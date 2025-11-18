HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'
Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'     Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'     Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'     
Mundo

El país de Sudamérica que venderá 100 productos a Estados Unidos pagando 0% de aranceles: ¿cuál es?

Los productos liberados de los aranceles de EE. UU. representan el 24% de la canasta exportadora hacia el país de Norteamérica. Los bienes provienen del sector agroexportador.

El gobierno de Estados Unidos había impuesto aranceles del 10% a los productos de este país de Sudamérica.
El gobierno de Estados Unidos había impuesto aranceles del 10% a los productos de este país de Sudamérica. | Foto: IA

La exportación peruana acaba de recibir una buena noticia en el marco del comercio con Estados Unidos. Según informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), 100 productos ingresarán al mercado estadounidense con un arancel cero, lo que permitirá un aumento de las ventas.

La entidad agregó que, de hecho, la administración de Donald Trump retiró el impuesto aduanero a 237 bienes provenientes de diferentes países del mundo. De esta manera, la agresiva política comercial de EE. UU. retrocede tras la imposición de aranceles recíprocos en abril de 2025.

TE RECOMENDAMOS

SE VIENE EL GRAN BONO NAVIDEÑO EN EL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

lr.pe

¿Cuáles son los productos peruanos que no pagarán aranceles en Estados Unidos?

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo resaltó que las agroexportaciones fueron beneficiadas tras la liberalización de los aranceles, lo que significa el acuerdo inicial del comercio bilateral entre EE. UU. y Perú. Por ejemplo, en la lista se encuentran:

  • Palta
  • Café
  • Cacao
  • Cítricos (limones, mandarinas, naranjas)
  • Mango
  • Jengibre
  • Jugos de naranjas

En particular, Mincetur aclaró que los arándanos no están incluidos en la lista mencionada, debido a que se considera que Estados Unidos es productor de esta fruta. “No obstante, aún no se ha evaluado la sensibilidad de este producto, dado que se encuentra en un período de contraestación”, indicó el ministerio.

PUEDES VER: ¿Cuál es la fruta peruana más preferida en el mundo? Ventas superan los US$1.400 millones en 2025

lr.pe

¿Qué tan importantes son los productos peruanos libres de aranceles?

El Ministerio subrayó que los 100 bienes peruanos que han sido liberados de aranceles conforman el 24% de las ventas hacia Estados Unidos. Además, las exportaciones con destino a EE. UU. suman alrededor de US$1.200 millones. Los productos son principalmente del sector no tradicional, lo que se traduce en un mayor valor agregado

Cabe señalar que el país de Norteamérica fue el segundo socio comercial más importante de Perú en 2024. Las exportaciones hacia ese mercado sumaron US$9.500 millones. Sin embargo, en lo que va de 2025, la Unión Europea tomó su lugar, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cuál es la fruta peruana más preferida en el mundo? Ventas superan los US$1.400 millones en 2025

¿Cuál es la fruta peruana más preferida en el mundo? Ventas superan los US$1.400 millones en 2025

LEER MÁS
Exportaciones peruanas sumaron US$8.269 millones en septiembre: ¿qué sectores lideraron el crecimiento?

Exportaciones peruanas sumaron US$8.269 millones en septiembre: ¿qué sectores lideraron el crecimiento?

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina que está último en el ranking de esperanza de vida de la OCDE: no es Colombia ni Chile

El país de América Latina que está último en el ranking de esperanza de vida de la OCDE: no es Colombia ni Chile

LEER MÁS
El país de América Latina con la mayor producción de oro con 130 toneladas: ¿qué puestos ocupan Brasil y Perú?

El país de América Latina con la mayor producción de oro con 130 toneladas: ¿qué puestos ocupan Brasil y Perú?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La Manada' regresa a YouTube con más de 17.000 espectadores: "Ahora pediremos bots"

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

Mundo

Tribunal de Bangladesh sentencia a muerte a exprimera ministra por presuntos crímenes durante protestas

Ecuador celebra la victoria del “No” como triunfo ciudadano y un gran revés para Daniel Noboa en el referéndum

Kast y Jara pasan a segunda vuelta: estas son las claves para entender el nuevo mapa político de Chile tras elecciones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025