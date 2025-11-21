La portavoz Karoline Leavitt dijo que el objetivo principal del plan es lograr una “paz duradera”. | Hola News

Estados Unidos confirmó que hizo llegar a Ucrania su plan para poner fin a la guerra con Rusia. El documento, elaborado en las últimas semanas, cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump y propone una solución negociada que contemple los intereses de ambos países. Durante una rueda de prensa, la portavoz Karoline Leavitt detalló que el objetivo principal del plan es alcanzar una “paz duradera”.

Para ello, se promovieron acercamientos diplomáticos encabezados por el enviado especial de EE. UU., Steve Witkoff, y el secretario de Estado, Marco Rubio. Los funcionarios sostuvieron reuniones con representantes tanto rusos como ucranianos para conocer hasta dónde estarían dispuestos a ceder con el propósito de acabar con el conflicto.

"El plan debería ser aceptado por ambos países"

Leavitt aseguró que Estados Unidos mantiene un diálogo con las dos partes con el fin de encontrar una salida pacífica a la guerra. Según explicó, el plan propuesto “beneficia tanto a Rusia como a Ucrania y debería ser aceptado para ambos lados".

Desde la Casa Blanca se hizo énfasis en que el equipo de Trump está comprometido a que se concrete su plan. Leavitt también recordó los acuerdos diplomáticos alcanzados durante en Medio Oriente y expresó su confianza en que, con el mismo enfoque, se podrían lograr avances similares el conflicto ruso-ucraniano.

Una reunión optimista

El secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, calificó como "muy optimista" la reunión que sostuvo con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Durante el encuentro, el mandatario ucraniano confirmó que su gobierno recibió de manera oficial la propuesta de paz enviada por Washington.

“Ucrania ha estado esforzándose por la paz desde los primeros segundos de la invasión ucraniana y apoyamos cualquier propuesta significativa que pueda acercar una paz real”, expresó la presidencia ucraniana en un comunicado.

El borrador del plan aborda puntos delicados que podrían generar debate. Entre ellos, se plantea que Ucrania ceda una parte importante de la región del Donbás, actualmente bajo control de las fuerzas rusas. Además, el documento sugiere una reducción considerable del tamaño y la capacidad operativa del Ejército ucraniano, así como la renuncia al uso de armamento de largo alcance por parte de Kiev.

UE rechaza plan

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea, que se reunieron el último jueves en Bruselas, expresaron su rechazo unánime al plan de paz promovido por Washington, cuyo contenido completo aún no ha sido revelado públicamente. Los diplomáticos europeos dejaron claro que no respaldarán ningún acuerdo que no cuente con el consentimiento de Ucrania.

Kaja Kallas, alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, subrayó que"para que cualquier plan funcione, necesita que Kiev y europeos estén a bordo". Además, advirtió que el documento no contempla ninguna concesión real por parte de Rusia.

Por su parte, el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, insistió en que Europa debe formar parte activa del proceso. "Todas las negociaciones sobre un alto el fuego y el desarrollo pacífico en Ucrania solo pueden ser discutidas y negociadas con Ucrania", enfatizó.

En la misma línea, el canciller de Polonia, Radosław Sikorski, expresó que si bien se valoran los esfuerzos por alcanzar la paz, es Europa quien ha asumido el rol más decisivo en el apoyo a Kiev. “Nuestra seguridad está en juego”, remarcó.