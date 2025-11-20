Gran incendio en la BlueZone de Belém. El espacio acoge a los negociadores de los países participantes en la COP-30. Foto: composicióN LR/BelemHoje

Gran incendio en la BlueZone de Belém. El espacio acoge a los negociadores de los países participantes en la COP-30. Foto: composicióN LR/BelemHoje

Este jueves 20 de noviembre se registró un grave incendio en el pabellón central de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30). El siniestro ocurrió alrededor de las 2:00 p. m. (hora brasileña). Hasta el momento no existen detalles precisos sobre cómo se originó.

Los reportes en Belém —nombre característico del pabellón— se dieron alrededor de las 2:30 p. m., cuando el ministro de Turismo de Brasil, Celso Sabino, declaró que el fuego estaba bajo control. Previamente, las personas cercanas al lugar fueron evacuadas por las fuerzas de seguridad.

TE RECOMENDAMOS VOCERO DE APP SE PRONUNCIA, GISELA ORTIZ Y LA LEY DE AMNISTÍA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Posibles causas del incendio en la COP30

El gobernador Helder Barbalho, en una entrevista citada por Globo, señaló que se investigan dos posibles causas del incendio ocurrido en la COP30: una falla en el generador o un cortocircuito en un stand. Confirmó que, hasta el momento, no se han registrado heridos y que la ONU —entidad invitada al evento— continúa a la espera de la autorización del Departamento de Bomberos para reanudar las actividades en el lugar.

En los pabellones de la Zona Azul se instalan stands donde se realizan debates, paneles temáticos y presentaciones de proyectos vinculados con la agenda climática. En estos espacios trabajan observadores, representantes técnicos e instituciones asociadas que exponen estrategias, soluciones e iniciativas de cara a futuras negociaciones.