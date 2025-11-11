HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Atacan con bala a un bus de empresa 'El Chino'
Atacan con bala a un bus de empresa 'El Chino'     Atacan con bala a un bus de empresa 'El Chino'     Atacan con bala a un bus de empresa 'El Chino'     
Mundo

Petro ordena "suspender" intercambio de inteligencia con EE. UU. por bombardeos a lanchas en el Caribe

Más de 50 países de América Latina firman una declaración conjunta rechazando el uso de fuerza en la lucha antidrogas, subrayando su incompatibilidad con el derecho internacional.

Petro limita intercambio de inteligencia con EE. UU. tras ataques en el Caribe.
Petro limita intercambio de inteligencia con EE. UU. tras ataques en el Caribe. | AFP

El presidente Gustavo Petro anunció el martes la suspensión de la cooperación con las agencias de seguridad de Estados Unidos, en respuesta a los bombardeos ordenados por Donald Trump contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico. El mandatario colombiano calificó estos ataques como "ejecuciones extrajudiciales" y condenó la muerte de al menos 76 personas y la destrucción de 20 lanchas.

Petro afirmó que esta decisión se mantendrá mientras sigan los ataques. La medida aumenta la tensión diplomática entre ambos países, especialmente luego de que EE. UU. retirara a Colombia de la lista de países aliados en la lucha contra el narcotráfico y revocara las visas de Petro y varios de sus funcionarios.

TE RECOMENDAMOS

EN CAMPAÑA 2026 Y BETSSY CHÁVEZ EN EL LIMBO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Maduro ordena un masivo despliegue militar en Venezuela tras más de dos meses de fuerte tensión con Estados Unidos

lr.pe

Petro responde con firmeza a las acciones de EE. UU.

La suspensión del intercambio de inteligencia se da en un momento de creciente fricción con Norteamérica, que ha intensificado sus intervenciones militares en la región. Petro ha calificado los bombardeos como ilegales y ha señalado el rechazo tanto dentro de Colombia como en la comunidad internacional.

Esta decisión refleja el desacuerdo de Colombia con el uso de misiles en la lucha contra el narcotráfico y busca proteger la soberanía del país ante acciones unilaterales de Washington.

PUEDES VER: China amenaza a la primera ministra de Japón tras acusarla de cruzar una línea roja al apoyar política y militarmente a Taiwán

lr.pe

Reacciones internacionales y consecuencias para la relación bilateral

La polémica por los bombardeos ha generado reacciones fuera de Colombia. Gran Bretaña, aliado cercano estadounidense, ha decidido no compartir información de inteligencia sobre narcotráfico, alegando que no quiere ser cómplice de ataques que considera ilegales. Esta ruptura en la cooperación entre dos aliados clave marca un punto de inflexión en su relación.

En América Latina, más de 50 países firmaron una declaración conjunta durante una cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE), en la que rechazaron el uso de la fuerza en la lucha contra el narcotráfico, subrayando su incompatibilidad con el derecho internacional.

Notas relacionadas
Crece la tensión entre Colombia y EE.UU. tras difusión de una foto de Petro y Maduro como presos por gobierno de Trump

Crece la tensión entre Colombia y EE.UU. tras difusión de una foto de Petro y Maduro como presos por gobierno de Trump

LEER MÁS
Petro ordena bombardeo contra disidencias de las FARC tras ruptura del acuerdo de paz por parte del grupo armado en Colombia

Petro ordena bombardeo contra disidencias de las FARC tras ruptura del acuerdo de paz por parte del grupo armado en Colombia

LEER MÁS
Petro se defiende de quienes lo acusan de estar de lado del régimen de Maduro: “Solo el pueblo derrota las dictaduras"

Petro se defiende de quienes lo acusan de estar de lado del régimen de Maduro: “Solo el pueblo derrota las dictaduras"

LEER MÁS
Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

LEER MÁS
China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Maduro ordena un masivo despliegue militar en Venezuela tras más de dos meses de fuerte tensión con Estados Unidos

Maduro ordena un masivo despliegue militar en Venezuela tras más de dos meses de fuerte tensión con Estados Unidos

LEER MÁS
Maduro podría dejar poder en Venezuela si EE.UU. le concede amnistía, exilio y quita recompensa por su captura, según The Atlantic

Maduro podría dejar poder en Venezuela si EE.UU. le concede amnistía, exilio y quita recompensa por su captura, según The Atlantic

LEER MÁS
Las 5 ciudades de América Latina con el metro cuadrado más caro para comprar un departamento: Lima entre ellas, según RIAL

Las 5 ciudades de América Latina con el metro cuadrado más caro para comprar un departamento: Lima entre ellas, según RIAL

LEER MÁS
Este país de América Latina prepara el mejor pan y es top 4 en ranking del mundo: superó a Perú, Chile y Brasil en 2025

Este país de América Latina prepara el mejor pan y es top 4 en ranking del mundo: superó a Perú, Chile y Brasil en 2025

LEER MÁS
El lago más alto del mundo está en América Latina, pero no es Perú ni Bolivia: supera al Titicaca por más de 2.500 metros

El lago más alto del mundo está en América Latina, pero no es Perú ni Bolivia: supera al Titicaca por más de 2.500 metros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Carlos Orozco cuestiona el nuevo canal de streaming de Jefferson Farfán y le lanza consejo: "¿Estás seguro?"

Delia Espinoza pide a Tomás Gálvez entregar el cargo de fiscal de la Nación interino: "Corresponde suspender las gestiones"

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Mundo

Maduro podría dejar poder en Venezuela si EE.UU. le concede amnistía, exilio y quita recompensa por su captura, según The Atlantic

Maduro ordena un masivo despliegue militar en Venezuela tras más de dos meses de fuerte tensión con Estados Unidos

Crece la tensión entre Colombia y EE.UU. tras difusión de una foto de Petro y Maduro como presos por gobierno de Trump

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza pide a Tomás Gálvez entregar el cargo de fiscal de la Nación interino: "Corresponde suspender las gestiones"

Rosa María Palacios arremete contra Tomás Gálvez: "No puedes ser actor político y fiscal de la Nación"

Sueldo de José Jerí: asegura que cobra salario de congresista y no como jefe de Estado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025