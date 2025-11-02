HOYSuscripcion LR Focus

El país de América Latina con el mejor pan y top 4 en ranking del mundo: superó a Perú, Brasil y Chile en 2025

Supera a Francia e Italia. Un pan de América Latina entra al top 5 mundial y consolida su lugar en la élite gastronómica internacional.

El país de América Latina se encuentra en el top 4 del ranking mundial de los mejores panes.
El país de América Latina se encuentra en el top 4 del ranking mundial de los mejores panes. | Composición LR

La prestigiosa guía gastronómica TasteAtlas publicó su ranking 2025 de los mejores panes del mundo, una clasificación basada en las valoraciones de expertos y amantes de la buena mesa. Este listado celebra la diversidad cultural que se esconde detrás de cada receta, donde destaca la suavidad de los panes de América Latina.

En esta edición, el mapa panadero global se tiñe de sabor latinoamericano. La región se posiciona con fuerza entre los grandes referentes mundiales, y supera incluso a países con larga tradición panadera como Francia o Italia. Un pan de América Latina entra al top 5 mundial y consolida su lugar en la élite gastronómica internacional.

El mejor pan del mundo está en la India, según ranking 2025. Foto: Taste Atlas

El mejor pan del mundo está en la India, según ranking 2025. Foto: Taste Atlas

¿Cuál es el país latinoamericano con el mejor pan y top 4 del mundo?

El honor recae en Colombia, cuyo emblemático pan de bono se consagró como el cuarto mejor pan del mundo y el número uno de América Latina, según el ranking de Taste Atlas 2025. Elaborado con una mezcla perfecta de almidón de yuca, queso y huevo, este pan tradicional colombiano combina una textura esponjosa con un sabor ligeramente salado que conquista tanto a locales como a extranjeros.

Su origen se remonta al Valle del Cauca, donde surgió como una delicia artesanal de las panaderías familiares. La guía destaca que el pan de bono "representa la esencia del pan latinoamericano: ingredientes locales, sabor auténtico y una historia que se transmite de generación en generación".

El cuarto mejor pan del mundo está en Colombia, según ranking 2025. Foto: Taste Atlas

El cuarto mejor pan del mundo está en Colombia, según ranking 2025. Foto: Taste Atlas

Este reconocimiento coloca a Colombia por encima de potencias regionales como Brasil, Chile y Perú, cuyos productos típicos -el pan de queso, la marraqueta y los panes andinos- quedaron más abajo en el listado. Una muestra del creciente prestigio que la panadería artesanal colombiana está alcanzando en el mundo.

Los 25 mejores panes del mundo, según Taste Atlas 2025

La lista de Taste Atlas reúne los panes más deliciosos del mundo, desde clásicos europeos hasta joyas asiáticas y latinoamericanas. India domina la clasificación con varias variedades de naan y parathas, pero Latinoamérica brilla con el pan de bono, el pan de queso y la marraqueta.

Top 25 mundial:

  • Naan de ajo y mantequilla (India)
  • Amritsari Kulcha (India)
  • Roti canai (Malasia)
  • Pan de bono (Colombia)
  • Parotta (India)
  • Pan de Alentejo (Portugal)
  • Naan (India)
  • Piadina Romagnola (Italia)
  • Pan de queso (Brasil)
  • Bolo de caco (Portugal)
  • Focaccia Barese (Italia)
  • Mahjouba (Algeria)
  • Çarsamba pidesi (Turquia)
  • Baguette (Francia)
  • Focaccia (Italia)
  • Paratha (India)
  • Marraqueta (Chile)
  • M'semen (Marruecos)
  • Pain de campagne (Francia)
  • Bolani (Afganistan)
  • Pampushka (Ucrania)
  • Roti prata (Singapur)
  • Nan-e barbari (Irán)
  • Focaccia alla Genovese (Italia)
  • Pan Gallego (España)
