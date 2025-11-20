HOYSuscripcion LR Focus

Zelenski respalda presunto plan de Trump para la paz entre Rusia y Ucrania: “Ellos pueden poner fin a la guerra”

El plan de Trump, según la NBC News, incluye reconocer Crimea y el Donbass como territorios rusos y exige que Ucrania renuncie a ciertos tipos de armamento estratégico.

Zelenski apoya presunto plan de Trump para la paz entre Rusia y Ucrania.
Zelenski apoya presunto plan de Trump para la paz entre Rusia y Ucrania. | AFP

Luego de un informe de NBC News sobre un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, expresó su respaldo a las "propuestas firmes y justas” del mandatario estadounidense Donald Trump, orientadas a poner fin al conflicto.

"Solo el presidente Trump y los Estados Unidos de América tienen el poder de poner fin a la guerra. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan propuso hoy formatos de diálogo, que yo apoyé, y es importante para nosotros que Turquía esté dispuesta a proporcionar la plataforma necesaria", señaló Zelenski a través de sus redes sociales.

Zelenski también subrayó la importancia de mantener una coordinación estrecha con sus aliados y resaltó que el papel de liderazgo de Estados Unidos debe seguir siendo "eficaz y fuerte" para acercar una solución a la paz.

PUEDES VER: Polonia apunta a Rusia como responsable del sabotaje de su vía férrea que enviaría ayuda a Ucrania en medio de la guerra

lr.pe

El plan de Donald Trump

Según la NBC, la propuesta de paz presentada por Trump contempla un total de 28 puntos. Entre ellos, se incluiría el reconocimiento de Crimea y del Donbass como territorios oficialmente rusos, así como la exigencia de que Ucrania renuncie a ciertos tipos estratégicos de armamento. Además, el plan plantea que Kiev entregue por completo el control del Donbass a Moscú, reconozca el ruso como idioma oficial del Estado y brinde legitimidad a la Iglesia ortodoxa ucraniana canónica (UPTs).

El medio puntualizó que entre los funcionarios estadounidenses que fueron partícipes de la formulación del plan, están el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, el vicepresidente James David Vance (JD Vance), el secretario de Estado Marco Rubio, y Jared Kushner, yerno del presidente. Estos tres funcionarios afirmaron que los términos del acuerdo de paz aún debían de presentarse ante los ucranianos y que la fecha para culminar un borrador del plan coincidía con la visita de una delegación del Ejército estadounidense en Ucrania.

Cabe señalar que Zelenski ha rechazado en reiteradas ocasiones diversas iniciativas de paz, manteniéndose firme en sus propias condiciones y evitando incluir en la agenda temas que Rusia considera fundamentales, como su seguridad nacional y el trasfondo del conflicto. Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, ha asegurado en varias oportunidades que Moscú está dispuesta a entablar un diálogo y alcanzar un acuerdo. Sin embargo, ha resaltado que para lograr una solución es imprescindible abordar las causas profundas de la guerra.

PUEDES VER: Rusia acusa a la OTAN de planear sabotaje contra la mayor central nuclear de Europa para culpar a Moscú

lr.pe

Delegación de EE.UU. viaja a Ucrania

Una delegación de Estados Unidos, encabezada por el secretario del Ejército, Dan Driscoll, arribó el último miércoles a Kiev en el marco de una “misión de investigación” destinada a explorar vías para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia, según informó la Embajada estadounidense en la capital ucraniana.

"El Secretario Driscoll y su equipo llegaron esta mañana a Kiev en nombre de la Administración Trump en una misión de investigación para reunirse con funcionarios ucranianos y discutir el fin de la guerra", informó la embajada en un comunicado.

Por otro lado, un alto funcionario estadounidense declaró al Wall Street Journal que el objetivo principal de la visita de Driscoll era conocer de primera mano la situación actual en el terreno, para luego reportarlo a la Casa Blanca. "El presidente ha sido claro en que es hora de detener la matanza y llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra", sostuvo.

PUEDES VER: Trump revela que Putin lo invitó a resolver el conflicto con Ucrania a través de una solución negociada

lr.pe

Enfrentamientos continúan

La noche del último miércoles, un masivo ataque ruso con drones y misiles sacudió la ciudad de Ternópil, en el oeste de Ucrania, lo que dejó al menos 25 muertos, entre ellas tres menores de edad. Según precisó el ministro del Interior, Ihor Klymenko, los proyectiles impactaron directamente en dos edificios residenciales de nueve pisos ubicados en esa localidad, situada a unos 200 kilómetros de la frontera con Polonia. Al menos otras 73 personas resultaron heridas durante el bombardeo.

Asimismo, el pasado 14 de noviembre, el presidente Zelenski reportó que un dron ruso atacó un mercado en el sur del país, además de un golpe directo contra la embajada de Azerbaiyán, cuyas instalaciones quedaron seriamente dañadas. Ese mismo día, una ofensiva rusa dirigida contra zonas residenciales de Kiev provocó la muerte de seis civiles y dejó decenas de heridos.

