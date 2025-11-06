HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Mundo

Rusia acusa a la OTAN de planear sabotaje contra la mayor central nuclear de Europa para culpar a Moscú

El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) denunció un plan de sabotaje en la central nuclear de Zaporozhye, que afectaría tanto a Ucrania como a países de la UE cercanos a su frontera.

Rusia acusó a la OTAN de planear sabotaje contra la central nuclear de Zaporozhye.
Rusia acusó a la OTAN de planear sabotaje contra la central nuclear de Zaporozhye. | DW

El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) denunció que los miembros europeos de la OTAN estarían impulsando a Ucrania a llevar a cabo un acto de sabotaje de gran magnitud en la central nuclear de Zaporozhye, la más grande Europa. Esta acción, de concretarse, pondría acabaría con la vida de ciudadanos ucranianos y europeos. Posteriormente, el objetivo sería responsabilizar a Moscú por las consecuencias de dicho ataque.

De acuerdo con la agencia rusa, un atentado contra Zaporozhye, provocaría una grave liberación de material radiactivo. La SVR también señaló que la ONG británica Chatham House evaluó los posibles escenarios de un desastre de este tipo y determinó que las partículas radiactivas podrían alcanzar tanto a la población que vive en zonas controladas por Kiev como a varios países de la Unión Europea situados cerca de la frontera occidental ucraniana.

TE RECOMENDAMOS

BETSSY CHÁVEZ ASILADA Y NOTICIAS POLICIALES DE POLÍTICOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Vladimir Putin asegura que Rusia retomará ensayos nucleares si es que Estados Unidos decide hacer lo mismo

lr.pe

Moscú asegura que Occidente busca engañar a la gente

El SVR aseguró que el grupo de expertos británicos habría reconocido que el principal reto de ejecutar un plan de sabotaje en la central de Zaporozhye sería cómo atribuirle la responsabilidad a Moscú.

Según los servicios rusos, el centro de estudios Chatham House estaría elaborando una estrategia comunicacional con argumentos diseñados para cada escenario posible. El objetivo, según afirman, sería asegurar que la opinión pública en Europa y otros países de Occidente no apoyen a Kiev y vea a Rusia como responsable en caso de una emergencia nuclear.

En esa misma línea, el SVR acusó a los gobiernos occidentales de estar dispuestos a manipular la verdad, e incluso poner en peligro vidas de ucranianos y ciudadanos europeos, con tal de culpar al Kremlin, y legitimar sus políticas contrarias a Rusia, así como alentar un conflicto armado más amplio.

PUEDES VER: Donald Trump afirma que Rusia y China realizaron pruebas nucleares secretas, pero Pekín lo desmiente

lr.pe

Un plan similar al de Malaysian Airlines

La agencia rusa advirtió que Occidente estaría planeando una operación similar a la tragedia aérea del vuelo MH17 de Malaysian Airlines, ocurrido en 2014 sobre el este de Ucrania, donde murieron las 298 personas que iban a bordo.

Este trágico suceso tuvo lugar en un contexto de intensos enfrentamientos, cuando las fuerzas ucranianas buscaban recuperar el control de las regiones de Donetsk y Lugansk, que en ese momento se habían declarado repúblicas independientes.

En su momento, tanto Ucrania como sus aliados responsabilizaron directamente a Rusia del derribo del avión. Moscú, por su parte, rechazó de forma reiterada cualquier implicación en el accidente, con el argumento que el misil que impactó contra la aeronave solo era utilizado por las tropas ucranianas.

PUEDES VER: Rusia admite tener contacto directo con Nicolás Maduro y poseer “varias obligaciones contractuales” con su régimen

lr.pe

Los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania no cesan 

El último domingo, en horas de la madrugada, Rusia lanzó un bombardeo contra Ucrania, que dejó al menos seis muertos, entre ellas dos niños de 11 y 14 años. El ejército ucraniano señaló que Rusia lanzó 79 drones y 2 misiles balísticos contra 5 regiones del país, de los cuales derribó 67.

Dos días antes, una operación de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR) deshabilitó una instalación militar muy importante de Rusia. Según el comunicado, el ataque afectó infraestructura utilizada durante la guerra con Kiev.

Notas relacionadas
Trump revela que Putin lo invitó a resolver el conflicto con Ucrania a través de una solución negociada

Trump revela que Putin lo invitó a resolver el conflicto con Ucrania a través de una solución negociada

LEER MÁS
Vladimir Putin asegura que Rusia retomará ensayos nucleares si es que Estados Unidos decide hacer lo mismo

Vladimir Putin asegura que Rusia retomará ensayos nucleares si es que Estados Unidos decide hacer lo mismo

LEER MÁS
Corea del Sur alerta que Pyongyang envió 5.000 soldados a Rusia y refuerza su presencia cerca de Ucrania

Corea del Sur alerta que Pyongyang envió 5.000 soldados a Rusia y refuerza su presencia cerca de Ucrania

LEER MÁS
Fotógrafo español graba por primera vez al misterioso lince ibérico blanco: “El fantasma del mediterráneo"

Fotógrafo español graba por primera vez al misterioso lince ibérico blanco: “El fantasma del mediterráneo"

LEER MÁS
Científicos de China perfeccionan un metal clave para su “sol artificial” y dan un paso decisivo hacia la energía del futuro

Científicos de China perfeccionan un metal clave para su “sol artificial” y dan un paso decisivo hacia la energía del futuro

LEER MÁS
Estudio científico advierte que ingerimos 90.000 microplásticos en nuestro organismo al tomar agua embotellada

Estudio científico advierte que ingerimos 90.000 microplásticos en nuestro organismo al tomar agua embotellada

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina que supera a Perú con mayor producción de carne de pollo: top 3 del mundo con EE.UU. y China

El país de América Latina que supera a Perú con mayor producción de carne de pollo: top 3 del mundo con EE.UU. y China

LEER MÁS
María José Ardila, la joven que sufrió muerte cerebral en Colombia tras aceptar un reto de consumo extremo de licor

María José Ardila, la joven que sufrió muerte cerebral en Colombia tras aceptar un reto de consumo extremo de licor

LEER MÁS
Las 10 ciudades de América Latina con los centros históricos más hermosos del mundo, según informe de TourLane: Lima fuera del top

Las 10 ciudades de América Latina con los centros históricos más hermosos del mundo, según informe de TourLane: Lima fuera del top

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

CADE 2025 EN VIVO: Segunda jornada del evento empresarial en Perú con ministros y otros ponentes

Mr. Nawat rompe su silencio tras retirar a Miss México de un evento del Miss Universo 2025

Reimond Manco considera que el fichaje de Christian Cueva a Universitario sería un error: "No creo que sirva mucho"

Mundo

Ministro de Defensa de Rusia sugiere a Putin a activar pruebas nucleares de inmediato frente a amenaza de Estados Unidos

Japón despliega militares al norte del país ante ola de ataques de osos que han dejado 12 muertos

Justicia de Bolivia anula sentencia contra expresidenta Jeanine Añez por golpe de Estado y ordena su liberación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Poder Judicial rechaza apelación de Rutas de Lima y ordena suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

Magistrados de la JNJ buscan aumentarse el sueldo a S/42.000 con apoyo de Perú Libre

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025