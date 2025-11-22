HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Mundo

Bolsonaro es arrestado por la Policía Federal de Brasil tras intentar romper el grillete electrónico y generar sospecha de fuga

La detención preventiva de Jair Bolsonaro, independiente de su condena por golpe de Estado, se ordenó tras incumplir el arresto domiciliario.

Autoridades ordenaron la detención preliminar de Bolsonaro. Foto. AFP
Autoridades ordenaron la detención preliminar de Bolsonaro. Foto. AFP

Este sábado, la Policía Federal de Brasil detuvo al expresidente Jair Bolsonaro en Brasilia, en cumplimiento de una orden emitida por el juez, Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF). La detención se realizó sin esposas, evitando la exposición mediática, y se le trasladó a la sede de la corporación para asegurar el cumplimiento de la resolución.

La decisión se tomó luego de que se registrara una alteración en el grillete electrónico que Bolsonaro debía portar durante su arresto domiciliario. La orden busca garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares y prevenir cualquier riesgo de fuga. La medida es independiente de la condena por el intento de golpe de Estado de 2022, cuya sentencia permanece firme tras la denegación de recursos.

lr.pe

¿Qué dijo el juez, Alexandre de Moraes, sobre la detención de Bolsonaro?

El arresto preventivo fue motivado por la violación del dispositivo de monitoreo y por la probabilidad de que el expresidente intentara evadir la detención, especialmente ante la presencia de simpatizantes convocados por su hijo frente a su domicilio. Según Moraes, “la información confirma la intención del condenado de romper el grillete electrónico para asegurar el éxito de su fuga, facilitada por la confusión causada por la manifestación convocada por su hijo”.

El juez también destacó que la convocatoria de manifestantes, presentada como una vigilia, reflejaba “el mismo 'modus operandi de la organización criminal liderada por el citado imputado, en el sentido de utilizar manifestaciones populares con el objetivo de obtener ventajas personales'”. Moraes subrayó que el desorden generado por la reunión podía comprometer la efectividad de la prisión domiciliaria y facilitar un posible intento de fuga.

¿Por qué fue condenado Jair Bolsonaro en Brasil?

Bolsonaro fue condenado junto a exministros, militares retirados y su hijo Alexandre Ramagem por intento de golpe de Estado, abolición del Estado Democrático, organización criminal y daños a bienes federales. La corte determinó que actuó como líder político e intelectual del grupo que planeó impedir que Luiz Inácio Lula da Silva y su equipo asumieran la presidencia tras las elecciones de 2022.

Entre las pruebas se incluyó un decreto golpista redactado por Bolsonaro, mensajes que evidencian presiones a los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea, y un acuerdo de culpabilidad firmado por Mauro Cid, asistente de campo del expresidente. Testimonios de excomandantes confirmaron reuniones en el Palacio de la Alvorada donde se discutieron medidas para revertir la derrota electoral. Moraes también señaló que las acciones del expresidente incluían presiones indirectas y coordinadas a través de documentos y comunicaciones con altos oficiales.

¿Qué límites y condiciones tenía el arresto domiciliario de Bolsonaro?

Bolsonaro estaba bajo arresto domiciliario desde agosto, con prohibición de salir de su residencia por las noches y los fines de semana, restricción en el uso de redes sociales y prohibición de comunicarse con su hijo Eduardo. Durante este período, participó en manifestaciones a través de llamadas telefónicas y sus hijos difundieron grabaciones de dichas acciones, incumpliendo las medidas cautelares impuestas. La acumulación de estos incumplimientos llevó al STF a ordenar la detención preventiva, marcando la fase de ejecución de su arresto tras el rechazo de los recursos legales presentados por su defensa.

