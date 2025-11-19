Guerrillero más buscado de Colombia amenaza las elecciones tras bombardeos de Gustavo Petro

Iván Mordisco formaba parte de las FARC, pero no firmó el acuerdo de paz de 2016 y se convirtió en uno de los principales cabecillas de las disidencias. | Foto: AFP

Iván Mordisco formaba parte de las FARC, pero no firmó el acuerdo de paz de 2016 y se convirtió en uno de los principales cabecillas de las disidencias. | Foto: AFP

Néstor Vera Fernández, más conocido por su alias de "Iván Mordisco", advirtió en un video que podría afectar las elecciones presidenciales de 2026, tras los bombardeos ordenados por Gustavo Petro contra su grupo armado.

Iván Mordisco, cabecilla de una de las disidencias de la extinta guerrilla FARC, reapareció en una grabación tras los recientes ataques aéreos en los que han muerto, además de guerrilleros, menores reclutados a la fuerza.

"Asumiremos una posición en defensa", advierte Mordisco

El guerrillero más buscado de Colombia, quien luce visiblemente delgado, califica esos bombardeos como una declaración de guerra por parte del presidente Gustavo Petro.

Desde la selva y rodeado de dos hombres uniformados y con fusiles, Iván Mordisco anticipó afectaciones a las elecciones de 2026, en las que los colombianos elegirán al sucesor de Gustavo Petro.

"Quisimos que el proceso electoral de 2026 tuviera los menores traumatismos posibles, pero ante la avanzada de sectores guerreristas no nos queda más que asumir una posición en defensa de los territorios", dijo.

En medio de presiones de Estados Unidos para que detenga el narcotrafico, Gustavo Petro endureció los operativos contra estos guerrilleros que se financian con la cocaína.

Unos 15 menores habrían muetro en bombardeos

Pero el propio mandatario y las autoridades reconocieron que al menos 15 menores de edad han muerto en cuatro bombardeos desde agosto. Estas revelaciones desataron un escándalo que llevó a varios congresistas a exigir la renuncia del ministro de Defensa.

"Las acciones de Gustavo Petro son complacencia a los gringos sedientos de sangre de niños colombianos", dijo Iván Mordisco, por quien el gobierno ofrece una recompensa de un millón de dólares.

Este líder guerrillero, que no firmó el acuerdo de paz de 2016 con las FARC, ha sido un dolor de cabeza para el mandatario colombiano.

Petro culpa a Iván Mordisco de atentado contra senador Miguel Uribe

Como respuesta a la persecución, Iván Mordisco suele ordenar atentados con explosivos en el suroeste del país que han matado a varios soldados, policías y civiles.

El camino a las elecciones de 2026 está marcado por el asesinato en Bogotá del senador opositor Miguel Uribe, que falleció en agosto tras dos meses internado en un hospital.

Gustavo Petro asegura que detrás del magnicidio está un grupo de narcos y guerrilleros entre los que menciona a Iván Mordisco.