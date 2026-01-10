Las reservas de los dos gobiernos de América Latina en el top 10 equivalen a más de US$700 millones en 2026. | Foto: IA

Bitcoin es la criptomoneda más popular del mundo y es uno de los activos más valiosos para millones de inversionistas. Su atractivo no solo ha escalado entre los denominados 'mineros'. De hecho, los gobiernos también se han interesado en participar en el sector cripto debido a las potenciales ganancias que puede generar.

Actualmente, la administración federal de Estados Unidos es la entidad gubernamental que posee las mayores reservas de bitcoin, con más de 300.000 unidades, lo que equivale a más de US$29 millones en 2026. En los primeros 10 puestos del ranking, dos países de América Latina marcan presencia por sus millonarias tenencias de tokens al lado de potencias globales.

Los gobiernos con más reservas de bitcoin: dos son de Latinoamérica

La plataforma Bitcoin Treasuries elaboró un ranking con los 10 gobiernos que cuentan con más bitcoin a nivel mundial. En quinto lugar se ubica El Salvador, con más de 7.500 unidades de esta reconocida criptomoneda. De esta manera, la administración de Nayib Bukele ostenta más de US$680 millones, porque cada token vale US$90.386.

En septiembre de 2021, el país centroamericano hizo historia al convertirse en el primer país en adoptar el criptoactivo como moneda de curso legal. El presidente Bukele impulsó esta iniciativa con el objetivo de modernizar la economía, atraer inversión extranjera y brindar servicios financieros a la población no bancarizada.

El gobierno introdujo la billetera Chivo, que ofrecía un incentivo de US$30 para fomentar su adopción. Sin embargo, la medida generó críticas nacionales e internacionales debido a la volatilidad de la criptomoneda. A pesar del entusiasmo inicial, la adopción de Bitcoin entre los salvadoreños se mantuvo baja.

Las encuestas indicaron que, para 2024, solo el 7,5% de la población utilizaba el criptoactivo para transacciones, y la mayoría prefería los métodos de pago tradicionales. En respuesta a estos desafíos y para obtener un préstamo de 1400 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno salvadoreño, en enero de 2025, revocó la decisión de hace cuatro años.

En noveno lugar está Venezuela con 240, lo que se traduce en US$22 millones. Según la plataforma, el país sudamericano ha experimentado una relación compleja con Bitcoin. En 2018, el gobierno introdujo el Petro, una moneda digital respaldada por el Estado con el objetivo de eludir las sanciones internacionales y estabilizar la economía. Sin embargo, la criptomoneda enfrentó un gran escepticismo respecto a su legitimidad y eficacia, lo que llevó a su descontinuación en enero de 2024.

A pesar del fracaso del token venezolano, Bitcoin cobró impulso entre los venezolanos que buscaban proteger su patrimonio de la hiperinflación y la inestabilidad económica. Su naturaleza descentralizada ofrecía una forma de eludir los tipos de cambio y los controles de capital impuestos por el gobierno.

En mayo de 2024, el chavismo prohibió la minería para proteger la red eléctrica nacional, ya que criticó el consumo excesivo de energía y la necesidad de garantizar un suministro eléctrico estable para la población. Por su parte, en septiembre de 2024, la líder opositora María Corina Machado propuso adoptar el Bitcoin.

Los gobiernos con más tenencias de Bitcoin en 2026

Después de EE. UU., está presente China. Según Bitcoin Treasuries, el gigante asiático también ha tenido una relación compleja con el sector cripto. Inicialmente, el país se convirtió en un actor importante en el ecosistema Bitcoin, y las plataformas de intercambio chinas representaban una parte sustancial del volumen comercial global.

No obstante, la postura del gobierno chino sobre Bitcoin se ha caracterizado por el aumento de restricciones. En 2017, las autoridades prohibieron las ofertas iniciales de monedas e impusieron estrictas regulaciones a las plataformas de intercambio. La represión se intensificó en 2021, cuando China declaró ilegales todas las transacciones de criptomonedas.

Gobierno N° de Bitcoin Valor en US$ Estados Unidos 328.372 US$29.659 millones China 190.000 US$17.161 millones Reino Unido 61.245 US$5.531 millones Ucrania 46.351 US$4.185 millones El Salvador 7.526 US$680 millones Emirato Árabes Unidos 6.420 US$580 millones Bután 5.985 US$540 millones Corea del Norte 803 US$73 millones Venezuela 240 US$22 millones Finlandia 90 US$8 millones

En tercer lugar está Reino Unido. El Estado británico ha participado activamente en la lucha contra los desafíos que plantea Bitcoin, en particular en lo que respecta a su uso en actividades ilícitas. Durante la última década, las fuerzas de seguridad Unido han detectado numerosos casos de uso para el blanqueo de capitales y el fraude.