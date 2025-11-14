Seis muertos y decenas de heridos tras un ataque masivo de Rusia con drones y misiles en territorio ucraniano

Un ataque de Rusia con drones y misiles contra zonas residenciales de Kiev, ocurrido este viernes, causó la muerte de seis civiles y dejó decenas de heridos. Según las autoridades ucranianas, se trata de uno de los ataques más intensos desde que Rusia inició una ofensiva a gran escala contra Ucrania en 2022. El bombardeo provocó daños en gran parte de los distritos de la capital.

Horas después de que se reportaron los ataques, las autoridades del país, presidido por Volodímir Zelenski, confirmaron una nueva serie de ofensivas. Entre ellas se incluyó el impacto de un dron ruso en un mercado del sur de Ucrania y un ataque contra la embajada de Azerbaiyán, lo que provocó la destrucción de gran parte de sus instalaciones.

TE RECOMENDAMOS MARCHA NACIONAL Y FISCALÍA EN PUGNA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Zelenski denuncia que el ataque fue "calculado"

Tras los ataques registrados, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció que se trató de un ataque calculado con el "objetivo de causar el mayor daño posible a la población y a las infraestructuras civiles". Según las autoridades, el saldo fue de 30 personas heridas, además de daños en un hospital, tiendas y oficinas.

Los ataques de Rusia contra zonas residenciales en Ucrania se han vuelto constantes. En los últimos meses, Kiev ha sido uno de los principales objetivos del gobierno de Vladímir Putin, que, según autoridades ucranianas, ha incrementado el uso de armamento avanzado, como misiles balísticos difíciles de interceptar.

PUEDES VER: Israel anuncia que abre paso fronterizo en Gaza para permitir la entrada permanente de ayuda humanitaria

G7 exige alto el fuego mientras Ucrania y Rusia intensifican sus ofensivas

Los ministros de Exteriores del G7, reunidos en Canadá, instaron a un alto el fuego inmediato en Ucrania y reafirmaron su “apoyo inquebrantable” a la integridad territorial del país. Sin embargo, el presidente ruso, Vladímir Putin, exige que Kiev ceda territorios del este como condición para poner fin al conflicto.

Mientras tanto, el ejército ruso avanza sobre la ciudad de Pokrovsk, que podría caer en cualquier momento, y Ucrania ha respondido con ataques a infraestructuras estratégicas en territorio ruso. Moscú denunció el impacto de drones en una planta nuclear y una refinería, así como el ataque a una embarcación civil que dejó tres personas heridas.