Activistas tiñen de verde el Gran Canal de Venecia para denunciar inacción climática en plena COP30

Para teñir el agua, usaron fluoresceína, un colorante inofensivo para el ambiente que se disuelve rápidamente. | Foto: AFP

Para teñir el agua, usaron fluoresceína, un colorante inofensivo para el ambiente que se disuelve rápidamente. | Foto: AFP

Activistas climáticos tiñeron de verde el Gran Canal de Venecia, mientras que los países que participan en la COP30 en Brasil luchan por ponerse de acuerdo sobre la crucial cuestión de la eliminación gradual de los combustibles fósiles.

"Extinction Rebellion" afirmó que sus activistas liberaron un tinte ambientalmente inofensivo en canales, ríos, lagos y fuentes de un total de diez ciudades italianas para resaltar "los efectos masivos del colapso climático".

TE RECOMENDAMOS RUTH LUQUE EXPONE BLINDAJE DEL CONGRESO Y SAGASTI EN ENTREVISTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: El último borrador de la COP30 elimina toda referencia sobre el fin de los combustibles fósiles

Greta Thunberg estuvo presente en la protesta "Stop Ecocide" en Venecia, donde los manifestantes, vestidos completamente de rojo con velos sobre el rostro, caminaron lentamente entre curiosos grupos de turistas, según mostraron las imágenes.

El tinte verde también fue vertido en el río Po en Turín, el río Reno en Bolonia, el río Tara en Tarento, así como en fuentes de Padua y Génova, indicó el grupo activista.

Cabe resaltar que no es la primera vez que los activistas tiñen las aguas de ciudades italianas para denunciar la inacción climática. En 2023, en Venecia, Roma y Milán ya se han realizado intervenciones similares.

Por lo general, este tipo de protestas coinciden con cumbres internacionales como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP) para subrayar que los compromisos siguen siendo insuficientes para frenar la emergencia climática.