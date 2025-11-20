La administración de Estados Unidos anunció este jueves la eliminación del arancel del 40% que afectaba a diversos productos procedentes de Brasil. La medida, firmada por el presidente Donald Trump, aplica a las mercancías ingresadas a territorio estadounidense desde el 13 de noviembre.

El documento oficial establece que los pagos realizados en exceso por estas tarifas serán reembolsados conforme a los procedimientos establecidos por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza. La acción busca restablecer las condiciones previas al incremento arancelario que había entrado en vigor el 30 de julio de este año.

¿Qué dijo Lula tras su reunión con Trumo y qué productos brasileños quedaron exentos de la tarifa adicional del 40 ?

El presidente Lula calificó como “excelente” la reunión con Trump en Malasia y anunció que las delegaciones de ambos países iniciarían inmediatamente negociaciones para eliminar los aranceles y sanciones aplicadas anteriormente a Brasil. El ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Mauro Vieira, agregó que los encuentros podrían derivar en visitas recíprocas entre ambos líderes y destacó que Trump manifestó admiración por el pueblo brasileño.

La lista de productos beneficiados con la exención incluye algunos de los más exportados desde Brasil hacia Estados Unidos, como café, carne, cacao, aceite y frutas. La eliminación del arancel también establece que los reembolsos de los derechos cobrados indebidamente se realizarán conforme a la legislación vigente y los procedimientos del Servicio de Aduanas estadounidense.

¿Qué papel jugaron las negociaciones entre Trump y Lula da Silva en la decisión de revocar los aranceles al sector agroindustrial brasileño?

El retiro de los aranceles se dio después de una serie de contactos directos entre ambos mandatarios. Una llamada telefónica tuvo lugar el 6 de octubre de 2025, seguida de un encuentro presencial el 26 de octubre en Kuala Lumpur, durante la 47.ª Cumbre de la ASEAN. En esas reuniones se abordaron cuestiones relacionadas con la agenda comercial y económica bilateral.

Según el documento de la Casa Blanca, el progreso en estas negociaciones fue uno de los factores que motivaron la eliminación de la tarifa adicional. Asimismo, se señala que las conversaciones continuarán y que se considerarán recomendaciones de autoridades estadounidenses sobre las importaciones brasileñas afectadas por el decreto previo.

¿A qué se debe que Trump baje la tarifa al 40% a prodcutos de Brasil?

Esta medida se produce luego de que, el pasado 14 de noviembre, Trump redujera parcialmente las tarifas para ciertos productos alimenticios de todos los socios comerciales de EE. UU., disminuyendo la tasa aplicada a los bienes brasileños del 50 % al 40 %. Con la eliminación actual, los aranceles vuelven a los niveles previos al tarifazo impuesto en julio de este año.

El documento oficial estadounidense hace referencia al Decreto Ejecutivo N° 14.323, que estableció la emergencia nacional respecto a ciertas importaciones brasileñas en julio. En su texto, Trump menciona que “ciertas importaciones agrícolas de Brasil ya no deberían estar sujetas al arancel ad valorem adicional”, tomando en cuenta el progreso en las negociaciones con el Gobierno de Brasil y las recomendaciones de diversas autoridades estadounidenses.