Mundo

Activistas tiñen de verde el Gran Canal de Venecia para denunciar inacción climática en plena COP30

El grupo 'Extinction Rebellion' vertió un tinte ambientalmente inofensivo para visibilizar lo que denomina 'los efectos masivos del colapso climático', en el marco de la cumbre COP30 en Brasil.

Para teñir el agua, usaron fluoresceína, un colorante inofensivo para el ambiente que se disuelve rápidamente.
Para teñir el agua, usaron fluoresceína, un colorante inofensivo para el ambiente que se disuelve rápidamente. | Foto: AFP

Activistas climáticos tiñeron de verde el Gran Canal de Venecia, mientras que los países que participan en la COP30 en Brasil luchan por ponerse de acuerdo sobre la crucial cuestión de la eliminación gradual de los combustibles fósiles.

"Extinction Rebellion" afirmó que sus activistas liberaron un tinte ambientalmente inofensivo en canales, ríos, lagos y fuentes de un total de diez ciudades italianas para resaltar "los efectos masivos del colapso climático".

PUEDES VER: El último borrador de la COP30 elimina toda referencia sobre el fin de los combustibles fósiles

lr.pe

Greta Thunberg estuvo presente en la protesta "Stop Ecocide" en Venecia, donde los manifestantes, vestidos completamente de rojo con velos sobre el rostro, caminaron lentamente entre curiosos grupos de turistas, según mostraron las imágenes.

El tinte verde también fue vertido en el río Po en Turín, el río Reno en Bolonia, el río Tara en Tarento, así como en fuentes de Padua y Génova, indicó el grupo activista.

Cabe resaltar que no es la primera vez que los activistas tiñen las aguas de ciudades italianas para denunciar la inacción climática. En 2023, en Venecia, Roma y Milán ya se han realizado intervenciones similares.

Por lo general, este tipo de protestas coinciden con cumbres internacionales como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP) para subrayar que los compromisos siguen siendo insuficientes para frenar la emergencia climática.

El último borrador de la COP30 elimina toda referencia sobre el fin de los combustibles fósiles

Grave incendio en Brasil en pabellón central de la COP30: aún no se reportan heridos

Enfrentamiento entre manifestantes indígenas y miembros de seguridad de la COP 30 en Brasil deja tres heridos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

Estados Unidos apuesta por este país de América Latina para convertirlo en nueva potencia tecnológica mundial

Perú supera a Chile entre los países de Sudamérica que dominan el inglés en ranking mundial de Education First

China presenta su ‘Dragón Oscuro’, un moderno y avanzado dron militar que acompaña a cazas de última generación

Bolsonaro es arrestado por la Policía Federal de Brasil tras intentar romper el grillete electrónico y generar sospecha de fuga

Un país de América Latina empieza a ser clave para China tras desplazar compras desde EE.UU.

