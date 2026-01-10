HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor de magnitud 4,0 remeció Arequipa
Temblor de magnitud 4,0 remeció Arequipa     Temblor de magnitud 4,0 remeció Arequipa     Temblor de magnitud 4,0 remeció Arequipa     
Mundo

Los dos gobiernos de América Latina que están en el top 10 de las mayores reservas de uno de los activos más valiosos del mundo

Según la página Bitcoin Treasuries, los gobiernos disponen de más de 640.000 unidades de la criptomoneda más conocida a nivel mundial, lo que equivale a una suma por encima de US$58.000 millones en 2026.

Las reservas de los dos gobiernos de América Latina en el top 10 equivalen a más de US$700 millones en 2026.
Las reservas de los dos gobiernos de América Latina en el top 10 equivalen a más de US$700 millones en 2026. | Foto: IA

Bitcoin es la criptomoneda más popular del mundo y es uno de los activos más valiosos para millones de inversionistas. Su atractivo no solo ha escalado entre los denominados 'mineros'. De hecho, los gobiernos también se han interesado en participar en el sector cripto debido a las potenciales ganancias que puede generar.

Actualmente, la administración federal de Estados Unidos es la entidad gubernamental que posee las mayores reservas de bitcoin, con más de 300.000 unidades, lo que equivale a más de US$29 millones en 2026. En los primeros 10 puestos del ranking, dos países de América Latina marcan presencia por sus millonarias tenencias de tokens al lado de potencias globales.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI NO LLEGARÍA A SEGUNDA VUELTA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Ni el peso chileno ni el sol: Estas son las 3 monedas latinas que se fortalecerán frente al dólar en 2026

lr.pe

Los gobiernos con más reservas de bitcoin: dos son de Latinoamérica

La plataforma Bitcoin Treasuries elaboró un ranking con los 10 gobiernos que cuentan con más bitcoin a nivel mundial. En quinto lugar se ubica El Salvador, con más de 7.500 unidades de esta reconocida criptomoneda. De esta manera, la administración de Nayib Bukele ostenta más de US$680 millones, porque cada token vale US$90.386.

En septiembre de 2021, el país centroamericano hizo historia al convertirse en el primer país en adoptar el criptoactivo como moneda de curso legal. El presidente Bukele impulsó esta iniciativa con el objetivo de modernizar la economía, atraer inversión extranjera y brindar servicios financieros a la población no bancarizada.

El gobierno introdujo la billetera Chivo, que ofrecía un incentivo de US$30 para fomentar su adopción. Sin embargo, la medida generó críticas nacionales e internacionales debido a la volatilidad de la criptomoneda. A pesar del entusiasmo inicial, la adopción de Bitcoin entre los salvadoreños se mantuvo baja.

Las encuestas indicaron que, para 2024, solo el 7,5% de la población utilizaba el criptoactivo para transacciones, y la mayoría prefería los métodos de pago tradicionales. En respuesta a estos desafíos y para obtener un préstamo de 1400 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno salvadoreño, en enero de 2025, revocó la decisión de hace cuatro años.

En noveno lugar está Venezuela con 240, lo que se traduce en US$22 millones. Según la plataforma, el país sudamericano ha experimentado una relación compleja con Bitcoin. En 2018, el gobierno introdujo el Petro, una moneda digital respaldada por el Estado con el objetivo de eludir las sanciones internacionales y estabilizar la economía. Sin embargo, la criptomoneda enfrentó un gran escepticismo respecto a su legitimidad y eficacia, lo que llevó a su descontinuación en enero de 2024.

A pesar del fracaso del token venezolano, Bitcoin cobró impulso entre los venezolanos que buscaban proteger su patrimonio de la hiperinflación y la inestabilidad económica. Su naturaleza descentralizada ofrecía una forma de eludir los tipos de cambio y los controles de capital impuestos por el gobierno.

En mayo de 2024, el chavismo prohibió la minería para proteger la red eléctrica nacional, ya que criticó el consumo excesivo de energía y la necesidad de garantizar un suministro eléctrico estable para la población. Por su parte, en septiembre de 2024, la líder opositora María Corina Machado propuso adoptar el Bitcoin.

