que deberás comparar con tu billete.

La Lotería de Boyacá, una de las más tradicionales y apreciadas por los colombianos, no solo ofrece un atractivo premio principal, sino también una variedad de premios de Optimismo que aumentan tus posibilidades de ganar.

Resultados Lotería de Boyacá HOY, sábado 22 de noviembre: premio mayor 18:03 ¿Qué canal transmite la Lotería de Boyacá en Colombia? Canal 13 transmite la lotería en toda Colombia. Al mismo tiempo, el canal regional 7N Noticias ofrece una transmisión por YouTube. 17:05 ¿A qué hora juega el premio mayor de la Lotería de Boyacá hoy? A las 10.40 p. m. juega el premio mayor de la Lotería de Boyacá en Colombia.

TE RECOMENDAMOS LOS CANDIDATOS QUE DEBES CONOCER | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Lotería de Boyacá EN VIVO: resultados de HOY, 22 de noviembre | Premio Mayor

Números ganadores: -

- Serie: -

Lotería de Boyacá EN VIVO: resultados del 15 de noviembre | Premio Mayor

Números ganadores: 7741

Serie: 130

¿Cómo ver la Lotería de Boyacá EN VIVO por internet?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Boyacá en vivo a través de la transmisión en la cuenta oficial de YouTube de 7N Noticias.

¿Cuándo será el próximo sorteo de la Lotería de Boyacá?

El próximo sorteo de la Lotería de Boyacá será el sábado 29 de noviembre de 2025.