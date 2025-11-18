El gobierno de Estados Unidos había impuesto aranceles del 10% a los productos de este país de Sudamérica. | Foto: IA

La exportación peruana acaba de recibir una buena noticia en el marco del comercio con Estados Unidos. Según informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), 100 productos ingresarán al mercado estadounidense con un arancel cero, lo que permitirá un aumento de las ventas.

La entidad agregó que, de hecho, la administración de Donald Trump retiró el impuesto aduanero a 237 bienes provenientes de diferentes países del mundo. De esta manera, la agresiva política comercial de EE. UU. retrocede tras la imposición de aranceles recíprocos en abril de 2025.

¿Cuáles son los productos peruanos que no pagarán aranceles en Estados Unidos?

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo resaltó que las agroexportaciones fueron beneficiadas tras la liberalización de los aranceles, lo que significa el acuerdo inicial del comercio bilateral entre EE. UU. y Perú. Por ejemplo, en la lista se encuentran:

Palta

Café

Cacao

Cítricos (limones, mandarinas, naranjas)

Mango

Jengibre

Jugos de naranjas

En particular, Mincetur aclaró que los arándanos no están incluidos en la lista mencionada, debido a que se considera que Estados Unidos es productor de esta fruta. “No obstante, aún no se ha evaluado la sensibilidad de este producto, dado que se encuentra en un período de contraestación”, indicó el ministerio.

¿Qué tan importantes son los productos peruanos libres de aranceles?

El Ministerio subrayó que los 100 bienes peruanos que han sido liberados de aranceles conforman el 24% de las ventas hacia Estados Unidos. Además, las exportaciones con destino a EE. UU. suman alrededor de US$1.200 millones. Los productos son principalmente del sector no tradicional, lo que se traduce en un mayor valor agregado

Cabe señalar que el país de Norteamérica fue el segundo socio comercial más importante de Perú en 2024. Las exportaciones hacia ese mercado sumaron US$9.500 millones. Sin embargo, en lo que va de 2025, la Unión Europea tomó su lugar, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