PUEDES VER: Así es el grupo de inteligencia cubana, un legado de Fidel Castro, que falló al proteger a Maduro de ser capturado por EE.UU.

lr.pe

Los gobiernos con más tenencias de Bitcoin en 2026

Después de EE. UU., está presente China. Según Bitcoin Treasuries, el gigante asiático también ha tenido una relación compleja con el sector cripto. Inicialmente, el país se convirtió en un actor importante en el ecosistema Bitcoin, y las plataformas de intercambio chinas representaban una parte sustancial del volumen comercial global.

No obstante, la postura del gobierno chino sobre Bitcoin se ha caracterizado por el aumento de restricciones. En 2017, las autoridades prohibieron las ofertas iniciales de monedas e impusieron estrictas regulaciones a las plataformas de intercambio. La represión se intensificó en 2021, cuando China declaró ilegales todas las transacciones de criptomonedas.

GobiernoN° de BitcoinValor en US$
Estados Unidos328.372US$29.659 millones
China190.000US$17.161 millones
Reino Unido61.245US$5.531 millones
Ucrania46.351US$4.185 millones
El Salvador7.526 US$680 millones
Emirato Árabes Unidos6.420US$580 millones
Bután5.985US$540 millones
Corea del Norte803US$73 millones
Venezuela240US$22 millones
Finlandia90US$8 millones

En tercer lugar está Reino Unido. El Estado británico ha participado activamente en la lucha contra los desafíos que plantea Bitcoin, en particular en lo que respecta a su uso en actividades ilícitas. Durante la última década, las fuerzas de seguridad Unido han detectado numerosos casos de uso para el blanqueo de capitales y el fraude.

Notas relacionadas
El país de América Latina y socio de China que posee uno de los buques de guerra más grandes del mundo y está listo para misiones militares

El país de América Latina y socio de China que posee uno de los buques de guerra más grandes del mundo y está listo para misiones militares

LEER MÁS
China reta nuevamente a EE.UU. y busca posicionar al yuan frente al dólar en estos 3 países de América Latina

China reta nuevamente a EE.UU. y busca posicionar al yuan frente al dólar en estos 3 países de América Latina

LEER MÁS
EE.UU. descubre 2 yacimientos de petróleo cerca de China, el mayor hallazgo histórico en 20 años en medio de la tensión por Venezuela

EE.UU. descubre 2 yacimientos de petróleo cerca de China, el mayor hallazgo histórico en 20 años en medio de la tensión por Venezuela

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Groenlandia rechaza anexión de EE.UU. tras nuevas amenazas de Trump de usar la fuerza: "No queremos ser estadounidenses"

Groenlandia rechaza anexión de EE.UU. tras nuevas amenazas de Trump de usar la fuerza: "No queremos ser estadounidenses"

LEER MÁS
Así es el grupo de inteligencia cubana, un legado de Fidel Castro, que falló al proteger a Maduro de ser capturado por EE.UU.

Así es el grupo de inteligencia cubana, un legado de Fidel Castro, que falló al proteger a Maduro de ser capturado por EE.UU.

LEER MÁS
EE.UU. descubre 2 yacimientos de petróleo cerca de China, el mayor hallazgo histórico en 20 años en medio de la tensión por Venezuela

EE.UU. descubre 2 yacimientos de petróleo cerca de China, el mayor hallazgo histórico en 20 años en medio de la tensión por Venezuela

LEER MÁS
Ecuador: sujetos vestidos de militares matan a líder de organización criminal y a dos personas más mientras jugaban al fútbol

Ecuador: sujetos vestidos de militares matan a líder de organización criminal y a dos personas más mientras jugaban al fútbol

LEER MÁS
El Helicoide: la prisión que Trump pretende clausurar tras convertirse en el centro de torturas en Venezuela

El Helicoide: la prisión que Trump pretende clausurar tras convertirse en el centro de torturas en Venezuela

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Últimas noticias, Venezuela: Estados Unidos incauta otro buque petrolero que zarpó de Venezuela y que intentaba huir

Delincuentes abatidos por exmarino tenían antecedes por robo de casa

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

Mundo

Últimas noticias, Venezuela: Estados Unidos incauta otro buque petrolero que zarpó de Venezuela y que intentaba huir

Edmundo González exige “reconocimiento explícito” de su victoria electoral en Venezuela en julio de 2024

Estados Unidos incauta otro buque petrolero que zarpó de Venezuela y que intentaba huir

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones Generales 2026: cuándo se vota, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025