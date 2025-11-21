El último borrador de la COP30 elimina toda referencia sobre el fin de los combustibles fósiles

El nuevo borrador publicado este jueves por la presidencia de la COP30 eliminó cualquier referencia a la hoja de ruta para poner fin a los combustibles fósiles, pese al apoyo de decenas de países que habían solicitado incluirla en el texto final. Esta exclusión generó fuertes críticas de gobiernos y organizaciones ecologistas, que consideran que el documento reduce el nivel de compromiso de la cumbre para enfrentar la crisis climática. La última propuesta ⁠aún debe ser aprobada por consenso y podría realizarse ⁠nuevas negociaciones.

“No podemos apoyar un resultado que no incluya una hoja de ruta para implementar una transición justa, ordenada y equitativa para abandonar los combustibles fósiles”, señala una carta firmada por países de Europa, América Latina, Asia y naciones insulares del Pacífico.

Un compromiso pendiente frente a los combustibles fósiles

El compromiso de abandonar los combustibles fósiles (el gas natural, el carbón y el petróleo crudo) se consideró un logro histórico de la COP28 en Dubái. Sin embargo, el acuerdo no llegó a exigir su eliminación gradual ante la intensa presión de los países productores de petróleo.

Un primer borrador del texto de la COP30, que se hizo público el martes, sí contenía la opción de elaborar una hoja de ruta para abandonar dichos combustibles. Pero los principales productores y consumidores, entre ellos China, India, Arabia Saudí y Rusia, rechazaron la propuesta, según informaron varios medios de comunicación, citando a negociadores familiarizados con las conversaciones.

Las críticas al nuevo borrador de la COP30

El borrador ha dejado fuera cualquier referencia al abandono de los combustibles fósiles, un punto que decenas de países consideran fundamental para mantener vivo el objetivo de limitar el calentamiento global.

La ministra colombiana de Ambiente, Irene Vélez, afirmó que la conferencia no puede concluir sin metas claras: "La conferencia del clima de Belém no puede terminar 'sin una hoja de ruta clara, justa y equitativa para abandonar los combustibles fósiles en el mundo'". Vélez anunció que Colombia organizará una conferencia internacional en Santa Marta, los días 28 y 29 de abril, con el objetivo de impulsar un consenso global para dejar atrás estas energías.

España también expresó su preocupación por el borrador. La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, señaló que el texto político de la COP30 aún necesita mejoras: "El borrador de la declaración política de la COP30 'no es suficiente, tenemos que trabajar y tenemos tiempo para mejorarlo'".

Incendio en la COP30 interrumpe negociaciones

Las estancadas negociaciones se vieron interrumpidas el jueves por un incendio que obligó a miles de delegados a evacuar la conferencia. Las llamas se originaron en un pabellón de exposiciones y se propagaron rápidamente por la estructura interna del edificio mientras los asistentes terminaban de almorzar; el incendio duró aproximadamente seis minutos. Diecinueve personas recibieron tratamiento por inhalación de humo, pero no se reportaron heridos, según informaron los responsables del evento y los bomberos.

“Todavía nos queda mucho trabajo por delante y confiamos en que los delegados volverán a las negociaciones con un espíritu de solidaridad y determinación para garantizar un resultado exitoso de esta COP”, señala un comunicado emitido por líderes de la ONU.