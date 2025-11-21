El precio de la gasolina de 95 octanos en este país de América Latina alcanza US$1,96 por litro. | Composición LR

En 2025, llenar el tanque en América Latina se volvió un termómetro de las brechas económicas y de los modelos energéticos de la región. Según GlobalPetrolPrices, el precio promedio mundial de la gasolina de 95 octanos ronda los US$1,29 por litro (unos US$4,8 por galón), pero en varios países latinoamericanos el combustible supera ampliamente ese nivel, mientras que en otros los fuertes subsidios lo mantienen barato.

Perú se ubica en la mitad alta del rango regional: el precio de referencia nacional está alrededor de US$4,6 por galón, por encima de economías con subsidios, pero por debajo del grupo de países más caros. En Lima, datos recientes de la plataforma Facilito (Osinergmin) muestran al gasohol regular entre S/12,39 y S/16,9 por galón, el premium entre S/12,89 y S/17,9, y el diésel en un rango de S/13,99 a S/19,5. Esto coloca a la nación peruana como un mercado donde la gasolina ya es cara para el bolsillo promedio, pero aún no encabeza el ranking regional.

¿Qué país supera a Perú y Costa Rica con la gasolina más cara en 2025?

El país que se ubica claramente por encima de Perú y Costa Rica es Uruguay, que registra la gasolina más cara de América Latina en 2025. De acuerdo con GlobalPetrolPrices, al 17 de noviembre de 2025, el precio de la gasolina de 95 octanos en Uruguay alcanza US$1,96 por litro, es decir, unos US$7,4 por galón, muy por encima tanto del promedio mundial como de la mayoría de países de la región.

Mientras tanto, Costa Rica y Perú se sitúan en un segundo pelotón: Costa Rica bordea los US$1,33 por litro (alrededor de US$5,0 por galón), y Perú en torno a US$1,21 por litro (unos US$4,6 por galón). Es decir, ambos países ya tienen combustibles relativamente caros, pero todavía por debajo del nivel uruguayo, donde la combinación de alta carga impositiva, mercado pequeño y una estructura de precios muy alineada a la paridad internacional se traduce en los galones más costosos de la región.

Ranking de los países con gasolinas caras en el mundo en 2025.



Los 10 países con la gasolina más cara de América Latina y por qué

En la parte alta del ranking regional se concentran, sobre todo, economías pequeñas y altamente dependientes de la importación de combustibles, junto con países que aplican impuestos elevados y tienen pocos o nulos subsidios a la gasolina. Esto hace que sus precios internos sigan casi al milímetro las referencias internacionales, a diferencia de naciones como Venezuela, Bolivia o Ecuador, donde el Estado absorbe gran parte del costo vía subsidios.

Según GlobalPetrolPrices (precios al 17 de noviembre de 2025, en dólares por litro), los 10 países con la gasolina más cara de América Latina son los siguientes:

Uruguay – US$1,961/L (≈ US$7,4/galón)

– US$1,961/L (≈ US$7,4/galón) Barbados – US$1,958/L (≈ US$7,4/galón)

– US$1,958/L (≈ US$7,4/galón) Belice – US$1,723/L (≈ US$6,5/galón)

– US$1,723/L (≈ US$6,5/galón) Bahamas – US$1,449/L (≈ US$5,5/galón)

– US$1,449/L (≈ US$5,5/galón) México – US$1,398/L (≈ US$5,3/galón)

– US$1,398/L (≈ US$5,3/galón) Chile – US$1,351/L (≈ US$5,1/galón)

– US$1,351/L (≈ US$5,1/galón) Nicaragua – US$1,333/L (≈ US$5,0/galón)

– US$1,333/L (≈ US$5,0/galón) Dominica – US$1,328/L (≈ US$5,0/galón)

– US$1,328/L (≈ US$5,0/galón) Costa Rica – US$1,325/L (≈ US$5,0/galón)

– US$1,325/L (≈ US$5,0/galón) Santa Lucía – US$1,302/L (≈ US$4,9/galón)

En todos estos casos, el patrón se repite: poco margen fiscal para subsidiar, fuerte dependencia de combustibles importados y estructuras tributarias que usan la gasolina como fuente de recaudación, lo que termina empujando los precios muy por encima del promedio mundial.