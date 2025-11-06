Rusia acusa a la OTAN de planear sabotaje contra la mayor central nuclear de Europa para culpar a Moscú

Rusia acusó a la OTAN de planear sabotaje contra la central nuclear de Zaporozhye. | DW

El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) denunció que los miembros europeos de la OTAN estarían impulsando a Ucrania a llevar a cabo un acto de sabotaje de gran magnitud en la central nuclear de Zaporozhye, la más grande Europa. Esta acción, de concretarse, pondría acabaría con la vida de ciudadanos ucranianos y europeos. Posteriormente, el objetivo sería responsabilizar a Moscú por las consecuencias de dicho ataque.

De acuerdo con la agencia rusa, un atentado contra Zaporozhye, provocaría una grave liberación de material radiactivo. La SVR también señaló que la ONG británica Chatham House evaluó los posibles escenarios de un desastre de este tipo y determinó que las partículas radiactivas podrían alcanzar tanto a la población que vive en zonas controladas por Kiev como a varios países de la Unión Europea situados cerca de la frontera occidental ucraniana.

Moscú asegura que Occidente busca engañar a la gente

El SVR aseguró que el grupo de expertos británicos habría reconocido que el principal reto de ejecutar un plan de sabotaje en la central de Zaporozhye sería cómo atribuirle la responsabilidad a Moscú.

Según los servicios rusos, el centro de estudios Chatham House estaría elaborando una estrategia comunicacional con argumentos diseñados para cada escenario posible. El objetivo, según afirman, sería asegurar que la opinión pública en Europa y otros países de Occidente no apoyen a Kiev y vea a Rusia como responsable en caso de una emergencia nuclear.

En esa misma línea, el SVR acusó a los gobiernos occidentales de estar dispuestos a manipular la verdad, e incluso poner en peligro vidas de ucranianos y ciudadanos europeos, con tal de culpar al Kremlin, y legitimar sus políticas contrarias a Rusia, así como alentar un conflicto armado más amplio.

Un plan similar al de Malaysian Airlines

La agencia rusa advirtió que Occidente estaría planeando una operación similar a la tragedia aérea del vuelo MH17 de Malaysian Airlines, ocurrido en 2014 sobre el este de Ucrania, donde murieron las 298 personas que iban a bordo.

Este trágico suceso tuvo lugar en un contexto de intensos enfrentamientos, cuando las fuerzas ucranianas buscaban recuperar el control de las regiones de Donetsk y Lugansk, que en ese momento se habían declarado repúblicas independientes.

En su momento, tanto Ucrania como sus aliados responsabilizaron directamente a Rusia del derribo del avión. Moscú, por su parte, rechazó de forma reiterada cualquier implicación en el accidente, con el argumento que el misil que impactó contra la aeronave solo era utilizado por las tropas ucranianas.

Los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania no cesan

El último domingo, en horas de la madrugada, Rusia lanzó un bombardeo contra Ucrania, que dejó al menos seis muertos, entre ellas dos niños de 11 y 14 años. El ejército ucraniano señaló que Rusia lanzó 79 drones y 2 misiles balísticos contra 5 regiones del país, de los cuales derribó 67.

Dos días antes, una operación de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR) deshabilitó una instalación militar muy importante de Rusia. Según el comunicado, el ataque afectó infraestructura utilizada durante la guerra con Kiev.