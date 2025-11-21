HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Este país supera a Perú y Costa Rica con la gasolina más cara de América Latina en 2025: cada galón cuesta más de US$6

Perú tiene la gasolina cara para el bolsillo promedio con alrededor de US$4,6 por galón, pero aún no encabeza el ranking de América Latina.

El precio de la gasolina de 95 octanos en este país de América Latina alcanza US$1,96 por litro.
El precio de la gasolina de 95 octanos en este país de América Latina alcanza US$1,96 por litro. | Composición LR

En 2025, llenar el tanque en América Latina se volvió un termómetro de las brechas económicas y de los modelos energéticos de la región. Según GlobalPetrolPrices, el precio promedio mundial de la gasolina de 95 octanos ronda los US$1,29 por litro (unos US$4,8 por galón), pero en varios países latinoamericanos el combustible supera ampliamente ese nivel, mientras que en otros los fuertes subsidios lo mantienen barato.

Perú se ubica en la mitad alta del rango regional: el precio de referencia nacional está alrededor de US$4,6 por galón, por encima de economías con subsidios, pero por debajo del grupo de países más caros. En Lima, datos recientes de la plataforma Facilito (Osinergmin) muestran al gasohol regular entre S/12,39 y S/16,9 por galón, el premium entre S/12,89 y S/17,9, y el diésel en un rango de S/13,99 a S/19,5. Esto coloca a la nación peruana como un mercado donde la gasolina ya es cara para el bolsillo promedio, pero aún no encabeza el ranking regional.

TE RECOMENDAMOS

RUTH LUQUE EXPONE BLINDAJE DEL CONGRESO Y SAGASTI EN ENTREVISTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: El país de América Latina donde es más caro comprar un auto, según informe: se necesita más de 5 sueldos anuales

lr.pe

¿Qué país supera a Perú y Costa Rica con la gasolina más cara en 2025?

El país que se ubica claramente por encima de Perú y Costa Rica es Uruguay, que registra la gasolina más cara de América Latina en 2025. De acuerdo con GlobalPetrolPrices, al 17 de noviembre de 2025, el precio de la gasolina de 95 octanos en Uruguay alcanza US$1,96 por litro, es decir, unos US$7,4 por galón, muy por encima tanto del promedio mundial como de la mayoría de países de la región.

Mientras tanto, Costa Rica y Perú se sitúan en un segundo pelotón: Costa Rica bordea los US$1,33 por litro (alrededor de US$5,0 por galón), y Perú en torno a US$1,21 por litro (unos US$4,6 por galón). Es decir, ambos países ya tienen combustibles relativamente caros, pero todavía por debajo del nivel uruguayo, donde la combinación de alta carga impositiva, mercado pequeño y una estructura de precios muy alineada a la paridad internacional se traduce en los galones más costosos de la región.

Ranking de los países con gasolinas caras en el mundo en 2025. Foto: GlobalPetrolPrices<br>

Ranking de los países con gasolinas caras en el mundo en 2025. Foto: GlobalPetrolPrices

PUEDES VER: El país de América Latina con mayor producción y consumo de arroz en el mundo junto a China: superó más de 3 veces a Perú

lr.pe

Los 10 países con la gasolina más cara de América Latina y por qué

En la parte alta del ranking regional se concentran, sobre todo, economías pequeñas y altamente dependientes de la importación de combustibles, junto con países que aplican impuestos elevados y tienen pocos o nulos subsidios a la gasolina. Esto hace que sus precios internos sigan casi al milímetro las referencias internacionales, a diferencia de naciones como Venezuela, Bolivia o Ecuador, donde el Estado absorbe gran parte del costo vía subsidios.

Según GlobalPetrolPrices (precios al 17 de noviembre de 2025, en dólares por litro), los 10 países con la gasolina más cara de América Latina son los siguientes:

  • Uruguay – US$1,961/L (≈ US$7,4/galón)
  • Barbados – US$1,958/L (≈ US$7,4/galón)
  • Belice – US$1,723/L (≈ US$6,5/galón)
  • Bahamas – US$1,449/L (≈ US$5,5/galón)
  • México – US$1,398/L (≈ US$5,3/galón)
  • Chile – US$1,351/L (≈ US$5,1/galón)
  • Nicaragua – US$1,333/L (≈ US$5,0/galón)
  • Dominica – US$1,328/L (≈ US$5,0/galón)
  • Costa Rica – US$1,325/L (≈ US$5,0/galón)
  • Santa Lucía – US$1,302/L (≈ US$4,9/galón)

En todos estos casos, el patrón se repite: poco margen fiscal para subsidiar, fuerte dependencia de combustibles importados y estructuras tributarias que usan la gasolina como fuente de recaudación, lo que termina empujando los precios muy por encima del promedio mundial.

Notas relacionadas
El país de América Latina con mayor producción y consumo de arroz en el mundo junto a China: superó más de 3 veces a Perú

El país de América Latina con mayor producción y consumo de arroz en el mundo junto a China: superó más de 3 veces a Perú

LEER MÁS
Perú supera a Chile entre los países de Sudamérica que dominan el inglés en ranking mundial de Education First

Perú supera a Chile entre los países de Sudamérica que dominan el inglés en ranking mundial de Education First

LEER MÁS
El país de América Latina donde es más caro comprar un auto, según informe: se necesita más de 5 sueldos anuales

El país de América Latina donde es más caro comprar un auto, según informe: se necesita más de 5 sueldos anuales

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

LEER MÁS
Las ciudades futuristas que 7 de las personas más ricas del mundo quieren construir con inversiones millonarias

Las ciudades futuristas que 7 de las personas más ricas del mundo quieren construir con inversiones millonarias

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

LEER MÁS
Un país de América Latina empieza a ser clave para China tras desplazar compras desde EE.UU.

Un país de América Latina empieza a ser clave para China tras desplazar compras desde EE.UU.

LEER MÁS
China presenta su ‘Dragón Oscuro’, un moderno y avanzado dron militar que acompaña a cazas de última generación

China presenta su ‘Dragón Oscuro’, un moderno y avanzado dron militar que acompaña a cazas de última generación

LEER MÁS
Ministro de Bolivia es destituido tras conocerse su participación en la fuga del exasesor presidencial peruano Martín Belaúnde

Ministro de Bolivia es destituido tras conocerse su participación en la fuga del exasesor presidencial peruano Martín Belaúnde

LEER MÁS
El país de América Latina con la mayor producción de oro con 130 toneladas: ¿qué puestos ocupan Brasil y Perú?

El país de América Latina con la mayor producción de oro con 130 toneladas: ¿qué puestos ocupan Brasil y Perú?

LEER MÁS
La ciudad de América Latina que tiene la calle más ‘cool’ del mundo en 2025, según la revista Time Out

La ciudad de América Latina que tiene la calle más ‘cool’ del mundo en 2025, según la revista Time Out

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Sunat inició afiliación automática del RUC a personas naturales en Perú que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria

Mundo

Cronología del caso Epstein: amistad con Trump, los correos filtrados y archivos desclasificados que revelarán la verdad

Donald Trump firma ley "para divulgar los archivos de Epstein" tras fuerte presión de demócratas y republicanos

Sheik Hasina, la ex primera ministra de Bangladesh, fue condenada a muerte por la represión durante las protestas en su contra

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025