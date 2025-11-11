El país de América Latina con la mayor producción de oro: superó a Brasil y Perú con 130 toneladas

El país latinoamericano que lideró la producción de oro acumuló 130 toneladas métricas en 2024. | Foto: composición LR/IA

El país latinoamericano que lideró la producción de oro acumuló 130 toneladas métricas en 2024. | Foto: composición LR/IA

La producción de oro representa un pilar fundamental para los países que enfocan su economía en la minería. En particular, América Latina presenta importantes productores del mineral dorado que, de hecho, destacan a nivel mundial, por lo que compiten con Sudáfrica y Estados Unidos, entre otros.

A nivel regional, un país latinoamericano lidera con bastante diferencia la producción aurífera con 130 toneladas en 2024, según un informe. Además, se sitúa como uno de los principales territorios con más reservas de oro. Por otro lado, Perú se ubica por detrás con 100 toneladas extraídas.

El país de América Latina con la mayor producción de oro

En 2024, México fue el país de América Latina con la mayor producción de oro, con 130 toneladas métricas, de acuerdo con el informe 'Mineral Commodity Summaries 2025' del Servicio Geológico de los Estados Unidos. De esta manera, el país de Norteamérica se ubicó por encima de Perú (100 toneladas), Brasil (70 toneladas) y Colombia (60 toneladas).

A nivel mundial, México se ubicó como el séptimo productor del metal dorado, junto a Ghana y Kazajistán, que extrajeron el mismo monto en ese año. Con respecto a las reservas de oro, el país azteca también ostenta una posición valiosa, ya que tiene 1.400 toneladas sin extraer dentro de su subsuelo.

Los principales productores de oro a nivel mundial

El Servicio Geológico de los Estados Unidos compartió el listado con los países que extrajeron más toneladas métricas de oro en 2025. En primer lugar, China lideró el ranking del sector aurífero a nivel global. Le siguen Rusia (310 toneladas) y Australia (290 toneladas). A continuación, te mostramos el listado completo del informe.

China: 380 toneladas. Rusia: 310 toneladas. Australia: 290 toneladas. Canadá: 200 toneladas. Estados Unidos: 160 toneladas. Ghana: 130 toneladas. México: 130 toneladas. Kazajistán: 130 toneladas. Uzbekistán: 120 toneladas. Perú: 100 toneladas. Indonesia: 100 toneladas. Sudáfrica: 100 toneladas. Mali: 70 toneladas. Brasil: 70 toneladas. Colombia: 60 toneladas. Burkina Faso: 60 toneladas. Tanzania: 60 toneladas.

Por otro lado, el informe 'Mineral Commodity Summaries 2025' resalta que potencias extractoras de oro como Estados Unidos han visto caer su producción en 2024 en comparación con el año anterior. Otros países cuya cantidad de oro extraído se contrajo fueron Australia, Kazajistán, Brasil y Colombia.