Mundo

Estados Unidos apuesta por este país de América Latina para convertirlo en nueva potencia tecnológica mundial

Applied Materials, una empresa multinacional estadounidense, inició sus operaciones en un país de América Latina, destacando su potencial como nuevo hub de inversiones tecnológicas en la región.

EE.UU. eligió a un país latinoamericano para convertirlo en potencia tecnológica.
EE.UU. eligió a un país latinoamericano para convertirlo en potencia tecnológica. | Composición LR

Estados Unidos y China lideran la economía mundial, lo que les otorga una influencia considerable en los mercados internacionales. En medio de la competencia estratégica entre ambas potencias por mantener o ampliar su dominio, América Latina comienza a posicionarse como una región importante para atraer inversiones tecnológicas.

Un ejemplo de esta tendencia es la decisión de Applied Materials, una multinacional estadounidense especializada en el desarrollo de equipos y servicios para la industria de semiconductores, de establecer su primera operación en Latinoamérica. La compañía eligió Costa Rica como destino, al considerar que el país ofrece condiciones propicias para el crecimiento.

Entre los factores destacados se encuentran su cercanía geográfica con Estados Unidos, la estabilidad de su economía, la disponibilidad de talento humano capacitado y un entorno favorable para la inversión extranjera. Dicha empresa también se dedica a la fabricación de componentes para dispositivos electrónicos, pantallas y dispositivos solares.

lr.pe

La instalación de Applied Materials en Costa Rica

A mediados de julio, la empresa estadounidense Applied Materials puso en marcha sus primeras operaciones en Heredia, Costa Rica, marcando así su debut en América Latina. Esta iniciativa forma parte de una estrategia global con la que busca reforzar su presencia internacional, especialmente en el ámbito de los semiconductores, una industria clave en la economía digital actual.

La decisión de establecerse en suelo costarricense fue anunciada en octubre de 2024, en el marco de la visita del presidente Rodrigo Chaves a Silicon Valley. Desde entonces, la compañía ha concentrado esfuerzos en la creación de una Oficina de Servicios Globales, con la que prevé generar al menos 100 empleos de tiempo completo en áreas especializadas como compras y gestión de la cadena de suministro.

Uno de los principales atractivos que motivó a Applied Materials a instalarse en Costa Rica es el talento humano disponible: una fuerza laboral bilingüe, altamente capacitada y reconocida por su nivel técnico. Además, la cercanía geográfica con sus principales centros operativos en Estados Unidos, entre ellos su sede central y centro de investigación en Silicon Valley, y su planta de manufactura en Austin, Texas, facilita una coordinación ágil y eficiente entre sus distintas unidades.

Desde Procomer, la entidad encargada de promover exportaciones y atraer inversión extranjera, se ha destacado que aquella inversión va en línea con los objetivos de Costa Rica de diversificar su oferta de servicios e impulsar actividades de alto valor agregado. La llegada de Applied Materials, sostienen, no solo fortalece la economía costarricense, sino que reafirma al país como un punto clave para el desarrollo de tecnologías avanzadas en la región.

lr.pe

¿Qué países de América Latina son potencia en tecnología?

En América Latina, Costa Rica se ha consolidado como uno de los países más comprometidos con la educación y la tecnología, junto a Colombia y México. Datos recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reflejan este liderazgo:

  • Costa Rica cuenta con un 30% de adultos que han accedido a estudios superiores, lo que la posiciona a la vanguardia de la región en formación académica.
  • Colombia, por su parte, registra un 22,2% de su población con educación universitaria completa, ubicándose en el puesto 32 a nivel mundial.
  • México, aunque enfrenta desafíos en su sistema educativo, alcanza un 16,8% de ciudadanos con formación superior, lo que le permite mantenerse como un actor importante en el entorno regional.

La competencia por el liderazgo en sectores estratégicos como inteligencia artificial, telecomunicaciones y ciberseguridad ha intensificado tensiones mundiales. Un ejemplo claro es el conflicto entre Estados Unidos y empresas tecnológicas chinas, como Huawei, cuya participación en el desarrollo de redes 5G ha sido restringida por preocupaciones de seguridad nacional.

